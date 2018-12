Mit keres itt a magyar? Mármint az interneten. Mármint jó értelemben.

Az év keresési trendjeit sorakoztatják fel a Google tizennyolcadik alkalommal publikált listái , melyek segítségével megtudhatjuk, hogy mely sportesemények, mozifilmek, tévéműsorok és receptek foglalkoztatták 2018-ban a magyarokat. Idén többek között a labdarúgó-világbajnokságra és a téli olimpia mellett az országgyűlési választásokra, a Bohém rapszódiára és Freddie Mercury-ra vonatkozó keresési szavak szerepeltek a toplisták élén. Mindemellett az óraátállítás, a Black Friday és frankfurti leves továbbra is népszerűek voltak.

A Google minden év végén nyilvánosságra hozza, melyek voltak keresőjében világszerte legfelkapottabb témák, vagyis, hogy a korábbi évhez képest mely keresőszavak ugrottak meg a leginkább, korrajzot adva így az adott évről. A ‘Year in Search’ oldalon a magyar és globális listák mellett további 74 ország idei eredményei is megtekinthetők, ahol utána nézhetünk egyes szavaknak és szűrhetünk évenként is. A globális trendek alapján a Google minden évben – így 2018-ban is – publikálja a keresőszavakból alkotott YouTube videót.

Mit tartalmaz a magyar lista?

A magyarországi abszolút lista élén nem meglepő módon az országgyűlési választásokra és a labdarúgó-világbajnokságra utaló keresőszavak szerepelnek, de a listán található még Meghan Markle és a holdfogyatkozás is. Tévéműsorok körében a Való Világ és a Korhatáros szerelem jár az élen, receptek között pedig a frankfurti leves és a rizskoch elkészítési módjára kerestek rá a legtöbben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Mozifilmek között pedig a Venom című film, a Mamma Mia 2. és a Bohém rapszódia vezetik a sort. Sportesemények közül a már említett világbajnokság mellett kiderült, hogy a téli olimpia és az Australian Open tenisztorna is érdekelte a magyar internetezőket. A fesztiválok köztük a Campus, a Volt és a Strand kerültek a fókuszba.

Legfelkapottabb keresések Sportesemények Dalszövegek 1 Országgyűlési választás Labdarúgó-világbajnokság Queen – Bohemian Rhapsody 2 Labdarúgó-világbajnokság Téli olimpia Ed Sheeran – Perfect 3 Avicii Australian Open Camila Cabello – Havana 4 Való Világ Wimbledon Childish Gambino – This is America 5 Black Friday Super Bowl Eminem – Venom 6 Stan Lee Forma 1 Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow 7 Sylvester Stallone Kézilabda Európa-bajnokság Marshmello & Anne-Marie – Friends 8 Freddie Mercury US Open Eminem – Killshot 9 Holdfogyatkozás Real Madrid – Liverpool Netta – Toy 10 Meghan Markle Tour de Hongrie Kanye West & Lil Pump – I love it

Filmek TV műsorok Receptek 1 Venom Való Világ Frankfurti leves recept 2 Mamma Mia 2. Korhatáros szerelem Rizskoch recept 3 Bohém rapszódia X-Faktor Slime recept 4 Deadpool 2. Nyerő Páros Fánk recept 5 Valami Amerika 3. 200 első randi Kakaós csiga recept 6 Jurassic world 2. Aranyélet Hamburger hús recept 7 Vörös veréb A mi kis falunk Almás süti recept 8 Hotel Transylvania 3. Survivor Linzer tészta recept 9 A szabadság ötven árnyalata Sztárban sztár Gulyásleves recept 10 Az apáca A dal Paprikás krumpli recept