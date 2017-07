2030-ra teljesen megváltozik a kapcsolatunk a gépekkel

A Dell Technologies jelentése szerint 2030-ra minden szervezet technológiai szervezetté válik, és a vállalatoknak már most el kell gondolkozniuk infrastruktúrájuk és munkaerejük „jövőállóságán”.

Az Institute for the Future (IFTF) által végzett kutatás 20, a világ különböző tájairól származó technológiai, tudományos és üzleti szakemberrel közösen azt vizsgálja, hogy az olyan feltörekvő technológiák, mint a mesterséges intelligencia, a robotika, a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság és a felhőalapú informatika miként alakítják át életünket és munkánkat az elkövetkezendő évtizedben. A „The Next Era of Human-Machine Partnerships” (Az ember és gép közötti partnerség következő korszaka) című jelentés ismerteti továbbá, hogy miképpen tudnak felkészülni a fogyasztók és a vállalatok egy állandóan alakuló, formálódó társadalomra.

A prognózis szerint a feltörekvő technológiák, a szoftverekben, Big Datában és a számítási teljesítményben végbemenő hatalmas fejlesztéseknek is köszönhetően, teljes mértékben át fogják alakítani életünket. A társadalom és a gépek kapcsolata új korszakba lép, amit a következők jellemeznek majd:

A jelenleginél is nagyobb hatékonyság és több lehetőség, aminek köszönhetően az emberiség átlépheti saját korlátait.

Az ember „digitális vezetővé” válik, a technológia pedig az ember „bővítményeként” fog működni, így téve egyszerűbbé a mindennapi tevékenységeket.

A munka megy az emberek után: a szervezetek fejlett, adatvezérelt kereső technológiák segítségével kutatják majd fel és alkalmazzák a tehetségeket a világ bármely részéről.

Az „adott pillanatban” tanulunk, mivel a változás üteme olyan mértékű lesz, hogy új iparágak jönnek létre, és a túléléshez új készségekre lesz szükségünk.

A tanulmánnyal az volt a Dell Technologies célja, hogy segítsen a vállalatoknak eligazodni egy bizonytalan világban és ezzel együtt felkészülni a jövőre. Manapság a digitális átalakulás kíméletlenül átszervezi az iparágakat. A modern kori történelemben először a globális vezetők nem tudják megjósolni, miként fog alakulni a jövőben iparáguk sorsa. A Dell Digital Transformation Index felmérése szerint 16 különböző országból származó magas beosztású döntéshozók 52 százaléka tapasztalt saját iparágában jelentős zavarokat a digitális technológiák eredményeképp. Ráadásul majdnem minden második vállalkozás úgy véli: lehetséges, hogy a cége a következő három–öt évben elavulttá válik.

„Az ipar soha nem tapasztalt még ilyen mértékű zavarokat. A változás üteme nagyon is valóságos, mi pedig vagy lépünk, vagy végünk. Az ember és gép közötti partnerség korszakában az előrelépéshez minden vállalkozásnak digitális, szoftverközpontú üzletté kell válnia. A szervezeteknek azonban gyorsan kell cselekedniük, és ki kell építeniük a gépeikben a kapacitást, elő kell készíteniük az infrastruktúrát, és fel kell készíteniük a munkaerőt, hiszen ők ennek az átalakulásnak a motorjai”

— nyilatkozta Jeremy Burton, a Dell marketingigazgatója.

„Napjainkban két szélsőséges nézőponttal találkozhatunk a gépekkel és a jövővel kapcsolatban: az egyik a technológia miatti munkanélküliség szorongására épít, a másik pedig arra a túlzottan optimista nézetre, hogy a technológia minden társadalmi és környezeti problémánkat orvosolni fogja. Ehelyett viszont arra kell összpontosítanunk, hogy hogyan is nézhet majd ki a technológia és az ember közötti új kapcsolat, és miként tudunk erre megfelelően felkészülni. Ha elkötelezzük magunkat, hogy bármilyen kemény munkát jelentsen is, de sikeressé tesszük az ember és a gép közötti kapcsolatot, a társadalomra gyakorolt hatás mindannyiunk életét gazdagítani fogja”

— nyilatkozta Tachel Maguire, az Institute for the Future kutatási igazgatója.

A jelentés kiemelten fontos megállapításai: