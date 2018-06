Utazás közben egyre bátrabban netezik a magyar az Unióban

Épp egy éve, 2017. június 15-étől törölték el az uniós roamingfelárakat az átlagfelhasználók számára. A hazai mobiltulajdonosok nagyon rövid idő alatt megtanulták, hogy nem drágább, ezért érdemes külföldön is használniuk a készülékeiket. A teljes tavalyi évre vonatkozó NMHH-kutatás eredményei szerint sikeres volt a többszintű – uniós és a magyar hírközlési hatósági – tájékoztatás: a roamingszabályok változása és a díjak megszűnése nagyon gyorsan és széles körben ismertté vált, ami a szokások változásában is jól tetten érhető.

Jelentősen nőtt a roamingdíjakkal kapcsolatos tájékozottság

Az NMHH a szabályozási változásokról a bevezetés előtt és után is megkérdezte a magyarországi mobilhasználókat. A 14 évesek és idősebbek körében végzett felmérés eredményeiből egyértelműen látszik, hogy az eltelt – viszonylag rövid – idő alatt jelentősen megnőtt az ezzel kapcsolatos tájékozottság. Míg 2016 végén még a közel 8 millió mobilhasználónak csak valamivel több mint fele (57 százalék) hallott az új szabályokról, addig egy évvel később, a bevezetés után már tízből heten (71 százalék) értesültek róla valamilyen forrásból – ez alatt az időszak alatt egyébként sem a hazai mobilhasználók, sem a külföldön járók, sem az ott mobilt használók aránya nem változott számottevően.

A roamingszabályokkal kapcsolatos tájékozottság – ahogy várható volt – leginkább azok körében nőtt, akik az elmúlt három évben jártak külföldön, és ott használták is a telefonjukat: 2017 végére a kedvező roamingolás lehetősége már szinte teljesen ismertté vált (99 százalékos volt). A tájékozottság statisztikailag jelentősen nőtt azok között is, akik nem jártak külföldön és azok esetében is, akik igen – utóbbiak akár használták útjuk során a mobiltelefonjukat, akár nem.

Egyre többen mernek mobilinternetezni külföldön

A mobilhasználói szokások változása is a szabályok, az új feltételek megismerésére és megértésére utal. 2016 óta többségben vannak az okostelefon-tulajdonosok, tavaly év végén pedig már a 14 éves és idősebb népesség 63 százalékának volt legalább egy okostelefonja. Az okostelefonnal rendelkezőknek viszont szinte mindegyike (97 százalékuk) belföldön használ valamilyen módon internetet. A roamingdíjak csökkenésével, illetve a többletköltségek teljes megszűnésével az országhatárokon túl is jóval többen kezdtek internetezni magyar előfizetésű mobiljukon az unióban: 30 helyett már 43 százalékuk csatlakozott rá egy külföldi szolgáltató mobilhálózatára netkapcsolatért.

Összességében azonban legtöbben roamingoláskor még mindig – ahogy itthon is – elsősorban telefonálásra és sms-ezésre használták a telefonjukat. A külföldről hazatelefonálás és sms-ezés arányai – a statisztikai hibahatárokat figyelembe véve – érdemben nem változtak: 85, illetve 60 százalék körüliek voltak tavaly és a megelőző évben is a külföldön mobiljukat használók körében.

A roamingdíjak változásáról

Miután éveken át fokozatosan csökkentek az európai roamingdíjak, a folyamat utolsó lépéseként 2017. június 15. óta az Európai Unión belül már felárak nélkül lehet a mobiltelefonokról hívást kezdeményezni és fogadni, sms-t írni vagy internetezni. A belföldi díjaknak megfelelően kellett ugyanis minden telefonszolgáltatónak beáraznia a roamingdíjait a felhasználói számára, ha azok az unión belül időszakosan utaznak, és csak kivételes esetekben számolhatnak fel többletdíjakat. A változásokról az NMHH is részletesen beszámolt, tájékoztató kampányt szervezett, illetve a külföldi mobiltelefon- és internethasználat új feltételeinek megértését segítendő két szemléltető kisfilmet is közzétett, melyek együttes nézettsége mára túllépte a 120 ezret.