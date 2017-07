10 emberből 9 szívesen ajánlaná Magyarországot külföldi turistáknak

A kutatás szerint a magyarok magasra értékelik az ország turisztikai vonzerejét: a válaszadók 92%-a ajánlaná külföldieknek Magyarország meglátogatását, és csupán 4 százalék szerint nem érdemes ide utazni. A megkérdezettek szerint a két legérdekesebb látnivaló Magyarországon Budapest (42%) és a Balaton (41%). Más régiós országokkal összehasonlítva a csehek és a lengyelek ugyancsak 92%-a szerint érdemes országukba látogatni, míg a legmagabiztosabbak a görögök, akik 99%-ban ajánlanák Görögországot.

Mik a magyar turisták legfontosabb szempontjai?

A látnivalókban gazdag és sokszínű régió számos úticélt kínál a turistáknak, a kutatás szerint a magyarok által leggyakrabban látogatottabb országok a térségben Horvátország, Szlovákia, és Románia. Azoknak a magyar turistáknak, akik az elmúlt három évben legalább egy alkalommal jártak valamely közép-kelet-európai országban 47%-a utazott Horvátországba, 45% járt Szlovákiában és 34% Romániában.

A célállomás kiválasztása elsősorban az utazás jellegétől függ. Az elmúlt három évben a magyarok 80%-a pihenés céljával látogatott valamely közép-kelet-európai országba, 38% utazott kifejezetten kulturális céllal, 14% családtagokat, vagy barátokat látogatott meg, 13% valamilyen eseményen vett részt. Vásárlási céllal 11% látogatott valamely régiós országba, és a válaszadók 9%-a járt üzleti úton. Az utazás időpontját és időtartamát tekintve a magyarok többsége nyáron látogat Közép- és Kelet-Európába, és egy hetet tölt a célországban. A legnépszerűbb időpontok az ünnepnapok, a hétvégék és az iskolai szünetek. A kiadásokat tekintve 40% 75.000 és 150.000 forint közötti összeget, 25% pedig maximum 75.000 forint összeget költ egy ilyen utazás alkalmával.

Mik a régióba történő utazás legfontosabb mozgatórugói?

A Közép- és Kelet-Európáról kialakult általános véleményt alátámasztja, hogy a régió országaiba utazók döntésüket első helyen a kedvező árakkal (86%) és az idilli környezettel (78%) indokolták. Az úticél kiválasztásánál további fontos tényező a barátok online véleménye (66% tartja fontosnak), egyéb internetes oldalon található értékelések (65% tartja fontosnak) és a rendelkezésre álló fizetési lehetőségek (65% tartja fontosnak).

– foglalja össze Matt Komorowski, a PayPal észak- és közép-európai régióért felelős ügyvezető igazgatója.

„A könnyebb és biztonságosabb fizetés a szállodában, a múzeumokban, vagy repülőjegy megvásárlásakor kényelmesebbé teheti a turisták életét. Ilyenkor hasznos lehet aktiválni a PayPal One Touch szolgáltatást, ami bejelentkezve tartja a felhasználót, így egyetlen kattintással fizethetünk bármely mobilkészülékünk használatával. Ahelyett, hogy online adatlapok kitöltésével pazarolnánk az időt, több idő jut az élményekre.”

Autóval utazunk és egyre népszerűbb az online fizetés

Az internet egyértelműen a turisták egyik legfontosabb információforrása: a magyarok 63%-a az utazás megszervezésekor először a barátok véleményét és az online értékeléseket nézi meg, de 46% keresőmotorokat is használ az így összegyűjtött információ ellenőrzéséhez. Ugyanakkor a közösségi média egyre jelentősebb szerephez jut ezen a területen is. A magyarok 26%-a használja a közösségi odalakat, hogy szálláshelyekről, turisztikai látnivalókról, adminisztratív természetű kérdésekről, élelmiszerekről gyűjtsön információt. A válaszadók mindössze 21%-a támaszkodik offline forrásokból származó információkra.

A legkedveltebb közlekedési eszköz továbbra is az autó, amelyet a magyar utazók 70%-a választ közép- és kelet-európai országokba történő utazáshoz, repülővel 23%, busszal 25% utazik. Szálláshelyek tekintetében a magyarok 50%-a szállodában, 27% apartmanban vagy bérelt házban, 18% pedig a barátoknál történő elhelyezést részesíti előnyben. A magyar turisták 15%-a választja a kempinget utazása során.

A kiadások többségét jelenleg készpénzzel (78%), vagy bankkártyával (32%) fedezzük, de az online fizetési megoldások is egyre népszerűbbek, a válaszadók csak 42%-a részesíti előnyben az offline fizetési formákat az online lehetőségekkel szemben. A kutatásból ugyancsak kiderül, hogy a magyar turisták 77%-a biztonsági, 57% pedig kényelmi szempontok alapján választ fizetőeszközt.

A kutatásban megkérdezett magyarok 26%-a használta a PayPal-t az utolsó nyaralása során valamilyen kiadásának fedezésére. A fizetési platform különösen népszerű 24-35 éves korosztály körében, akiknél ez az arány még magasabb (31%).

A szomszédos országok kedvelt célpontjai a cseheknek és a lengyeleknek is

Közép- és Kelet-Európa szintén népszerű célpont a környező országok lakosságának körében is. A kutatás szerint az elmúlt három év során valamely közép-kelet-európai országba látogató csehek 68%-a járt Szlovákiában, a lengyel turisták 45%-a volt Csehországban, és a görögök 44%-a utazott Bulgáriába. A magyarok, a lengyelek, a csehek és a görögök egyaránt ajánlanák országukat a külföldi turistáknak, hogy ott töltsék el szabadidejüket.

„Közép- és Kelet-Európa kifogyhatatlan gyönyörű helyek és látnivalók tekintetében. Horvátország természetesen nagyon népszerű a magyarok körében, mivel autóval kényelmesen és gyorsan elérhető, aztán itt van természetesen Görögország a kristálytiszta vízű strandokkal és a csodálatos kultúrával, de ha északra indulunk, Lengyelországban, már a határ közelében is olyan élmények várják az utazókat, mint például a nemrég Klodzkoban megnyílt MiniEuroland”

– mondta a kutatás egyik magyar résztvevője.

A kutatás során feltett kérdésekre adott nyílt válaszok alapján számos válaszadó hangsúlyozta, hogy a közismert és népszerű célpontok mellett ajánlott a kevésbé ismert helyeket is felfedezni.

„Az olyan ismert nagyvárosokon kívül, mint például Prága, Budapest, vagy Athén, érdemes a Balkánra is elutazni, és nem csak a tengerparti területekre, hanem Szerbiába, vagy Macedóniába is. Ezek az országok kulturális és természeti látnivalók tekintetében is felveszik a versenyt a régió legnépszerűbb turisztikai látványosságaival”