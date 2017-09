Meglepően jól sikerült az első #HashtagFestival

Hogyan lehet jól használni a közösségi médiát, miként nyerhető üzleti előny a digitális világból? A Vodafone Magyarország felelős vállalatként azért rendezte meg az első #HashtagFestivalt a közösségi médiát jól ismerő sztárok, profi módon használó vloggerek és márkák képviselőivel, valamint a terület szakértőivel, hogy ezekre a kérdésekre választ adhasson.

A Vodafone portfóliójában augusztus 15-én jelent meg a háromszoros korlátlanságot kínáló Red Infinity tarifacsomag, a szolgáltató havidíjas tarifa portfóliójának június 6-i megújulásának köszönhetően pedig a legalacsonyabb havidíjas csomagok esetén sem kell kompromisszumot kötni a hanghívások és a mobilnetezés között, hiszen a Vodafone Pass csomaggal korlátlanul használhatók a legnépszerűbb közösségi applikációk is. Az így rendelkezésre álló végtelen adattenger temérdek lehetőséget kínál, azonban mindezek mellett akadhatnak veszélyei is.

A Vodafone szerint kiemelten fontos, hogy a korlátlanság világában a Z generáció és mindazok, akik a mobiljukkal fekszenek és kelnek, választ kapjanak olyan kérdésekre, mint például. hogy hogyan lehet kihasználni a korlátlanság mögött rejtőző lehetőségeket, vagy miként teremthető egyensúly a digitális és a valós életünk között.

„A gyerekeket minden hatás torzítja valamilyen szinten, a kérdés az, mennyire. Egyáltalán nem biztos, hogy negatívan fog lecsapódni, ha valaki egészen fiatalon kerül a digitális világba, de ebben a szülőnek és a környezetnek is jelentős szerepe van”

– mondta el Steigervald Krisztián generációkutató, a #HashtagFestival #Trendszakértők kerekasztal beszélgetés szekciójában. Ugyanakkor számos kiaknázatlan lehetőséget is kínál napjaink korlátlan adatforgalma, ahogyan Baráth Péter, a Vodafone Magyarország márkaigazgatója rávilágított:

„A negatív hatások mellett ott a lehetőség is a folyamatos online jelenlétben, hiszen a fizikai határok elmosódnak, ezáltal a baráti körök kiterjedtebbek és ez egy olyan óriási pozitívum, amit éppen a korlátlan jelenlét tesz lehetővé.”

– Csanda Gergely, a PlayIT ügyvezetője szerint az oktatás szerepe kulcsfontosságú a digitális fejlődéshez.

„Az oktatás feladata lenne, hogy a gyerekek biztonságát segítse, legyen szó tartalomfogyasztásról, vagy digitális identitásról.”

Nyilván nem egyszerű a feladat, hiszen, ahogyan Pintér Mónika, a 24.hu tech rovatvezetője kifejtette:

„Sok eszköz még nem volt jelen a korábbi generációknál, amit a fiatalok már intuitívan kezelnek, viszont ez rejt buktatókat is, hiszen az adatvédelemmel például nincsenek tisztában.”

Sok más pozitív hozadéka mellett pedig üzleti előny is kovácsolható a közösségi médiából – derült ki a #Sikeres vállalkozások kerekasztal beszélgetésén, melyen Lenkey Ákos BP Shop alapító, a Trollfoci szerkesztői, valamint Susánszky Ádám, a Zing Burger vezetője voltak a résztvevők.

„Egyértelmű volt számunkra, hogy a fiatal generációt csak online lehet hitelesen megszólítani, mi tudatosan csak ezen a platformon vagyunk jelen. Ezzel közvetlenebb kapcsolatot alakítottunk ki, de úgy, hogy folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy ne másszunk bele a fogyasztók arcába és persze önazonosak maradjunk”

– mondta el Lenkey Ákos, a BP Shop alapítója.

Ahogyan az első #HashtagFestiválon kiderült, a #Hírességek szekció résztvevőinek – Csobot Adélnak, Kiss Ramónának, Puskás Petinek – is meg kellett tanulniuk, mi az, amit szabad, vagy érdemes posztolni és mi az, ami tabu a közösségi médiában.

„Nem célom, hogy a saját véleményemet elmondjam bármilyen közéleti témában, mert nem akarom, hogy ezzel azonosítsanak, amikor színpadon vagyok. Van rengeteg jó ügy, ami mellé jó odaállni, de a magánéletemről például tudatosan csak annyit árulok el, ami még nem veri ki a biztosítékot, ám éppen elég ahhoz, hogy oltsam a kíváncsiságot”

– fejtette ki Kiss Ramóna.

Hasonló utat járnak be a digitális világ sztárjai, a #Vloggerek szekció résztvevői, Hédinke, Nosika (The Nosika Show) és Szilvaglam is, hiszen a népszerűségük egyre csak nő, a korlátlanság pedig előttük is újabb és újabb kapukat nyit meg.