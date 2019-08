Bemutatkozik a Galaxy Watch Active2

A Samsung bemutatta a Galaxy Watch Active2 okosórát, a Galaxy portfolió legújabb tagját.

A termékcsalád hagyományait folytatva a Galaxy Watch Active2-t úgy tervezték, hogy az új, továbbfejlesztett és finomított funkcióinak köszönhetően még jobban alkalmazkodjon a felhasználók egyedi életstílusához. A készülék hozzájárulhat a felhasználók egészségének megőrzéséhez és wellness céljaik eléréséhez, miközben zökkenőmentes kommunikációt, az LTE kapcsolatnak köszönhetően pedig még rugalmasabb használatot tesz lehetővé.

A Galaxy Watch Active2 okosórával a felhasználók csupán néhány apróbb, de annál fontosabb változtatással javíthatnak életminőségükön. Segíthet elérni az olyan kitűzött célokat, mint a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, edzés, stresszmenedzsment vagy a hatékonyabb munkavégzés. A keskeny és elegáns kialakítású Galaxy Watch Active2 alkalmazkodik a felhasználó napi rutinjához és igényeihez, legyen szó akár a meditációról, amikor fontos a kikapcsolódás vagy épp fordítva, amikor mindenről szeretnénk értesülni.

“Az okosórák piaca gyorsan növekszik, a Samsungnál büszkék vagyunk arra, hogy úttörő és jövőbemutató megoldásainkkal folyamatosan erősítjük a jelenlétünket ebben a szegmensben is

– mondta el DJ Koh, a Samsung IT és Mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke.

„A Galaxy Watch Active2 egy olyan eszköz, amellyel a felhasználók saját kezükbe vehetik egészségük és jólétük irányítását, miközben könnyedén csatlakoztathatják különböző eszközeiket a Samsung Galaxy kiterjedt ökoszisztémájának köszönhetően, ezzel is fokozva mindennapjaik kényelmét.”

Felhasználóbarát kialakítás és személyre szabhatóság

A Galaxy Watch Active2 kivételes kialakításának köszönhetően egyszerre esztétikus és könnyedén személyre szabható. Két különböző méretben, 44 mm és 40 mm átmérővel, valamint kétfajta kialakításban, könnyűsúlyú alumínium kivitelben, mindennapi viseletre tervezett szilikon (FKM) pánttal, valamint elegáns rozsdamentes acél kialakításban, bőr pánttal érkezik. Az okosórák emellett további stílusos pántokkal és egyedi számlapokkal még inkább személyre szabhatóak.

A Galaxy Watch Active2 jellegzetes, forgatható gyűrűje új, továbbfejlesztett, digitális változatban érkezik, amely még kényelmesebbé teszi a navigációt, miközben maximalizálja a képernyőméretet. Az óramutató járásával megegyező, vagy éppen ellentétes irányba a széleit érintve a szépen ívelt, Super AMOLED kijelzős érintőképernyőn egyaránt lehet válogatni az applikációk között, a továbbfejlesztett One UI pedig egyszerű, letisztult felhasználói élményt kínál a navigáció terén.

Azon felhasználók, akik szeretnék, hogy órájuk ugyanolyan stílusos legyen, mint ők, könnyedén testre szabhatják a Galaxy Watch Active2 megjelenését a My Style színkiemelő algoritmus segítségével. A Galaxy Wearable applikációban elérhető funkció alkalmazásához a felhasználóknak elég egyetlen fotót készíteni öltözékükről, ezután kiválaszthatnak egyet az ehhez passzoló öt különböző színmintából, az óra pedig másodpercek alatt megváltoztatja a színét. Ennek a funkciónak köszönhetően a felhasználók az órát minden nap az aktuális stílusukhoz igazíthatják, vagy elmenthetik a kedvenc változatukat későbbre.

A tökéletes társ a wellness célok eléréséhez

A Galaxy Watch Active2 egyúttal az egészség és a jó közérzet megőrzésében is támogatást nyújthat a folyamatos, gyakorlati útmutatással, amely segít életmódot javító döntéseket hozni, legyen szó akár étrendről, edzésről, mentális egészségről, vagy épp alvásról.

A Galaxy Watch Active2 automatikusan felismer hét különböző mozgásformát, a futást, a sétát, a biciklizést, az úszást, az evezést, az elliptikus mozgást és a dinamikus edzőtermi erősítést, 39 mozgásforma közül pedig manuálisan is válaszhatnak a felhasználók. A továbbfejlesztett Running Coach-csal, nyomon követhető a futás sebessége, valamint hét különböző futóedzés-programot tartamaz, amelyek segíthetnek a kívánt célok elérésében. A Galaxy Watch Active2-ben olyan új, innovatív egészség-szenzorok is megtalálhatóak, amelyek még gyorsabban olvassák be az adatokat, így a gyors visszajelzésnek köszönhetően tökéletesíthető az edzésterv, és könnyebb formában maradni. A Galaxy Watch Active2 készüléken is elérhető a Samsung Health, a Samsung emblematikus és népszerű wellness applikációja, amely segít a stressz-szint nyomon követésében.

Csatlakoztatott életmód a Galaxyval

A Galaxy Watch Active2 segítségével a felhasználók könnyedén kapcsolatban maradhatnak és elérhetik csatlakoztatott eszközeiket, akkor is, ha éppen távol vannak tőlük. Az LTE kapcsolattal rendelkező Galaxy Watch Active2-vel egyaránt fogadhatnak és kezdeményezhetnek hívásokat, a legnépszerűbb közösségi média oldalak pedig akár egy érintéssel elérhetők. Az eszközön a felhasználók válaszolhatnak üzenetekre, kedvelhetnek posztokat vagy akár rövid videókat és filmelőzeteseket is megnézhetnek a kijelzőn. A Galaxy Watch Active2 támogatja a valós idejű, hang- és szövegalapú fordítást több mint 16 nyelvről, így a világ körüli utazásokon is hasznos társ lehet.

A Samsung a Spotify-jal való együttműködésén keresztül még több lehetőséget kínál a felhasználók számára, hogy elérhessék kedvenc tartalmaikat. A telefonról és a Galaxy Watch Active2 okosóráról is hozzáférhető Samsung fiókba való bejelentkezés után a Spotify teljes zenei kínálata azonnal elérhető és megszakítások nélkül hallgatható. A Galaxy Watch Active2 zökkenőmentesen kapcsolódik össze más eszközökkel, ezáltal folyamatos hozzáférést biztosít a zenei és multimédiás tartalmakhoz.

A Galaxy Ökoszisztéma szerves része

A Galaxy család tagjaként a Galaxy Watch Active2 okosórával a Samsung Galaxy ökoszisztémájának legnépszerűbb funkciói is elérhetők azok számára, akik még több lehetőségre vágynak. Amikor a Galaxy Watch Active2-t a felhasználok Galaxy okostelefonjukhoz csatlakoztatják, a Watch Camera Controller alkalmazás segítségével az okosórával is készíthetnek fényképeket vagy videókat, válthatnak az előlapi és hátlapi kamera között, akár az időzítőt is kezelhetik, az elkészült felvételek pedig megjelennek a számlapon is. A Galaxy okostelefon Vezeték Nélküli Töltésmegosztás funkciójával az okosóra könnyeden feltölthető külön töltőkábelek nélkül is.

Továbbá a Galaxy ökoszisztéma összes szolgáltatása, többek között a Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay elérhető az órán és a csatlakozó eszközökön egyaránt. A készülék navigáláshoz használható például a Bixby, amely segítségével elindítható egy edzésterv vagy éppen ellenőrizhető a várható időjárás. Az órát és annak tartalmait a Knox technológia védi.

A Galaxy Watch Active2 Magyarországon 2019. szeptember 20-tól érhető el, kétféle változatban. A 40 mm-es alumínium verzió 94 990 Ft, a 44 mm-es modell 104 990 Ft, a rozsdamentes acél változat 40 mm-es modellje 124 990 Ft, a 44 mm-es verzió pedig 134 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron érhető el.

További információ a Galaxy Watch Active2-ről elérhető a news.samsung.com/galaxy és a www.samsungmobilepress.com oldalakon.