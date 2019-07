Mindössze 169 darab készült a TAG Heuer legújabb órájából

Az újdonságot a hivatalos premieren az 1971-ben bemutatott „Le Mans” filmekből ismert színész, Steve McQueen is felhúzta csuklójára.

A Monaco karórák minden eleme rendhagyó volt, négyzet alakú, vízálló tokjával és a világ első automata felhúzású kronográf szerkezetével messze kiemelkedtek a mezőnyből.

A svájci óragyártó a Monaco évfordulójára való tekintettel összesen 5 limitált kiadású órát mutat be ebben az esztendőben. Ezeket a modelleket az elmúlt 50 évben bemutatott darabok ihlették, valamennyi limitált szériás változat egy-egy évtizedet meghatározó Monaco modellt elevenít meg. Az első Monaco Grand Prix májusban történt bemutatását követően a TAG Heuer piacra dobta a következő limitált kiadású modellt, amellyel a franciaországi Le Mans 1979 és 1989 közötti időszaka előtt tisztelegnek.

Az ötdarabos széria első modelljével ellentétben a második karórát modern dizájn uralja. A rozsdamentes, négyzet alakú acél tokkal készülő óra piros számlappal, ródiummal futtatott mellékszámlappal és piros lyukakkal ellátott fekete borjúbőrrel rendelkezik. A számlapon lévő fekete és fehér elemek tökéletesen kiegészítik a fekete végű óra- és percmutatókat. A mutatók és az indexek Super-LumiNova® borítása könnyebb olvashatóságot biztosít. Az eredetihez hasonlóan a nyomógombok a tok jobb oldalán helyezkednek el, miközben a korona baloldalon található. Ez egy olyan szokatlan megoldás, amely az elmúlt 50 évben jellemezte a Monaco órákat.

Az 1980-as évek által inspirált karóra hátlapjára a „Monaco Heuer” logót, az „1979-1989 Special Edition”, illetve az „One of 169” feliratot is rágravírozták. Az eredeti modell által inspirálva a rozsdamentes acél hátlapon vertikális és cirkuláris csiszolt mintázat látható. A tokban egy Calibre 11 szerkezet dolgozik, ami az automatikus felhúzást biztosító kronográf modern változata és amely elsőként az eredeti Monaco órában jelent meg 1969-ben. Ez a karóra limitált szériában került az értékesítőkhöz, mindössze 169 darab készült belőle.

Jack Heuer egyszer elárulta, hogy az 1969-ben kiadott önfelhúzós kronográfja, a Chronomatic nem a szerencsének köszönheti népszerűségét. A legendás óramárka alapítójának unokája hat eredeti Monaco karórát küldött a Le Mans film forgatására, mert eleinte nem volt nagy kereslet erre az órára. A film ugyanakkor híressé tette Steve McQueen karján és mára ikonikus modell vált belőle.

MONACO 1979–1989 LIMITÁLT KIADÁS

Referencia szám: CAW211W.FC6467

JELLEMZŐK

SZERKEZET

TAG Heuer automata Calibre 11, 30 mm-es átmérő, 59 ékkő, egyensúlykerék 28800 vibrációval óránként (4 Hz). 40 óra járástartalék.

FUNKCIÓK

Másodperc és perc kronográf; dátum, óra, perc és másodperc jelzés 3 óránál

TOK

39 mm-es rozsdamentes acél tok, rögzített rozsdamenetes acél lünetta, zafír kristály, polírozott acél korona 9 óránál és nyomógombok 2, illetve 4 óránál. 100 méterig (10 bár) vízálló, acél hátlap „1979-1989 Special Edition (speciális kiadás)” és „One of 169 (egy a 169-ből)” gravírozásokkal

SZÁMLAP

Piros számlap napsugárhatású kidolgozással, finoman polírozott, ródiummal futtatott számlálókkal, csiszolt indexek, fekete és fehér megmunkálás a mutatókon és az indexeken

SZÍJ

Fekete borjúbőr szíj, polírozott rozsdamentes acél pillangózárral

169 darabos limitált kiadás

SPECIÁLIS CSOMAGOLÁS

Akárcsak az órát magát, az óra csomagolását is az eredeti óra ihlette. Minden speciális kiadású modell olyan dobozban kerül forgalomba, amely az órához és a megfelelő, általa bemutatott évszázadhoz is illeszkedik. Az 1980-as évek által inspirált modell sötétkék dobozban található, amelyet a Heuer logó és egy vízszintes sakktábla mintázatú sáv díszít. Az óra szürke párnán nyugszik, amelyet piros kiegészítők tesznek teljessé – ugyanaz a szín, amely a számlapon is megtalálható.