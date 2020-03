Új okosórát mutatott be a Huawei

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága bemutatta a Watch GT 2e okosórát.

Az aktív életmód ösztönzésére készített eszköz százféle különböző edzésmódot támogat, számos egyéb egészségügyi- és fitnesz-funkció mellett a véroxigén szintjét is tudja mérni. A vállalat külön ügyelt a hölgyekre is, a Watch GT 2e bemutatásával párhuzamosan a 2019 őszén debütáló Watch GT 2 legújabb, most bejelentett 42 mm – es változata már a menstruációs ciklust is figyeli.

Tartalomhoz a formát – friss színekkel és úttörő funkciókkal hasít

A most bemutatott Watch GT 2e a véroxigénszint telítettségét (SPpO2) is tudja mérni, azaz, rámutathat a felhasználó oxigénhiányos állapotára, aminek következtében csökken például az energiatermelés, de akár betegségek tünete is lehet. Az új okosóra képes a precíz szívritmus-figyelésre, így érzékeli az abnormális szívritmust, illetve stresszszint- és alvásfigyelést is nyújt, mindezek segítségével pedig a felhasználók valós időben követhetik nyomon egészségi állapotukat.

A Watch GT 2e-t 1.39”-es AMOLED érintőképernyős kijelzővel szerelte fel a gyártó. A nagy felbontásnak és az élénk kijelzőnek köszönhetően a felhasználók még a vakító napfényben is könnyedén használhatják az órát.

„A korábbi Watch GT-termékekhez hasonlóan a Watch GT 2e is megbízható fitnesz- és egészségkezelő élményt nyújt a felhasználóknak”

– mondta Richard Yu, a Huawei Technologies Fogyasztói Üzletágának vezetője.

„A fitnesz- és egészségfunkciók az idei évben kulcsszerepet kapnak AI Life stratégiánkban is. Ahogyan a technológiai termékek egyre összekapcsoltabbá válnak egymással, a Huawei is folyamatosan fejleszti szoftver- és hardver-ökoszisztémáit”

– tette hozzá Yu.

Határ a csillagos ég – a strapabírása nem lesz akadály

A Watch GT 2e órateste strapabíró rozsdamentes acélból készült, míg a szíja puha és bőrbarát fluorgumi anyagból készült. Mindez nem csak a Watch GT 2e kényelmességét garantálja, hanem tartósságát is. A fitnesz- és egészségfigyelő funkciók intenzív igénybevétel esetén is pontosak maradnak. A készülék grafitfekete, mentazöld, lávavörös színekben lesz elérhető.

Formáld a saját arcodra – személyre szabhatóság lvl végtelen

A Watch GT 2e tizenöt professzionális sportmódot támogat, beleértve nyolc kültérit (futás, séta, hegymászás, túrázás, cross-country futás, biciklizés, nyíltvízi úszás, triatlon) és hét beltérit (séta, futás, biciklizés, úszás, szabadedzés, ellipszisgép, evezés). Ezekben a módokban a készülék teljes körű megfigyelést biztosít és 190-féle adatot képes követni.

Az okosóra támogat továbbá 85 személyre szabott sportkövető módot is, melyek a sportok öt kategóriáját ölelik fel: extrém, fitnesz, vízi, labdajáték és téli sportok. Sportolás közben a készülék rögzít minden fontos adatot, az edzés hosszát, az elégetett kalóriák számát, a felhasználó szívritmusát, a pihenőidőt, így segítve a felhasználókat az edzés hatékonyságának tudományos kielemzésében és megtervezésében. Az edzést követően az óra által elkészített, adatokat összesítő infografika egyetlen gombnyomással megosztható a közösségi médiában.

Figyeld, tárold, játszd újra

A Huawei saját fejlesztésű technológiái segítik a felhasználókat egészségi állapotuk nyomon követésében és elemzésében. A Truseen™ 3.5 a szívritmust figyeli, a TruRelex™ a stresszszintet, a Trusleep™ 2.0 pedig az alvásminőséget, mindezt valós időben. Az óra figyelmeztetést küld a felhasználónak, ha a pulzus túl magas vagy túl alacsony. A Watch GT 2e-t Kirin A1 chippel szerelte fel a gyártó, mely átlagos használat mellett akár kéthetes üzemidőt biztosít.

A Watch GT 2e tárhelye több mint 500 darab mp3 számot tárolására képes. A Huawei Music és Bluetooth-fülhallgatók használatával a felhasználók edzés közben is élvezhetik saját lejátszási listájukat.

Nőkre hangolva

A Huawei a Watch GT 2e óra bemutatásával egyidőben bejelentette a Watch GT 2 42 mm-es változatának legújabb verzióját is. A jégfehér színben érkező változat a menstruációs ciklus figyelésére is képes. Az adatok megadását követően a felhasználók menstruációs és termékenységi értesítőket is kaphatnak készülékeiken. A cikluselőrejelzést a Huawei Health App-en keresztül lehet elérni.

Ár és elérhetőség

A Watch GT 2e április 20-tól május 3-ig ajándék okosmérleggel bruttó 64090 forintos ajánlott fogyasztói áron előrendelhető a Magyar Telekomnál mentazöld és lávavörös, a kiskereskedelmi partnereknél grafitfekete színben is, május 4-től pedig elérhetővé válik a kiskereskedelmi partnerek polcain és a Magyar Telekom kínálatában.

A Watch GT 2 42 mm-es új, jégfehér változata pedig szintén április 20. és május 3. között ajándék okosmérleggel bruttó 85.490 forintos ajánlott fogyasztói áron rendelhető elő a kiskereskedelmi partnereknél, május 4-től pedig elérhetővé válik a polcaikon.