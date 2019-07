A Fujitsu nem szórakozik törékeny tabletekkel

A Fujitsu ma bemutatja a STYLISTIC család legstrapabíróbb táblagépét: a Q509 modellt.

A katonai szabvány követelményeit kielégítő tartósságú, folyadék- és porálló házba szerelt táblagép nagy igénybevétellel járó munkakörnyezetekbe készült. Súlya 620 gramm, nagyvállalati biztonsági funkciókkal, tükröződésmentes full HD kijelzővel, integrált tolltartóval és nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkezik. Nagyszerű segítőtárs sokféle iparág, például a közlekedés, a logisztika, a gyártóipar, az egészségügy, az oktatás és a kiskereskedelem mobil felhasználói számára.

A Fujitsu STYLISTIC Q509 táblagép az adatbeviteli lehetőségek teljes körét kínálja. Meghosszabbított akkumulátor-üzemideje a teljes munkaidőt kitöltő produktivitást nyújt. A 4K nyomásszintű Wacom EMR tollakkal együttműködő, 10,1 hüvelykes multi-touch IPS kijelzőn a felhasználók egyszerűen megadhatják elektronikus aláírásukat, vázlatokat rajzolhatnak vagy kézírásos digitális jegyzeteket készíthetnek. A toll használaton kívül praktikusan elhelyezhető az integrált tolltartóban.

Billentyűzet-dokkal egyszerűen PC-vé alakítható

Billentyűzet-dokkhoz csatlakoztatva a STYLISTIC Q509 egyszerűen PC-vé alakítható a kényelmes és ergonomikus irodai munkavégzéshez. A dokk integrált LAN-csatlakozót és töltőportot is tartalmaz, és magasabb töltési feszültségszintet biztosít, mellyel az akkumulátor már egy óra alatt 80%-os szintre tölthető. A más Fujitsu táblagépekkel is kompatibilis STYLISTIC bölcső a STYLISTIC Q73x és STYLISTIC V727 modelleket is támogatja, így ideális választás a közös íróasztalhasználattal (hot desking) működő környezetekbe.

A MIL-STD-810G katonai szabvány követelményeit kielégítő STYLISTIC Q509 megerősített sarkokkal és edzett üveg kijelzővel véd az ütések, az esések és a folyadékömlés ellen. Ventilátormentes kialakításának köszönhetően olyan környezetekben is jól működik, ahol nagy mennyiségű szálló por van a levegőben. A véletlen sérülés ellen még magasabb szintű védelmet igénylő, szélsőséges környezetekben a Fujitsu kézpántot is tartalmazó, opcionális tokot biztosít a géphez.

A jogosulatlan hozzáférés és adatlopás elleni védelem érdekében a Q509 nagyvállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik: például integrált ujjlenyomat-érzékelővel és Kensington-zárnyílással. A beágyazott 4G/LTE csatlakozás révén a felhasználó gyakorlatilag bárhol maximális biztonságban dolgozhat.

„A táblagépek mára alapvető munkaeszközzé váltak. Ám a bennük rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásához fontos, hogy megfeleljenek a felhasználói igényeknek. Az ipari és kültéri használatnál a port, a koszt és a folyadékömlést is tűrniük kell az egész napos megbízható működéshez. Könnyű táblagépünk minden igényt kielégít – és emellett tükröződésmentes érintőképernyővel, tolltámogatással és ujjlenyomat-alapú biztonsággal nyújt maximális kényelmet felhasználóinak. A nagy igénybevétellel járó környezetek dolgozóinak készült STYLISTIC Q509 kiterjedt notesz- és táblagép portfóliónk nagyszerű új darabja”

– nyilatkozta Rüdiger Landto, a Fujitsu EMEIA-régió kliensszámítástechnikai eszközökért felelős vezetője.

Ár és piaci bevezetés

A Fujitsu LIFEBOOK noteszgépeinek és STYLISTIC táblagépeinek teljes kínálata azonnal megrendelhető a világon bárhol közvetlenül a Fujitsutól és viszonteladóitól.