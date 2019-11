A Dell bemutatta a Latitude 7220 Rugged Extreme tabletet, amely kifejezetten a szélsőséges körülmények között dolgozóknak készült, legyen szó üzemekről vagy mentőegységekről, sivatagi vagy sarkvidéki környezetről.

A piacon jelenleg elérhető legkönnyebb és leghatékonyabb strapabíró, tizenkét hüvelykes tabletet arra a célra tervezték, hogy biztosítsa a terepen dolgozók számára a szükséges mobilitást és hálózati kapcsolatot. Strapabírására még a legporosabb, legnedvesebb, legextrémebb és legveszélyesebb munkakörnyezetekben is biztosan lehet számítani. A továbbfejlesztett funkciók között található az 1000 nites fényerejű, tükröződésmentes bevonatú FHD-kijelző, amelyen a felhasználók akár közvetlen napfényben is megtekinthetik, illetve bemutathatják munkájukat. A képernyő kesztyűben is kezelhető és többpontos érintésvezérlésű.

A biztonságos és megbízható kommunikáció elsődleges szempont a készenléti egységek, a közbiztonságért felelős szervek és a közszolgáltatók körében. Ezeknek a szervezeteknek akkor is működőképesnek kell maradniuk, ha minden más elérhetetlenné válik. Ennek megfelelően a Latitude 7220 Rugged Extreme számos kapcsolati lehetőséget kínál, ami a beépített kamerával kiegészülve azt jeleni, hogy a készenléti egységek videóhívásokat indíthatnak, illetve élőben streamelhetnek adatokat a helyszínről.

Nagy teljesítmény és számos kapcsolati funkció a hatékony terepmunkáért

Kiemelkedő processzorteljesítmény a legnagyobb erőforrás-igényű helyszíni alkalmazásokhoz. A tablet az egyedi felhasználói igényeknek megfelelően konfigurálható olyan választható összetevőkkel mint a 8. generációs Intel Core processzorok, vagy az akár 2 TB tárhelyet biztosító, rendkívül megbízható PCIe SSD-k.

Megbízhatóság és biztonság szélsőséges körülmények között is. A tablet megfelelt az MIL-STD-810G/H teszten, IP-65 minősítést kapott a porral, szennyeződéssel és vízzel szembeni ellenállóság terén, és 1. osztályú, 2. divíziós tanúsítványokkal rendelkezik a veszélyes helyszínekre vonatkozóan. Az 1,2 méterről végzett leejtési próbát, illetve a -28 és 62 Celsius-fok közötti hőmérsékleten végrehajtott teszteket kiálló tablet bármilyen környezetben képes megállni a helyét.

Folytonos működés. Opcionális konfigurációként elérhető, használat közben is cserélhető dupla akkumulátorarchitektúra, és az út közbeni töltést támogató rendszer a zavartalan működéshez.

Optimális kijelzőhasználat . A tükröződésmentes, 1000 nit fényerejű FHD-kijelző minden körülmények között kiválóan leolvasható. Az új Rugged Active Pen és a kesztyűben is használható többérintéses funkciók tollal és érintéssel is megbízhatóan működnek.

Kulcsfontosságú kapcsolat . A 802.11ax Wi-Fi, a globális 4G/LTE-szélessáv és a WWAN, WLAN és GPS esetén használható RF-csatlakozási lehetőségekkel a felhasználók bárhonnan egyszerűen kapcsolatban maradhatnak.

Integrált biztonsági funkciók . A beépített infravörös kamerával és a Windows Hello arcfelismerő szolgáltatással a felhasználók egyszerűen és biztonságosan jelentkezhetnek be az eszközükre. A következő generációs opcionális ujjlenyomat-olvasó, illetve az érintés nélküli és érintéses SmartCard-olvasó azoknak ajánlott, akiknek az adatbiztonság mellett a könnyű felhasználói hozzáférés is kiemelt szempont.

Egyszerű integráció . A Latitude 7220 Rugged Extreme tablet kompatibilis a legtöbb korábbi Latitude Rugged Extreme tablet jármű- vagy asztali dokkolójával és az előző generációs kiegészítőkkel.

A nem tervezett leállást kiküszöbölő szolgáltatások. A Dell ProSupport Plus szervizelési lehetőségei közé tartozik, hogy a Dell legtapasztaltabb szakemberei a hét minden napján, 24 órában rendelkezésre állnak, illetve a távoli diagnosztikát követően még aznap vagy a következő munkanapon elvégzik a helyszíni javítást.

„A Dell Rugged termékek használói általában kiszámíthatatlan körülmények között dolgoznak, és előfordulhat, hogy az adatok folyamatos hozzáférhetősége nélkül nem tudják elvégezni a rájuk bízott feladatokat. Az új Latitude 7220 Rugged Extreme tablet csúcsminőségű processzorokat és több kapcsolati lehetőséget is kínál egy kompakt, könnyű, a terepen tökéletesen használható eszköz formájában”

– mondta Tom Tobul, a Dell speciális termékekért felelős alelnöke.

