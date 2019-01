A magyarok többségének fel sem tűnik, hogy napi szinten használ AI-t

Annak ellenére, hogy a magyarok nincsenek pontosan tisztában a mesterséges intelligencia (MI) jelentésével és a benne rejlő lehetőségekkel, háromnegyedük használná az MI-t – derült ki a Huawei Technologies Hungary megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek kétharmadának jelenleg is rendelkezésére áll, ám sokukban ez nem is tudatosul.

Az MI a fiatal férfiak körében a legnépszerűbb és az alacsony iskolai végzettségűek tartanak tőle a leginkább. A mesterséges intelligencia előnyei a válaszadók szerint elsősorban az orvostudományban, a közlekedésben, valamint az okos otthonok területén érvényesülnek majd, sokan pedig úgy vélik, hogy az MI akár az életünket is meghosszabbíthatja.

A Trend International által végzett felmérés szerint a magyarok háromnegyede használná a mesterséges intelligenciát, mégis nagy a bizonytalanság azt illetően, mit jelent valójában ez a fogalom – derült ki a Huawei felkérésére készített, hazai reprezentatív kutatásából. A 2018 őszén készült felmérés a 18 és 50 év közöttiek MI-vel kapcsolatos attitűdjeit, ismereteit, valamint azt vizsgálta, hogy az emberek napjainkban mire használják és a jövőben mely területeken hódíthat teret a mesterséges intelligencia.

Már körülvesz minket, mégsem tudjuk, mit jelent

A válaszadók 19 százaléka teljesen elfogadja és pozitívan értékeli a mesterséges intelligencia létezését, 67 százalékuk óvatosan áll a technológiához, és mindössze 11 százalékuk idegenkedik tőle. Az MI-t teljesen elfogadók többségét 45 évnél fiatalabb férfiak csoportja alkotja, akik meglehetősen sokat tudnak a technológiáról, a felhasználását illetően az átlagnál is optimistábbak, ennek ellenére kiemelték az MI-vel kapcsolatos biztonsági óvintézkedések fontosságát. A technológiához óvatosan viszonyulók majdnem fele jellemzően alacsony végzettségű, és kétharmaduk tart attól, hogy az MI fejlődésével elvesztheti munkáját. Azt viszont mindössze a válaszadók 3 százaléka gondolja, a mesterséges intelligencia idővel akár az uralmat is átveheti az emberiség fölött. A kétségek ellenére a kutatásban résztvevők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben meggyőződnének a technológia biztonságáról, nem vetnék el a használatát.

Ezer arca van

Azok a válaszadók, akik használták már valamilyen formában a mesterséges intelligenciát, leginkább a Google billentyűzetét, a Facebook célzott hirdetéseit, valamint a telefonokba épített asszisztenst említették. Akárcsak a technológia általános használatával kapcsolatban, a mobiltelefonok MI-használatával kapcsolatosan is megállapítható, hogy a válaszadók nagy része bizonytalan, valójában milyen funkciókat támogat az MI és a gépi tanulás a telefonokban, így sok esetben nem is tudják, hogy már rég használják azt.

A megkérdezettek 70 százaléka úgy gondolja, az okostelefonok az MI egy-egy bizonyos fajtáját alkalmazzák, a válaszadók által legismertebb (80 százalék) és legtöbbet használt (66 százalék) okostelefonos mesterséges intelligencia funkció az útvonaltervező. A technológia körüli bizonytalanságok ellenére a megkérdezettek több mint kétharmada úgy nyilatkozott, a jövőben is élni fog az MI általi lehetőségekkel és pozitív várakozásokkal tekint annak további fejlődésére.

Okostelefonok és az MI

A mobiltelefonok MI-használatával kapcsolatban a válaszadók körülbelül felének fontos, hogy okostelefonjuk mesterséges intelligenciával támogatott legyen; míg a 18-25 év közötti korosztály 17 százaléka elengedhetetlennek tartja, a 46 év felettiek mindössze 5 százaléka gondolja úgy, hogy a mobil MI mindennapi segítség lehet számára. A kutatás arra is rávilágít, hogy a magyarok túlnyomó többségének jelenleg nem alapszükséglet a mesterséges intelligenciavezérelt telefon, a jövőben azonban várhatóan egyre többen igénylik majd, hiszen jelentősen megkönnyítheti a mindennapi életet.

Az MI a reménykeltő jövő

Néhány megkérdezett hozzáállása a mesterséges intelligencia technológiájához ambivalens. A felmérésben részt vevők MI-vel kapcsolatos víziói között tehát pár kérdéses és negatív hatás is felbukkant: a válaszadók 3 százaléka a mesterséges intelligencia feletti irányítás elvesztésétől, a munkahelyek számának csökkenésétől, továbbá az emberi kapcsolatok rosszabb felé fordulásától tart. A válaszadók egy része szerint ijesztő belegondolni, hogy az MI-nek érzelmei lesznek, ugyanakkor az MI-t pártolók között sokan az az idős, magányos emberek jövőbeli társát vizionálják a technológiában.

A technológiát üdvözlő válaszadók az MI fő pozitívumaként főképp a kényelmi szempontokat szolgáló technológiai fejlesztéseket (úgymint okosotthonok, önvezető autók és mindennapi feladatok automatizálása) emelték ki. A válaszadók 36 százaléka továbbá úgy látja, hogy az orvostudomány sokat nyerhet az MI-vel, sőt segítségével akár az emberi élet meghosszabbítása is lehetségessé válhat. A megkérdezettek amellett, hogy egyöntetűen biztosra veszik a mesterséges intelligencia jövőbeli térhódítását, számos pozitív hatást is társítanak hozzá: az MI meggyorsíthatja a tudomány, azon belül is a környezetvédelmi megoldások és az űrkutatás fejlődését, valamint a vállalati szektorban a költséghatékonyság és a folyamatok automatizálásának eszköze lehet.

A Huawei Technologies Hungary a kutatás eredményeinek figyelembevételével, és a témában jártas szakemberek – kutatók, mérnökök, üzletemberek – segítségével a közeljövőben edukációs kampányt indít Magyarországon a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásával kapcsolatban. Az ismeretterjesztés célja egyszerű és szemléletes módon bemutatni, hogy milyen kézzelfogható előnyei lehetnek az MI használatának többek közt a tudomány, a telekommunikáció, a közlekedés vagy a közbiztonság területén.