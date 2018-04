Nyakunkon a gyermeknap: Minden, amit eme jeles eseményről tudni illik

Kisiskolásként valamennyien epekedve várhattuk, mihelyt tanáraink bejelentették a hírt, gyereknapra való tekintettel a megbeszélt dolgozat, esetleg óra után mind részesülhetünk egy kis finomságban. E nemzetközi ünnepnek a népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, ám a hazai köztudatban alig 87 éve él, bevett szokássá azonban csak a XXI. századtól vált, a rendszerváltásban csekély számú család tartott konkrét gyereknapot.

Vigasztalhatja a mai kor lurkóit, hogy a Magyarországhoz képest alig 11 évvel korábban, 1920-ban tartották meg a világ első gyereknapját Törökországban, míg nálunk a 30-as évektől ismert. Azóta világméretű ünneppé avanzsálták és vidéki városainkban is több közintézmény szervez túlnyomó többségben ingyenes programokat, köztük nem maradhat ki a több mint 200 ezer lakosú Debrecen sem, ugyanis mind a városi vidámparkban, mind az állatkertben, illetve más közintézményben színes programkínálattal várják az ünnepelni vágyókat, olykor egész napos látnivalókkal és játékos feladatokkal, bemutatókkal egybefűzve.

Míg az édesanyákat május első, addig gyermekeket a hónap utolsó vasárnapján köszöntik, ám utóbbi, csak az 50-es évektől vált egy napos ünneppé, viszont a rendszerváltást megelőző kommunizmusban kiemelkedő szerepet töltött be.

Az ENSZ közgyűlése fogalmazta meg, hogy világméretű megbecsülést érdemel a gyermekek iránti szeretetnek a kifejezése, melynek három mérvadó üzenetét, a világ gyermekeinek testvériségében, a kölcsönös megértésben, valamint a küzdelmekre is felhívja a figyelmet, mondván rengeteg olyan gyermek van nemcsak a harmadik világban, hanem a tagállamokban, akik sokszor még azon alapvető szükségleteket sem engedhetik meg maguknak, amit sok jómódú család gyermeke egyébként természetesnek vesz.

A gyermeknapi programok erre kevésbé, inkább csak az első két tényezőre hívják fel a figyelmet, szülőként mégse feledjük, meghatározó erővel bírhat, amint a szegényebb sorsban nevelkedő gyermekekkel szemben is kellő megértést és tiszteletet várunk el gyermekünktől. Személyes felelősségérzetét természetesen azzal is fejleszthetjük, ha jó tanulmányi eredményének esetén zsebpénzét megtoldjuk, ellenkező esetben annak bizonyos részét pedig megvonjuk tőle.

E módszeren alapult a tavaly június második hetében megszervezett debreceni Kerekerdő Élményparknak gyermeknapi programkínálata, ugyanis a kitűnő bizonyítványt felmutató tanulók részére ingyenes belépést biztosítottak a szervezők, írja a Programturizmus szerkesztősége. Hasonló, ha nem kiemelkedőbb motivációval bírhat, ha gondosan megválasztott, kézzelfogható gyereknapi ajándékot tervezzük, ugyanis ha elég jól ismerjük, mik a legkedvesebb tevékenységei, úgy egészen felejthetetlen pillanatokkal gazdagíthatjuk izgatott csemeténket.

Természetesen az ajándék jellegétől és annak csomagolásától, körítésétől is függ az elért hatás. Bár a gyerekek szempontja e kérdésben előbbre való, de olyan megfizethető termékek mellett is dönthetünk, aminek a család apraja-nagyja, kicsik és nagyok egyaránt örülnének. Állatbarát gyerekeket ilyenkor a szokásosnál is nagyobb szeretettel várják a helyi vadasparkokban, állatkertekben.