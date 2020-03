Új taggal bővült a szögletes tokos Casio G-Shock órákat magában foglaló GMW-B5000-as kollekció.

Az újdonság teljes mértékben a klasszikus design-t felvonultató DW 5000C öröksége előtt tiszteleg. Az új GMW-B5000TB tokja titánból van, így a fémre érzékenyek is viselhetik. „További előnye, hogy ezzel az ötvözettel a karóra 34 százalékkal könnyebb a rozsdamentes acélból készült változatoknál, ennek köszönhetően kényelmesebb és könnyebb viseletet biztosít a csuklón” – hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

A titán közismert arról, hogy nehezen megmunkálható fém. Éppen ezért jól tükrözi a Casio kiemelkedő szakértelmét, hogy nemcsak az óra tokját, hátlapját, hanem a szíját és a lünettáját is el tudja készíteni titánból.

„Miután a forma megszületett a több munkafolyamatból álló kovácsolás, vágás és polírozás után, a Casio kézműves mesterei tükörfényt adó polírozással és szálcsiszolással érik el a tökéletes, szemet gyönyörködtető felületeket. A hátlap finom megmunkálása biztosítja az esetleges egyenetlenségek kiküszöbölését és az ütésállóságot biztosító réteggel való pontos illeszkedést”

– hangsúlyozta a Casio termékmenedzsere.

A 49,3 mm széles, négyszögletű óratokot a „Diamond-Like-Carbon”, vagyis a DLT-bevonat szolid eleganciával ruházza fel, de esztétikai funkciója mellett egy fontos tulajdonsággal is bír. A DLT-bevonat sajátossága, hogy magán viseli a gyémánt nagyfokú mikrokeménységét, így megvédi a 13 mm vastag óratok külsejét a különféle karcolásoktól és mechanikus sérülésektől. Kijelzője STN-LCD technológiával készül – így az adatok leolvashatósága a legkülönfélébb fényviszonyok esetén is tökéletes.

Bár a GMW-B5000TB vintage hatást kelt a számológépekre emlékeztető folyadékkristályos kijelzővel, ennek ellenére fel van vértezve azokkal prémium funkciókkal, amelyekkel a G-Shock karórák többsége is rendelkezik. Ennek köszönhetően a bluetoothos kapcsolaton keresztül könnyedén csatlakoztatható a G-Shock okostelefonos alkalmazáshoz, amelyben viselője akár 5 különböző ébresztési időt is beállíthat.

„Az applikáción továbbá 34-féle időzóna kijelzés közül lehet választani, emellett az is beállítható, hogy az óra akkor is kijelezze a lakóhelyünk aktuális idejét, amikor éppen más időzónában tartózkodunk”

– hívta fel a figyelmet a Casio termékmenedzsere.

A Casio újdonsága nem szorul elemcserére, mivel azt a tokiói órakészítők Tough Solar napelemes akkumulátortöltő technológiájával látták el. Ennek megfelelően teljesen sötétben 22 hónapig képes üzemelni. Több innovatív tulajdonsága mellett ez a karóra is rendelkezik a Casio időmérők hagyományosnak mondható stopper és visszaszámlálási funkcióval, a LED háttérvilágítással, valamint a választható 12/24 órás időkijelzéssel. 200 baros nyomásállósága pedig lehetővé teszi, hogy úszáshoz, vagy vízi sportokhoz is fel lehessen venni.

Terepmintás limitált széria

A Casio titánból készült, szögletes tokos G-Shockból elérhetővé tett egy limitált szériás változatot is. A GMW-B5000TCM-1 a katonai álcának használt terepszínű kiadásban érkezik a boltokba, így biztosan elnyeri azok tetszését, akik a military vonalat képviselő karórákat részesítik előnyben. Természetesen ez a modell is titán tokkal, lünettával, hátlappal és fémcsattal készül, ennek megfelelően mindössze 110 grammot nyom. A tok és a fémcsat DLT-bevonatot kapott, a felületén megjelenő terepmintát pedig kézi irányítású lézergravírozással alakították ki. Kezelhetőségét tekintve ez is magán viseli a titán G-Shock modellek kimagasló funkcionalitását, ennek megfelelően Bluetooth-on keresztül okostelefonokkal is összekapcsolható a G-Shock Connected alkalmazás segítségével. Az applikációval pedig egyszerűen, az óra gombkombinációinak megtanulása nélkül állítható be az ébresztés, a pontos idő, vagy a preferált időzóna.

„Az első G-SHOCK modell, a DW-5000C 1983-ban született meg. Azóta szimbolikussá vált szögletes megjelenése teljesen fém, ütésálló struktúrában éled újra a legújabb, a legfejlettebb szolgáltatáskínálattal – például okostelefon-csatlakozással”

– tette hozzá Nagy Sándor.