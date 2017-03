Önállóságra és technikai kütyükre vágyik a Z generáció

A misztifikált Z generáció körül még mindig sok kérdőjel lebeg, legyen szó hobbikról, elérési helyekről, érdeklődésről vagy akár a munkavállalásról. Ez utóbbival kapcsolatban a Schönherz Iskolaszövetkezet saját adatbázisában végzett felméréséből azt derítette ki, hogy a pénz és a tapasztalatszerzés elsődleges motivációnak számít, emellett azonban a fiatalok számára az anyagi függetlenség kialakítása és céljaik önerőből történő megvalósítása is nagyon fontos.

“Bármilyen fiatal korban szerzett munkatapasztalat sokat nyomhat később a latba, gyakorlottabbá tesz és persze jól mutat a CV-ben. A munkabírás, hozzáállás, lojalitás már a legelején kiderül. A tapasztalat azt mutatja, hogy diákként is érdemes az embernek saját szakterületén keresni lehetőségeket, e tekintetben egyébként a mérnök-informatikus és egyéb informatikai szakokon tanulók indulnak a legjobb esélyekkel. Ők nálunk is jelentős számban képviseltetik magukat, lefedve a jelenleg itt dolgozó diákok több mint 30%-át. Ebből is látszik az a túlkereslet, ami a szakmát jó ideje jellemzi, és ezért képzünk mi magunk is diákokat speciális technolóigai tudásra, ingyenesen, így biztosítva megfelelő informatikai utánpótlást. Az IT szakmában egyébként továbbra is a férfiak dominálnak, azonban oktatásainkon és a szakmai diákmunka szektorban egyaránt emelkedni látszik a hölgyek száma. Jelenleg informatikai munkát vállaló diákjaink 13,5%-a nő.”