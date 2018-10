Így bankol a magyar: Óriási népszerűségnek örvend az online ügyintézés

Digitális átalakulás zajlik a világban és Magyarországon is, egyre nagyobb az internetes és mobilbanki alkalmazások kínálata. Ennek ellenére a lakosság egy jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank legfrissebb, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.

Az aktív korú magyarországi népesség háromnegyede potenciális mobilbank használó: ennyien rendelkeznek okostelefonnal és bankkapcsolattal egyaránt. Az érintettek 40 százaléka már használ is valamilyen banki mobilapplikációt – mutat rá a Budapest Bank mobilalkalmazások elterjedtségéről készített kutatása.

A felmérés szerint a mobilbanki alkalmazások használatát elsősorban nem az életkor határozza meg, hanem a végzettség, az anyagi helyzet, és a lakóhely: a mobilbankolók között a teljes mintához képest szignifikánsan nagyobb arányban találhatók legalább középfokú végzettségűek, a 170 ezer forintnál magasabb jövedelemmel rendelkezők, valamint a Budapesten és Közép-Magyarországon élők. A leggyakrabban alkalmazott mobilbanki funkció a számlaegyenleg-lekérdezés, de a felhasználók fele szokott utalást is teljesíteni a mobilalkalmazásából. A mobilfizetési megoldások még mindig újnak számítanak a piacon, az ilyen technológiai innovációk felhasználói tábora pedig jellemzően nem robbanásszerűen, sokkal inkább lassan, de kiegyensúlyozottan növekedik – ezt tükrözi a felmérés eredménye is.

„A Budapest Bank idén júniusban vezette be szolgáltatófüggetlen mobilfizetési megoldását, amely egy praktikus és könnyen használható funkció a banki mobilalkalmazásunkban. Az eddigi tapasztalatok alapján ügyfeleink nagyon pozitívan fogadták és szívesen használják ezt a szolgáltatást, amit az is bizonyít, hogy egyre nő a digitalizált bankkártyák száma”

– mondta Juhász Róbert, a Budapest Bank digitális vezetője.

A felmérés kitért arra is, hogy mely csatornákat használják a banki ügyfelek az egyszerűbb banki műveletek intézésére. Az eredmények szerint a legtöbben az internetbankban tájékozódnak számlaegyenlegükről, és innen intézik átutalásaikat is. Vannak azonban olyan alapműveletek, amelyekhez még sokan igénylik a személyes segítséget, így például bankkártya-aktiváláshoz vagy letiltáshoz, limit-beállításhoz a banki ügyfelek közel fele inkább bemegy a bankfiókba, de az állandó átutalások beállításához is egyharmaduk veszi igénybe banki ügyintéző segítségét. A banki mobilalkalmazások ma még kiegészítő szerepet játszanak, most kezdenek igazán elterjedni az ügyfelek körében, akik egyelőre ismerkednek az alkalmazás nyújtotta lehetőségekkel. Ezt mutatja, hogy ma a banki ügyfelek ötöde szokta ezen keresztül lekérdezni számlaegyenlegét, és közel ugyanennyien szoktak utalásokat végezni.

„A bankszektorban egyre fontosabb szerep jut a digitalizációnak, a stratégiák fontos részét képezi, azonban továbbra is vannak olyan ügyek, amelyeket az ügyfelek szívesebben intéznek személyesen egy bankfiókban. Éppen ezért hisszük, hogy egy bank csak az online és a személyes szolgáltatások szoros szimbiózisával lehet igazán sikeres. A jövőben a bankfiókokban a tanácsadói fókusz fog erősödni, míg az online tér egyre inkább a gyors, rutin tranzakciók terepe lesz”

– tette hozzá Juhász Róbert.