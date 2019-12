A Manchester United hivatalos időmérője a TAG Heuer

A Manchester United története során olyan hírnévre tett szert, amelyet soha nem lehet meghamisítani.

A világ labdarúgó-színpadán sokkal inkább intézménnyé vált, mint egy labdarúgó klubbá, a futball egyik legizgalmasabb példájaként tartják számon. 20 bajnoki címmel 12 FA kupával, három Bajnokok Ligája címmel Anglia leghíresebb és legsikeresebb formációja. A 2005-2006-os szezonban a mérkőzéseinek átlagos nézőszáma több mint 68 000 fő volt. Az elmúlt tizenöt évben a legtöbb nézőt vonzó csapat volt az Egyesült Királyságban.

1878-ban a Lanceshire-Yorkshire vasút Newton Heath-i depójának csapataként alakult. 1902-ben a csőd szélére jutott, amikor megvásárolta John Henry Davies és aki a Manchester United nevet adta a csapatnak. A pályájukat a második világháborúban lebombázták, nyolc évig a Manchester City otthonában kellett játszaniuk. Az ifjúsági csapatra épülő felnőttekkel nagy sikereket ért el a klub új edzője Sir Matt Busby. 1956-ban és 1957-ben is megnyerték a bajnokságot. Majdnem a klub végét jelentette, amikor a müncheni légi katasztrófa során elvesztették nyolc játékosukat, de a következő évben újjáépítették a csapatot és 1965-ben, illetve 1967-ben újra bajnokságot nyertek.

Az 1990-es évektől kezdődően a vörös ördögök Sir Alex Ferguson irányításával 12 év alatt kilenc alkalommal nyertek bajnokságot. 1999-ben a Manchester United csapata lett az első, amelyik ugyanabban az évben megnyerte az UEFA-bajnokságot, az angol bajnokságot és az angol kupát is. Az Old Trafford alakulata 2017-ben fontos nemzetközi sikert ért el, ugyanis megnyerte az Európa Ligát. A TAG Heuer két karórával is tiszteleg a legendás futball klub előtt, amely négy aranylabdást – Dennis Law, Bobby Charlton, George Best, Cristiano Ronaldo – is magáénak tudhat.