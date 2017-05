Mennyire vagyunk okostelefon-függők? (rövid válasz: nagyon durván)

A modern okostelefonok egészen újfajta megvilágításba helyezték a felhasználásuk módját. A legújabb készülékek kicsi és kényelmes méretüknek, könnyű és szinte bárki számára megtanulható használatuknak valamint a rengeteg ingyenes applikációnak köszönhetően észrevétlenül megváltoztatták az emberi szokásokat.

A Phonebox felmérése alapján ma Magyarországon, a felnőttek 80%-a rendelkezik okostelefonnal, legyen szó iPhone-ról, Androidos készülékről vagy egyéb kevésbé ismert operációs rendszerrel rendelkező eszközről. A készüléktulajdonosok 90%-a érzi magát kellemetlenül és feszülten, ha telefonja nincs elérhető távolságban a nap minden egyes pillanatában.

Összeszedtük a leggyakoribb és egyben legkirívóbb eseteket is, amik okostelefon függőségre utalnak és amikben a legkönnyen magunkra is ismerhetünk.

Pihenés közben is a kezünkben van

A felmérés alapján kijelenthető, hogy a kérdőívre válaszolók és okostelefonnal rendelkezők 90%-a rendszeresen használja mobiltelefonját szabadidejében unaloműzésként vagy szórakozásként.

Az ebédnél sem tesszük le

75%-unk használja az okostelefonját étkezés közben. Legyen szó akár egy ebédről, vagy vacsoráról, még akkor is, ha mások társaságban van.

Telefonnal a párnánk alatt

A tulajdonosok 80%-a használja a telefont este lefekvés előtt. Valamint ugyanekkora százaléknak az első dolga felkelés után végigpörgetni a Facebook-ot, ellenőrizni az emaileket és híreket olvasni. Ez nem csak az alvás minőségét rontja, hanem a felkelés utáni szellemi aktivitást is jelentősen csökkenti, ami könnyen a munka rovására mehet.

Munka közben is

Ha van rá lehetősége, akkor szinte mindenki magával viszi mobilját a munkahelyére, és a megkérdezettek 65%-a munka közben is használja magáncélra, általában 40-45 percenként.

Vezetés közben is kézben tartjuk

Az egyik legveszélyesebb jele a függőségnek, ha a telefont még vezetés közben is használjuk. Ebben az esetben most nem a szokásos telefonálásra gondolunk, hanem a sokkal figyelemelterelőbb használatra. Az okostelefonnal rendelkezők 30%-a rendszeresen nyomkodja, vagyis kézbe veszi vezetés közben is a telefonját.

Természetesen a felgyorsult technikai fejlődés velejárója az, hogy időnk egyre nagyobb százalékát töltjük okostelefonjainkkal, mivel megkönnyíti a magánéleti és munkahelyi kapcsolattartásunkat is. A fenti esetekben azonban nem árt odafigyelni, mivel sokszor akaratlanul és szinte teljesen feleslegesen is a készülékünk után nyúlunk.