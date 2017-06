Mennyire eltérőek a gyerekek online szokásai világszinten?

A Kaspersky Lab kiadta legújabb jelentését a gyerekek számítógép-használati szokásairól. Az elemzés azt mutatja, hogy alapvetően a gyerekek világszerte kevesebbet kommunikálnak, játszanak és van hozzáférésük a felnőtt tartalmakhoz, mint egy évvel ezelőtt, de több oldalt nyitnak meg, amelyek a kábítószerekről, az alkoholról és a cigarettáról szólnak. Ez utóbbi téma különösen fontos az észak-amerikai, és a nyugat-európai fiataloknak.

A jelentés alapja az olyan statisztikák, amelyeket a Kaspersky Lab termékei készítettek az elmúlt egy év alatt (2016. május – 2017. április közötti időszakban) azokon a Windows és Mac operációs rendszerű számítógépeken, amelyeken a Parental Control modult bekapcsolták. A kiegészítő modul listázza azokat a meglátogatott honlapokat, amelyek potenciálisan káros tartalmakkal rendelkeznek. Az alábbi 14 káros kategóriát lehet beállítani: közösségi médiumok, messengerek; alkohol, cigaretta, kábítószerek; számítógépes játékok; szoftverek, hangfájlok, videók; e-kereskedelem; felnőtt tartalom; szerencsejátékok, nyereményjátékok; trágár beszéd; álláskeresés; erőszak; fegyverek, robbanószerek, pirotechnika; HTTP átirányítás; hírek; vallások.

A gyerekek a legtöbbször (61%) olyan honlapokat nyitottak meg, amelyeken keresztül kommunikálni lehet (például közösségi média, messengerek vagy e-mailek). Az online játék oldalak látogatottsága visszaesett a tavalyi évhez képest 11%-ról 9%-ra. Míg az alkoholról, a kábítószerekről és a cigarettáról szóló honlapok népszerűsége nőtt: a tavalyi 9%-ról 14%-ra. A szoftverekkel, a hangfájlokkal és a videókkal kapcsolatos oldalak iránti érdeklődés szintén nőtt: 3%-ról 6%-ra.

“Nagy különbséget lehet látni a gyerekek online aktivitásában a számítógépeken a mobilkészülékekhez képest. A gyerekek asztali számítógépeket használnak ahhoz, hogy olyan oldalakat látogassanak meg, amelyeknek nincsenek mobilalkalmazásuk, vagy amelyeket könnyebb megnézni nagy képernyőkön. Ez megmagyarázza, hogy miért csökkent a számítógépeken megnyitott olyan weboldalak száma, amelyeket kommunikációra használunk, míg az alkoholról, a cigarettáról és a kábítószerekről szóló oldalak nézettsége nőtt. Az online játékok népszerűsége sem esett vissza, csupán átalakultak a szokások: a gyerekek hajlamosak kiválasztani kedvenc oldalakat, de a játékkal töltött idő nem csökkent.”

– mondta Anna Larkina, a Kaspersky Lab internetes tartalomelemző szakértője.

A jelentés azt is mutatja, hogy a legtöbbet csetelő gyerekek az arab világban élnek, ahol a statisztikák szerint a fiatalabb korosztály 89%-a kommunikált interneten keresztül. Az észak-amerikai gyerekek használják erre a legkevésbé az asztali számítógépeiket (28%). A kábítószerekkel, az alkohollal és a dohányzással kapcsolatos oldalak a legnépszerűbbek Észak-Amerikában (32%), és Nyugat-Európában (26%) is. Ennek ellenére az arab világból származó gyerekek csupán 3%-a érdeklődik ilyen tartalmak után. A számítógépes játékok kategóriája ugyanezt az arányt követi: Észak-Amerikában (20%), Nyugat-Európában (18%) és a legkevésbé népszerű az arab világban (2%). Érdekes módon a Távol-keleti régió* kiemelkedik az e-kereskedelem kategóriában: a meglátogatott oldalak 13%-át teszik ki, míg globálisan ez az arány mindössze 5%. A távol-keleti gyerekek a szoftverekkel kapcsolatos és a felnőtt tartalmú weboldalakat is gyakrabban használják, mint más régiókban élő kortársaik.