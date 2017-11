Így vásárol a magyar ember az interneten

Kerti ház, traktor, infraszauna, robotporszívó és elektromos kandalló – többek között ezek az idei ősz slágertermékei a hazai online piacon, a Mall.hu online pláza friss felmérése szerint. A vásárlók ma már olyan, nagyobb eszközöket is webáruházban vesznek, melyekért korábban városszéli lerakatokba kellett elzarándokolni, és feltűnően megnőtt az „okos” eszközök iránti kereslet. A kutatás azt mutatja: az őszi nagytakarítást és a ház körüli munkát is egyre kényelmesebben intéznénk.

Köröket ver rá a hagyományos kiskereskedelem növekedésére a webáruházak forgalmának bővülése az idén, de a fogyasztók száma mellett az online elérhető termékek kínálata is elképesztő tempóban nő. A webáruházak már most érzik a karácsonyi szezon húzását, és az e-kereskedelem forgalma az év végéig egészen biztosan meg fogja haladni a tavalyi 427 milliárd forintot. A netes vásárlás terjedésének oka egyszerű: olcsóbb és kényelmesebb, mint a bolti beszerzés. Az ország és a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb online plázája, a Mall.hu összegyűjtötte, milyen termékeket keresünk ősszel, a téli időszakra készülve.

Kerti munka: csak kényelmesen

A Mall.hu csaknem 12 000 vevő online vásárlási szokásait szondázva a „szezonális” termékek szeptember-októberi volumenét vizsgálta. Az ősz beköszöntével jelentősen megnőtt az érdeklődés a kertrendezéshez használt szerszámok iránt, de kiugró növekedést értek el a hagyományos eszközöket kiváltó gépek is. Utóbbira jó példa, hogy gereblye helyett sokan inkább már elektromos lombszívót vesznek, ebből 98 százalékkal több fogyott, mint tavaly ilyenkor. A tűzifa aprításához nélkülözhetetlen baltából kétszer annyit vásároltak, mint tavaly, de egyre többen ezt a munkát is gépre bízzák: népszerű a rönkhasító gép, melyből itthon másfélszer annyi fogy, mint a hazainál jóval élénkebb cseh online piactéren.

Házhoz jön a kerti ház

A kutatás szerint olyan, kifejezettem komplex és nagyméretű eszközöket is a neten vásárolunk, melyekről korábban nem gondoltuk volna, hogy webáruházból is rendelhetők. Az egyik legkelendőbb cikk a régen sufniként emlegetett, ma már szerszámok, gépek profi tárolására alkalmas kerti ház, melyből idén több mint háromszor annyi fogyott, mint tavaly, és több mint hétszer annyi, mint Csehországban. A kisház mellett egyre többen vásárolnak a neten kerti traktort és komplett infraszaunát is. A jelenség oka, hogy egy rendes webáruház mérettől függetlenül minden termékre vállal házhozszállítást, így nem a vásárlónak kell rengeteg idő, pénz és fáradság árán lebonyolítania a termék beszerzését. Azaz kényelmesebb, ha a kerti ház a webshopból egyenesen a kert végébe érkezik.

Őszi nagytakarítás, okosan

Szinte természetes, hogy a legtöbb háztartásban a partvist felváltja a porszívó, de úgy tűnik, a neten egyre inkább a nagyobb tudású modelleket keresik, és idén kifejezetten megnőtt a kereslet a kényelmes megoldások iránt. Rendkívül népszerűek a vezeték nélküli, akkumulátoros padlóporszívók, melyek kis helyen elférnek, és akár vállra akasztva is lehet velük takarítani. Óriási az érdeklődés a mesterséges intelligenciával, gépi tanulással felvértezett a robotporszívók iránt, melyek a lakás feltérképezése után szinte egyedül végzik el a nagytakarítást. Volumenük a tavalyi évhez képest ugyan csak mérsékelten növekedett, de a vásárlók egyértelműen a drágább, nagyobb tudású, wifin keresztül, okostelefonos applikációval irányítható készülékeket keresik, így a forgalmuk januártól októberig 20 százalékkal bővült. A 100 ezer Ft feletti robotporszívókból idén kétszer annyit vásároltak, mint tavaly, és egyre többen keresik a nagy értékű, 1 millió forint körül elérhető robotfelmosókat is.

Időben befűtöttünk: a kályhától a kandallóig

A vásárlók korán elkezdték a készülődést a hideg napokra, és idén már szeptemberben hozzáfogtak a beltéri fűtőeszközök beszerzéséhez. A netről már nemcsak hősugárzókat rendelnek, de olajradiátorokat, sőt nagyobb kandallókat, kályhákat is – ez utóbbi forgalma 32 százalékkal nőtt. Itt is jellemző, hogy a fogyasztók a technológiai újdonságokat keresik: a távirányítós, valódi tűzlobogást imitáló LED-képernyős elektromos kandalló 6 százalékos növekedéssel ugyan, de igazi toptermék, akárcsak a digitális szén-monoxid mérő. A központi fűtési szezon kezdetével automatikusan megugrott a párásítók forgalma, hiszen a radiátorokkal fűtött helyiségek levegője könnyen kiszárad, és gyakran bőr vagy szem irritációt okoz. A tavalyi időszakhoz képest a volumenben nincs változás, de itt is igaz, hogy a vásárlók idén a drágább, okosabb készülékeket viszik.

„A KSH friss jelentése szerint az év első kilenc hónapjában a hazai kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 4,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, míg az online kiskereskedelem ennél is nagyobb növekedést könyvelhetett el”

– mondta Rédey Iván, a Mall.hu ügyvezető igazgatója.