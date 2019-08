Nem kell tovább félteni a nagyszülőket!

A magyar piacon elsőként, telekommunikációs szolgáltatótól komplex tarifaszolgáltatással elérhető, kifejezetten az idősebb generációk számára kialakított okosóra hozzájárul a teljes család biztonságérzetéhez, jelentősen megkönnyítve ezáltal a mindennapokat.

Előfordul, hogy idősebb rokonainkat aktív időtöltés közben nem érjük el azonnal telefonon. A Vodafone Senior Okosóra ilyenkor is lehetővé teszi a kapcsolattartást, hiszen a könnyedén használható, hálózatba kapcsolt (IoT – Dolgok Internete) eszköz segítségével bármikor elérhetjük őket, és ők is minket. Az órával kezdeményezhetők és fogadhatók hanghívások, további funkciói között megtalálható a helymeghatározás, lépésszámlálás, de a vérnyomás- és pulzusmérés is. Ezen felül a rajta található SOS gomb segítségével vészjelzés is indítható, így az óra viselője szükség esetén azonnal értesítheti hozzátartozóját.

„A digitális eszközök családi szakértőjeként a Vodafone tavaly dobta piacra a Kid Gyerekórát, amely a telekommunikációs piacon az első, teljes körű szolgáltatást kínáló lakossági IoT termék volt. Ezt követi most a Senior Okosóra, amellyel idén kiegészül okoseszköz-portfóliónk”

– nyilatkozta Carra Anita, a Vodafone lakossági szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.

„Ezzel az újítással szeretnénk megmutatni, hogy a család minden tagjának van egy okos megoldásunk, amelyekkel ügyfeleink nagyobb biztonságban tudhatják szeretteiket.”

Az Okos Családi Gondoskodás jegyében bevezetett eszköz funkciói és a viselő személy adatai az órával folyamatos összeköttetésben álló Private Sentinel web- és mobilapplikáción keresztül egyaránt elérhetők. A mobilalkalmazáson keresztül követhető az óra töltöttségi szintje, a viselő aktuális tartózkodási helye, a mért lépések száma, indítható vérnyomás- és pulzusmérés, valamint ellenőrizhetők az evvel kapcsolatos legutóbbi adatok is. Ezen kívül az előzetesen beállított számra hívások indíthatók, valamint vészhelyzetben vagy az előre kijelölt biztonsági zóna elhagyása esetén az óra értesítést küld az alkalmazás használójának.

A webes felületen keresztül állítóható be a biztonsági zóna, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámok és e-mail címek. Az SOS gomb hosszú megnyomására az eszköz 3 db telefonszámra küld 1 SMS-t, valamint 10 db e-mailcímre küld 1 e-mailt az előre megadott szöveggel. Mindemellett az okosóra riasztáskor egy előre megadott telefonszámot automatikusan is felhív, így vészhelyzet esetén biztosan célba ér az üzenet.

A Vodafone Senior Okosórája egy komplex tarifaszolgáltatással elérhető, kifejezetten időseknek szánt IoT óra. Fontos tudni azonban, hogy a Senior Okosóra nem orvostechnikai eszköz, az általa mért adatok csupán tájékoztató jellegű információt adnak.

Az eszköz Senior Okosóra tarifával 0 Ft-os kezdőrészlettel, 21 havi 1000 Ft-os kamatmentes részletre, 21000 Ft teljes áron, Vodafone Family csomagban 1000 Ft családi havidíjkedvezménnyel már 1990 Ft-os tarifa havidíjért elvihető, 2 éves szerződéssel, e-Packkel, azonos ügyfélszámon, Go Max/Net/Talk és RED előfizetések mellé 2-6. havidíjas előfizetésként. A tarifa tartalmaz 100 percet/SMS-t minden hónapban, mely felhasználható belföldön és az EU-ban az alkalmazásban beállított, díjmentesen és tetszőleges alkalommal változtatható normál díjas magyar telefonszámra, valamint 500 MB belföldön és az EU területén is felhasználható, a beépített funkciók működését támogató technikai adatforgalmat.