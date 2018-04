Mekkora felelőssége van egy videó bloggernek?

Felelős digitális vállalatként a Vodafone Magyarország mindig is nagyon fontosnak tartotta, hogy tegyen a digitális szakadék felszámolásáért, a társadalmi különbségekből adódó hozzáférési nehézségek leküzdéséért. Többek között ezen törekvés hívta életre három évvel ezelőtt a Vodafone Magyarország Alapítvány által működtetetett Digitális Iskola Programot, amelynek keretében a Vodafone hátrányos helyzetű iskolákat támogat tabletekkel, ingyenes adatcsomaggal, valamint külön hangsúlyt helyeznek a tanárok és diákok digitális tudással való felruházására is.

A vállalat idén is örömmel csatlakozott a Digitális Témahéthez, melynek fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és köznevelésben való elterjesztése volt. Országosan több programmal volt jelen a Vodafone Magyarország a Hét programjában: Pécsen robotokat készítettek a gyerekek háztartási papír- és műanyag hulladékokból, melyeket tabletek segítségével programoztak és így vezéreltek, mozgattak, Szegeden egy Vodafone Digitális Iskola Programban részt vevő intézmény tanulói ellátogathattak a szegedi ELI-Aps Lézeres Kutatóintézetbe, Budapesten pedig, a Vodafone székházban egy csapat hetedikes részt vehetett a Vodafone Digitális Iskola Program VloggerSulijában.

A Digitális Témahét utolsó napjára a Vodafone Magyarország Alapítvány egy kerekasztal beszélgetést szervezett a székházába. A beszélgetésen a Digitális Témahét keretén belül jelentkezett iskola felsős diákjai mellett a Vloggersuli szakmai irányítója, Tábori Ádám, Székely Martin (@martinvlogol), Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Mártha Imre Edgár, a Vodafone Magyarország Alapítvány kuratóriumának elnöke osztották meg gondolataikat, tapasztalataikat. A beszélgetést Bombera Krisztina, a Digitális Iskola Program nagykövete moderálta.

A beszélgetésen a diákok digitális fejlődését leginkább befolyásoló témákat vitatták meg a résztvevők, így többek között szó volt a diákok médiafogyasztási szokásainak átalakulásáról, a digitális eszközök a hétköznapokban és iskolapadban való megjelenéséről, illetve arról, hogy ezen eszközök miként fejleszthetik a gyerekek digitális kompetenciáit.

Az elhangzottakból az derült ki, hogy a résztvevők egyöntetű véleménye alapján szükség van a kütyük, vagy okoseszközök használatára, de mint minden függőséget okozó dolognál, itt is nagyon fontos a mértéktartás.

– fogalmazta meg a veszélyeket Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus.

– tette hozzá.

Az eseményen ott volt Mártha Imre Edgár is, a Vodafone Magyarország Alapítvány kuratóriumának elnöke.

„Van felelőssége a telekommunikációs cégeknek is a digitális világgal kapcsolatos edukációban. Többek közt a VloggerSuli is edukációs céllal jött létre a Digitális Iskola Program részeként. Önmagában az eszközök kezelésének ismerete nem jelent előnyt a munkaerőpiacon, fontos, hogy folyamatosan fejlesszék készségeiket a digitális bennszülöttként ismert legfiatalabb generáció tagjai is. A VloggerSulit is így alakítottuk ki, hogy a lehető legtöbb készséget fejlesszük segítségével”