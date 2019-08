Az Evolveo piacra dobott egy okosórát SIM támogatással

A cseh gyártó újdonsága, a három színben elérhető EVOLVEO Sportwatch MS1 SIM támogatással rendelkezik, emellett pedig az okosórák számos hasznos funkcióját is elrejtették benne, miközben megkapta az IP65 szabványt, tehát védett a por és a kisnyomású vízsugár ellen.

Az EVOLVEO Sportwatch MS1 kiváló segítőtárs a sporttevékenységekhez, de a hagyományos óra helyettesítésére is alkalmas. Használatával követheted az egész napos tevékenységed. Az óra kiszámolja például az elégetett kalóriákat, méri a napközben megtett távolságot, az átlagos tempót, éjszaka pedig figyelemmel kíséri az alvás minőségét. Sport üzemmódban jól használható a pulzusmérés funkció, az aerob zóna vagy a mozgásútvonal kiszámítása, emellett statisztikát is készít az elmúlt egy év minden tevékenységéről

Az EVOLVEO Sportwatch MS1 SIM támogatással rendelkezik, amelynek köszönhetően egy klónozott microSIM kártyát helyezhetsz az órába. Így ha otthon hagyod a telefonod, például futás közben, akkor is elérhető leszel telefonon, hiszen az óra segítségével válaszolhatsz hívásokra és sms-re is.

Az órára letöltheted az EVOLVEO Fit mobilalkalmazást, amelynek segítségével beállíthatod, hogy milyen üzeneteket szeretnél látni: választhatod például a Messenger vagy WhatsApp üzeneteket. Emellett egy teljes értékű GPS modul is helyet kapott benne, amely képes pontosan bemérni a mozgásod, követni a helyzeted, és önállóan, a telefonnal való párosítás nélkül is működik. Az óra beépített légnyomásmérővel, iránytűvel, magasságmérővel és időjárás-előrejelzéssel is rendelkezik, ami sportolás, kirándulás vagy túrázás esetén biztosan jól jön.

Az órát számos kényelmi funkcióval is ellátták. Ilyen például az ún. antilost alarm, amely figyelmeztet, ha leválasztod a telefonról, vagy pedig a „találd meg a telefont“ funkció, amelynek segítségével könnyen megtalálhatod a telefonod. Az óráról vezérelheted a telefonodon elérhető zenelejtászót, vagy akár a Spotify alkalmazást is, és szelfibot helyett is használhatod távexponálásra.

Az órát, amelynek a kijelző felbontása 240 x 240 px, egy 320 mAh kapacitású li-ion polimer akkumulátorral szerelték fel, üzemideje pedig akár 4 nap is lehet. Az óra szíját három színből választhatod ki: szürke-fekete, kék-fekete vagy piros-fekete.

Az EVOLVEO Sportwatch MS1 okosóráról további információ a következő oldalon található: https://www.evolveo.com/hu/sportwatch-m1s-black

Specifikáció:

microSIM támogatása híváshoz és SMS-hez

erős hangszóró és mikrofon

beépített GPS modul antennával

beépített iránytű, nyomásérzékelő a légnyomás mérésére

magasságmérő (a tengerszint feletti magasság mérése)

pulzusmérés

az elégetett kalóriák számolása

világos és áttekinthető színes IPS érintőkijelző 1,3″ (3,3 cm átmérő)

a kijelző felbontása 240 x 240 px

5 sporttevékenység

teljes magyar nyelvű menü

értesítés és figyelmeztetés bejövő hívásra vagy SMS-re, Messengerre stb.

az egész napos tevékenység mérése

lépésszámlálás és távolságmérés

felszólítás tevékenységre

az alvásminőség mérése

az IPS kijelző aktiválása csuklómozdulattal és érintéssel

idő megjelenítése

dátum, naptár

időzítő, stopper

ébresztőóra

számológép

két gomb az óra oldalán

szinkronizálás a telefonos listával, híváselőzmények és SMS olvasás

időjárás-előrejelzés (hőmérséklet, szél, látási viszonyok, csapadék, napsugárzás)

éjszakai csendes üzemmód

rezgés

különböző dallamok és hangjelzések

a párosított telefonban lévő fényképezőgép kioldógombjának távirányítása

antilost alarm (figyelmeztetés a telefonról történt lekapcsolódásra)

„találd meg a telefont” funkció

6 választható számlap kinézet, 3 grafikus téma és stílus

a kijelző fényerejének szabályozása

320 mAh kapacitású li-ion polimer akkumulátor

az akkumulátor üzemideje 4 nap

az IP65 specifikációnak megfelelően vízálló

online frissítés támogatása

tölthető a számítógép USB-portjáról vagy USB töltőről

zene távvezérlése, pl. a Spotifyban egy mozdulattal a következő számra ugorhatsz

A készülékről további információt a www.evolveo.hu oldalon találhat.