A Nokia segít pihenni a Szigeten is!

Az HMD Global, a Nokia telefonok otthona a Sziget Fesztiválon is megtalálható lesz a legnépszerűbb hazai DJ-kkel, és az új Nokia készülékeket bemutató standjával. Az aktív éjszakai programok után pihenésre vágyó közönséget különleges, marbling testfestéssel, egészséges italokkal és telefontöltési lehetőséggel is várják.

A fesztiválozók a Touch and Feel részen kipróbálhatják a Nokia 3, a Nokia 5 és a Nokia 6 androidos okostelefonokat, valamint az ikonikus Nokia 3310 készüléket is, miközben Lotfi Begi & Dave Martin, Hamvai P.G., Sterbinszky, Nigel Stately, Peter Makto, Bárány Attila, Indigo Theory, Haida és Fatboy DJ-szettjei, valamint Fagyi kongázása gondoskodik a jó hangulatról. A helyszínen az idei nyár fesztiváltrendjével, a márvány hatású, ún. marbling testfestéssel is találkozhatnak az érdeklődők, amit meg is örökíthetnek és megoszthatnak GIF képként.

„Szeretnénk, ha a fesztiválozók is megtapasztalnák az HMD Global startupokra jellemző fiatalos látásmódját és megismernék az új Nokia készülékeket, miközben kipihenik az előző éjszaka fáradalmait”

– fogalmazott Tomislav Himbele, a HMD Global Kelet-Európáért felelős marketing igazgatója.

A Nokia Chill Out Zone a Sziget Fesztivál minden napján 12 és 21 óra között várja a feltöltődni vágyókat.