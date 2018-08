Sajnos egyre inkább összefolyik a munka a szabadidővel: Szinte már állandóan dolgozunk, de vajon megéri?

A mobil technológia terjedése nem csak a kommunikációnkat alakította át gyökeresen: az okostelefonoknak köszönhetően egyre inkább eltűnik a határ a munka és a magánélt között. Az európai dolgozók 45 százaléka például már a hivatalos munkaórákon és az irodán kívül is folyamatosan elérhető, a kollégák rendelkezésére áll. A technológia által biztosított rugalmasságot azonban maradéktalanul kiélvezzük, a munkavállalók 24 százaléka a mobiljának köszönhetően például már sokkal gyakrabban él a távmunka lehetőségével.

A mai napon kerül forgalomba Magyarországon a Samsung legújabb prémium telefonja, a Galaxy Note9, amely helyt áll a munka és a magánélet világában egyaránt. Az elmúlt hónapokban a Samsung azt kutatta, hogy az okostelefon milyen hatással van a munkaidő és munka elvégzésének helyére. A 10 európai országot vizsgáló kutatásból kiderül, hogy a tipikus, 8 órás munkaidő már a múlté, a mobil technológia új, alternatív idősávokat és helyszíneket kínál a munkavégzésre.

Úton-útfélen dolgozunk

A megkérdezettek 58 százaléka gondolja úgy, hogy a rugalmas, nem helyhez között munkavégzés sokkal hatékonyabbá teszi a munkavállalókat. Ennek ellenére a dolgozók 73 százaléka még mindig a munkahelyén érzi magát a leginkább produktívnak. A Samsung kutatásából kiderült, hogy a dolgozók mindinkább kihasználják az ingázás alatti üres órákat is, a munkahétből 1,4 órát abszolválnak ilyenkor, míg átlagban heti 1 órát dolgoznak a megkérdezettek a szabadban és 0,7 órát valamilyen kávézóban vagy étteremben. A Galaxy Note9 4.000mAh-es, a Galaxy csúcskészülékek közül az eddigi legnagyobb teljesítményű akkumulátorral felszerelve érkezik, amely lehetővé teszi a reggeltől estig tartó munkát, telefonálást, üzenetváltást, játékot vagy éppen a maratoni filmnézést, bárhol is legyünk éppen.

Kiélvezzük a mobilitásból adódó szabadságot, de több magánéletre vágyunk

A kutatás rávilágít arra is, hogy a mobil technológiai fejlődésnek köszönhetően a munkavállalók 40 százaléka sokkal elkötelezettebbnek érzi magát a saját munkája iránt mint 5 évvel ezelőtt. 51 százalékuk nyilatkozta, hogy például jelentősen könnyebben tud együttműködni a más-más helyszínen dolgozó kollégáival. A munkahelyi és a személyes tér összemosódása azonban aggodalommal tölti el a megkérdezetteket: az európai dolgozók 38 százaléka sokkal stresszesebbnek érzi magát emiatt, 41 százalékuk szeretné, ha megmaradna az éles határ a munkaidő és a magánélet között. A mobil technológia előnyeit azonban tudatosan használjuk, a dolgozók 60 százaléka tesz lépéseket annak érdekében, hogy elkülönüljön a munkaidő és a privát szféra.

Új szokások, új kihívások

Bár a munkaadók és a munkavállalók egyaránt kihasználják a mobil technológia előnyeit, az új típusú munkavégzés mind dizájn, mind adatvédelem szempontjából új kihívások elé állítja az okostelefonok fejlesztőit: olyan infrastruktúrát kell kialakítaniuk, amely mindkét szempontból alkalmassá teszik a mobilokat a munkavégzésre.

A Samsung Galaxy Note9 készülékkel a nagyfokú produktivitás mostantól csupán egy karnyújtásnyira van. A Samsung DeX megoldással a Galaxy Note9 egy asztali számítógép erejét hordozza magában, így segítségével könnyedén szerkeszthetünk akár prezentációkat is a mobiltelefonunkon. Az S Pen érintőtoll segítségével pedig akár videonézés közben is jegyzetelhetünk, míg a Galaxy Note9 touchpadként is funkcionál abban az esetben, ha tartalmakat szeretnénk az egyik alkalmazásból a másikba áthúzni a monitoron, vagy ha egyszerre több ablakban is dolgozunk.

A munkavállalók 44 százaléka úgy gondolja, hogy tisztában van vele, hogy miként védje a munkahelyi adatait a készülékén. 45 százalékuk a legtöbb esetben vagy mindig gondoskodik a megfelelő adatvédelemről a céges telefonján, a válaszadók 17 százaléka azonban csupán ritkán vagy soha nem foglalkozik ezzel. A biztonsági rendszereknek egyre fontosabb szerep jut a készülékeken: olyan infrastruktúrára van szükség, amellyel az adatvédelem könnyen menedzselhető és ellenőrizhető, ugyanakkor nem korlátozza a felhasználókat. Éppen ezért a Galaxy Note9-en tárolt adatokat és fájlokat a Samsung védelmi szintű biztonsági rendszere, a Samsung Knox védi, amelyet olyan biometrikus biztonsági funkciókkal is elláttak, mint az ujjlenyomat-olvasó, az írisz-szkenner, valamint az arcfelismerő technológia.

Magyarországon a Samsung Galaxy Note9 (128GB) és Galaxy Note9 (512GB) Dual SIM készülékek 2018. augusztus 24-én kerülnek a boltokba 334. 990 és 419.990 forintos ajánlott fogyasztói áron.