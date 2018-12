Ma már teljesen megszokott, hogy a legtöbben online köszöntik távoli szeretteiket

Egyre nő a mobilinternet népszerűsége – ez rajzolódik ki a Vodafone kimutatásából, melyben a szolgáltató az ügyfelek december 23-26. közötti forgalmi adatait vizsgálta. Több mint másfélszer annyi adatot használtak a Vodafone ügyfelei az idei karácsonyi időszakban az előző évhez képest, míg a 2 évvel ezelőtti adatokat nagyságrendileg megtriplázták.

A telefonhívások száma az előző évekhez képest csökkent: 2018. december 23. és 26. között a Vodafone ügyfelei 10 464 892 hívást indítottak a szolgáltató hálózatáról, 10,34%-kal kevesebbet, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Idén karácsonykor a Vodafone ügyfelei 4 522 005 SMS-t és közel 92 601MMS-t küldtek. 2017 azonos időszakához képest 9,1%-kal csökkent az elküldött SMS-ek száma, az elküldött MMS-ek száma pedig nagyjából stagnál.

A statisztikákból jól látszik, hogy egyre nagyobb teret nyer a mobilinternet, az online köszöntés kezdi átvenni a telefonhívások, SMS-ek helyét. Ezt felismerve, a Vodafone már év közben úgy alakította tarifa csomagjait, hogy kielégítse a változó igényeket. A szolgáltató ezért idén áprilisban megjelent legújabb tarifáiban, a korlátlan EU-s beszélgetés mellett, mindenki számára biztosítja a szokásainak megfelelő és az egyre növekvő internet éhséget lefedő adatforgalmat. Szintén a növekvő adathasználat miatt váltak népszerűvé a Vodafone Pass-ok is, amelyek segítségével a rendelkezésre álló adatkeret fogyasztása nélkül, korlátlanul használhatók meghatározott applikációk egészen addig, amíg az előfizetőnek minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adatkerete van. E növekvő igény kapcsán a szolgáltató idén a Balaton körül is elérhetővé a tette legmodernebb 4G+ mobilhálózatot, így idén karácsonykor a tó környékén élők is szupergyors internetkapcsolaton keresztül köszönthették szeretteiknek.

Noha hivatalosan már véget ért a karácsonyi időszak, a Vodafone ügyfelei egészen december végéig élvezhetik az ajándékozás örömét. Az Adni JóDolog elnevezésű különleges kezdeményezésnek köszönhetően ugyanis egész decemberben különleges ajándékokat (például mobiladatot vagy készülékkedvezményt) küldhetnek bárkinek, akinek csak szeretnének. Az egyetlen feltétel, hogy a megajándékozottnak legyen magyarországi, +36-os előhívójú mobiltelefonszáma. Az ajándékküldés a regisztrált ügyfeleknek a MyVodafone applikációban, a JóDolgok menüponton belül, az Adni JóDolog almenüben érhető el.