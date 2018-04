Itthon is kapható a Casio G-Shock Exclusive szériájának a legdurvább csúcskategóriája

Több, mint harmincöt évvel ezelőtt a Casio egyik mérnöke, Mr. Ibe legyőzte a fizika törvényeit. Megalkotott egy olyan órát, amely ellenáll az ütődésnek, a centrifugális erőnek és a magas víznyomásnak. A modellcsalád az elmúlt években kiegészült egy Exclusive kollekcióval, mely minden eddiginél nagyobb felszereltséget és anyagminőséget biztosít viselőjének.

„A G-SHOCK mára azon férfiak kedvenc karórájává vált, akik nem ismernek határokat. A modell elnevezése egybeforrt a határtalan szabadság és a saját út követésének fogalmával”

– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

A G-Shock Exlusive sorozat (MTG és MRG) órái a cég saját, Japánban (Yamagatában) található gyárában készül, minden eddiginél tartósabb és a lehető legmodernebb technológiák felhasználásával. A manufaktúrában minden egy helyen történik: az öntőformák tervezéséről és legyártásától az alkatrészek öntésén át az áramkörlapok összeszereléséig. Ott készül a már hazánkban is kapható MRG-G2000CB-1ADR is, melynek javasolt fogyasztói ára 1.259.990 forint.

Az MR-G elsősorban a kiváló minőségű alapanyagoknak és az innovatív technológiának köszönhetően tűnik ki a G-Shock kollekció többi órája közül; az aprólékos és részlet gazdag kidolgozás révén pedig időtlen eleganciát sugároz.

„Nem túlzás azt állítani, hogy ez a sorozat a japán kézművesség hagyományait képviseli, mely arról híres, hogy nem éri be a tökéletesnél kevesebbel”

– hívta fel a figyelmet a Casio termékmenedzsere. A fekete „csúcsmodellen” kívül több színváltozat is kapható, például a rozé-fekete árnyalatú MRG-G1000B-1A4DR valamint a fekete-ezüst MRG-G1000B-1ADR.

Minden G-Shock Exclusive modellt fényenergiával működő óraszerkezet hajt. Az óra tokja, valamint a szíja is titániumból készül, mely rendkívül erős és ellenálló, ugyanakkor könnyű és antiallergén. A titánium alkalmazásának köszönhetően ez az óra ellenáll a korrodálódásnak és sós vízben, akár könnyű búvárkodásra is gond nélkül használható. A 12 indexes számlapot pedig zafír kristályüveg fedi, mely a mindennapi használat során is fokozottan karcálló. Az MR-G rádiójel-vezérelt technológiát alkalmaz, ami sokkal pontosabb időkijelzést tesz lehetővé, az óra ugyanis rendszeres időközönként az atomórához szinkronizálja önmagát.

„A rádiójellel nem lefedett területeken pedig a GPS funkció biztosítja a lehető legpontosabb időt. A modell praktikus kiegészítői között találjuk a teljesen automata LED-világítást, az ébresztőt, a világidő-kijelzést, valamint a naptárt és a stopper visszaszámlálót. Az MRG-G2000 sorozat a felsoroltakon kívül már Bluetooth kapcsolatra is képes okos telefonokkal; ez a harmadik pillér a lehető legpontosabb idő kijelzése érdekében”

– tette hozzá Nagy Sándor.

A G-Shock Exclusive sorozat másik figyelemreméltó modellje az MT-G. Az óra látható és láthatatlan alkatrészeinek összjátéka egyedülálló módon vegyíti a letisztult erőt a precíz dinamikával. Az MT-G modell lényegét a kezdetektől fogva a mesteri kontrasztok adják. Éppen ezért az ütésálló, masszív védőtokban rádiójel-vevő technológia is található. Az MTG-G1000D az első MT-G karóra, amely képes GPS-jelek vételére. A Solar-technológiának köszönhetően pedig nem kell benne elemet cserélni, ugyanis az óra fényenergiát használ és egy teljes feltöltéssel 6 hónapig akár korom sötétben is képes működni.

A kiváló minőségű anyagokból készült Casio termékek a praktikumot egyesítik a szépséggel. A japán gyártó a manufakturális gyártás és a digitális technológiák ötvözésével olyan minőséget állít elő, mely szó szerint teljesebbé teszi viselőjének életstílusát.