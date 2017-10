Te meddig bírod a mobilod nélkül?

Október 18-án hatodik alkalommal rendezik meg a Mobile Hungary konferenciát, amelynek jelmondata a „Kezedben az életed!”, amely azt jelképezi, hogy a mobilunk már valamilyen mértékben egyéni chipünkké, személyazonossági kártyánkká is válik. A rendezvény célja, hogy bemutassa a legújabb mobil technológiai trendeket, és fintech innovációkat, melyek jelentős hatással vannak a gazdaság, a kereskedelem és a kommunikáció iparágára. Az idei konferencia arra fog fókuszálni, hogy hol jelenik meg a különbség a mobil és a web között.

Idén hatodik alkalommal rendezik meg a Mobile Hungary konferenciát a fővárosban. A Média Hungary konferencia-sorozat idei utolsó állomása már-már hagyományosan arra fókuszál, hogy a mobil és az okostechnológia, hogyan jelenik a mindennapi életünkben és ennek milyen hatása van a kereskedelem, a gazdaság és a kommunikációs folyamatokra, iparágára. 5,9 millió magyar internetező több, mint háromnegyede, 4,5 millió ember szokott mobil eszközön is internetezni, közülük is 3,5 millióan már rendszeresen. A Würzburgi- és a Nottingham-Trenti Egyetem 2016-os kutatása alapján, ma már alig 44 másodpercig bírjuk anélkül, hogy ne nyúljunk hozzá az okostelefonunkhoz. A FOMO (Fear of Missing Out) jelenség, pedig olyan erős hatással van a mindennapi életünkre, hogy képtelenek vagyunk leszakadni a közösségi hálóról, az internetről.

„Szelfizünk, mozgunk a való világban és a virtuális térben is egyszerre, sokdimenziós nyomokat hagyva magunk mögött, tehát mondhatjuk azt, hogy kezünkben az életünk. A mobilunk egyben a történetírónkká is vált. Ha akarjuk, ha nem. Mostantól a mobilunk már valamilyen mértékben egyéni chipünkké, személyazonossági kártyánkká is válik. Mostanra már összenőttünk vele, már mindent elárul rólunk.”

– mondta Csermely Ákos, a Mobile Hungary konferencia tulajdonosa.

A szervezők több, mint 500-600 fő részvételére számítanak az idei eseményen, amelyet előszeretettel neveznek edukációs workshopnak is, ahol minél több esettanulmánnyal, gyakorlati példával és a magyar piac sajátosságainak figyelembevételével igyekeznek az érdeklődőknek bemutatni a digitális média, mobil technológia és marketing szakmai és piaci területeit, trendjeit.

„Az idei konferencia jelmondata a ’Kezedben az életed!’, amely azt gondolom, hogy magát a téma fontosságát is jelképezi. Ma már nem tudunk létezni a mobilunk, az összekötöttség nélkül, lassan már a mobilunk lesz egyben a pénztárcánk is. Ezek a technológia és fogyasztásbeli változások minden piaci szereplő életére hatással lesznek. ”

– összegezte Csermely Ákos, a konferencia főszervezője.

Az idei rendezvényen négy teremben tudunk előadásokat meghallgatni a diszruptív mobil technológiai trendekről, valamint idén egy GDPR workshop is megrendezésre kerül. Az idei Mobile Hungary konferencián egészen 9 órától este 7 óráig lehet előadásokat hallgatni. Külön érdekessége lesz ennek a workshop-konferenciának, hogy úgynevezett vita-eseményt szervezünk, ahol a házigazdák egyúttal az opponensi szerepet is betöltve, kérdezősködnek majd az előadóktól. A mobil reklám teremben arról lesz, hogy mi a különbség a mobil, mint média, és mint marketing eszköz között. A mobil kereskedelem témában a legújabb mobilon történő kereskedelmi témákról és trendekről lesz szó. A mobil fintech megoldások keretében megismerkedhetnek a résztvevők a legújabb okoseszköz fintech megoldásokkal és a kriptovaluták csodálatos világával. A mobilon történő szórakozás keretében szó lesz a szélessávú mobil szórakoztatásról és az e-sport mobilon történő fogyasztásáról is.