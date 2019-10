Az ezredforduló hangulatát eleveníti fel a TAG Heuer karórája

A gyűjtők számára készült kiadás az ezredforduló időszakát idézi fel, klasszikus, fekete-fehér kivitelben.

A TAG Heuer a negyedik limitált kiadású Monaco karóráról a Tokiói Nemzeti Múzeum, „Gallery of Horyuji Treasures” termében rántotta le a leplet.

Megjelenése egyszerre elegáns, klasszikus és modern. A karóra számlapjának koromfekete háttere tökéletesen emeli ki a fehér, opálos másodperc mellékszámlapokat, valamint a kronográf perc számlálókat. Az óra és percmutatók, illetve a metszett indexek Superluminova borításúak, amely a könnyebb olvashatóságot segíti. Az elegáns hatást tovább növeli a perforált borjúbőr szíj, amely fekete bélést és fehér varrást kapott.

Az eredeti 1999-2009 között készült változathoz hasonlóan a nyomógombok a tok jobb oldalán helyezkednek el. A korona – a hagyományostól eltérően – baloldalra került. A tok hátlapján a „Monaco Heuer” gravírozott logó, valamint az „1999-2009 Special Edition” felirat, illetve a „One of 169” szöveg került, utalva a limitált szériás darabszámra. Az újdonságban egy Calibre 11-es szerkezet található, ami az automata felhúzós kronográf szerkezet modern változatának tekinthető, és amely először 1969-ben, az eredeti Monaco karórában jelent meg.

50 év, öt karóra

Az 50 éves mérföldkő tiszteletére a TAG Heuer 2019-ben öt új Monaco modellt mutat be, amelyek az eredeti modell 1969-ben történt kiadásától számítva minden évtizednek emléket állítanak. Az első modellt, amelyet az 1969 és 1979 közötti évek ihlettek, a Monaco Formula 1 Grand Prix keretében leplezték le májusban. A második limitált kiadás, amelyet júniusban a franciaországi Le Mansban mutattak be, az 1979-től 1989-ig tartó időszaknak állít emléket. A harmadik limitált kiadású új Monaco órát az 1990-es évek ihlették és nagyszabású bemutatójára júliusban került sor New Yorkban.

JELLEMZŐK

SZERKEZET:

TAG Heuer automata Calibre 11, 30 mm-es átmérő, 59 ékkő, egyensúlykerék 28800 vibrációval óránként (4 Hz). 40 óra járástartalék.

FUNKCIÓK:

Másodperc és perc kronográf; dátum, óra, perc és másodpercjelzés 3 óránál, kronográf percszámláló 9 óránál, központi kronográf másodpercmutató

TOK:

39 mm-es rozsdamentes acél tok, rögzített rozsdamenetes acél lünetta, zafír kristály, polírozott acél korona 9 óránál és nyomógombok 2, illetve 4 óránál. 100 méterig (10 bár) vízálló, acél hátlap „1999-2009 Special Edition (speciális kiadás)” és „One of 169 (egy a 169-ből)” gravírozásokkal

SZÁMLAP:

Fekete és fehér színű, opálos számlap, finoman csiszolt opálos számlálókkal, ródiummal futtatott, polírozott, metszett indexekkel, az indexeken piros és narancssárga kidolgozások, foszforeszkáló óra- és percmutatók, illetve indexek

SZÍJ:Fekete borjúbőr szíj, polírozott rozsdamentes acél pillangózárral.

SPECIÁLIS CSOMAGOLÁS

Akárcsak az órát magát, az óra csomagolását is az eredeti óra ihlette. Minden speciális kiadású modell olyan dobozban kerül forgalomba, amely az órához és a megfelelő, általa bemutatott évszázadhoz is illeszkedik. A 2000-es évek által inspirált modell sötétkék dobozban található, amelyet a Heuer logó és egy vízszintes sakktábla mintázatú sáv díszít. Az óra szürke párnán nyugszik, amelyet narancssárga kiegészítők tesznek teljessé.