Egyre inkább igaz, hogy szilveszter éjjelén szinte mindenki telefon, vagy mobilneten keresztül köszönti szeretteit

A Vodafone idén is megvizsgálta, hogy a szilveszteri időszakban, 2018. december 31-én és 2019. január 1-jén hogyan alakult az ügyfelek hívás-, SMS-, MMS- és adatforgalma. A statisztikák szerint a felhasznált mobilinternet mennyisége szilveszterkor és az újév első napján is valamivel több, mint 50%-al nőtt az előző évhez képest.

A két nap adatforgalma összesítve közel 110 millió MB-tal haladta meg a tavalyi év ugyanezen időszakát. A telefonhívások száma december 31-én kis mértékben, de nőtt a tavalyi évhez képest, így a Vodafone hálózatán a lebeszélt percek száma aznap meghaladta a 10 milliót. Másnapra sem csökkent a beszélgetési kedv, a hívások száma ugyan minimálisan kevesebb volt, a hívások időtartama azonban valamivel meghaladta az előző napit. Nem elhanyagolhatóak az MMS köszöntések sem: idén december 31-én közel 40.000 MMS-t küldtek a szolgáltató hálózatán, míg elsején további 28 ezret. Mindkét napra jellemző, hogy csökkent az SMS-ben köszöntők aránya: szilveszterkor hozzávetőlegesen 9%-al kevesebb, az év első napján pedig átlagosan több mint 13%-al kevesebb SMS-t küldtek a Vodafone ügyfelei a tavalyihoz képest.

Az adatok közül kiemelkedő, hogy milyen mértékben nő a mobilinternet népszerűsége. 2016-hoz képest különösen szembetűnő a változás, hiszen a Vodafone ügyfelei által felhasznált adat mennyisége a 2016. december 31-i közel 59 millió MB-ról 2018. december 31-re közel háromszorosára, több mint 162 millió MB-ra nőtt.

A mobilinternet előre törésével a Vodafone is hatalmas hangsúlyt fektet a minél magasabb minőségű szolgáltatás megteremtésére. A 4G+ hálózat folyamatos fejlesztése mellett a szolgáltató sokat tesz az 5G bevezetéséért is. A Vodafone idén az országban elsőként közvetített 5G hálózaton keresztül élő online videós tartalmat. Ezzel egy lépéssel közelebb vitte az országot afelé az 5G uralta jövő felé, amelyben az egymással is kommunikáló önvezető autóknak köszönhetően jelentősen javul a közlekedésbiztonság, az orvosok akár távolról is képesek műteni, a tanulás pedig a virtuális valóságnak köszönhetően interaktívabb és hatékonyabb, mint valaha. Ráadásul mindez már nem is olyan távoli, hiszen piaci várakozások szerint 2020 elején léphetnek működésbe az új, ötödik generációs hálózatok, melyek elhozhatják ezt a jövőt. Mindez jövő szilveszterkor már elérhető közelségben lesz a jelenlegi becslések szerint.