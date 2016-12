Ezt látnod kell: itt jó koncerteket nézhetsz ingyen!

Ugyan biztosan nem újdonság, azonban nem tudjuk nem megosztani a Müpa hasznos oldalát! Innen ugyanis több tucat, nívós koncertet nézhetsz vissza bárhol és bármikor.

Jelenleg is több tucat felvétel érhető el, így a Belga mellett akár Shakespeare szonetteket is hallgathatsz, ha úgy tartja kedved. Jó tudni, hogy az egyes koncertekhez leírás is tartozik, így nemcsak a felvétel napját, de az egyes számokat is pontosan megismerheted!