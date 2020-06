A legnépszerűbb mobilok 2020 első felében

A legnépszerűbb mobilok 2020 első negyedévében, az év első hónapjaiban az iPhone 11 uralta a mobiltelefonok piacát.

A Canalys elemzőcég becslése szerint az idei év első három hónapjában az Apple majdnem kétszer annyit értékesített ebből a modellből, mint amennyit eladtak a második helyen álló telefonból. Ez utóbbi egyébként a Redmi Note 8 és 8T (ezeket a modelleket valamiért együtt kezelik), szóval ezek a telefonok a világ legkedveltebb androidos készülékei. A harmadik és negyedik helyen viszont már Samsung-modellek állna: a Galaxy A51 és a Galaxy A10s – köztudott, hogy a dél-koreai gyártó középkategóriás eszközei teszik ki az eladások nagy részét. A listán még két Apple telefon szerepel, az iPhone 11 Pro max és az iPhone 11 Pro. A sima iPhone 11-ből nagyjából 18 millió darabot értékesítettek a negyedév során, az iPhone 11 Pro maxból több mint négymillió darabot, és az iPhone 11 Próból több mint hárommillió darabot. A Xiaomi több mint nyolcmillió Redmi Note 8 és 8T telefont értékesített. Az iPhone 11 várhatóan továbbra is jól fog szerepelni az elkövetkező hónapokban, különösen, ha az Apple újból megnyitja üzleteit világszerte – jegyzi meg a Softpedia. Kétségtelen tehát, hogy jelenleg az iPhone 11 adható el a legjobban a világon, és legfontosabb riválisainak csúcstelefonjai be sem kerültek a top 10-es listára. Egyébként az említett három iPhone 11-modell a globális okostelefon-részesedés 10 százalékát adja.

Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka az örömre.

A bravúr ezúttal a tavaly szeptemberben bemutatott iPhone 11-nek sikerült, a készülékből 19,5 millió darabot értékesítettek idén január és március között az Omdia elemzőcég adatai szerint. Az előző ilyen versenyt a még korábbi iPhone XR nyerte, 13,6 millió eladott példánnyal. (Pedig abba az eredménybe még nem rondított bele egy koronavírus-járvány és a pandémiával jött szállítmányozási nehézségek.) Az iPhone 11 népszerűsége azonban ettől függetlenül sem meglepő: már a készülék debütálása utáni első hetekben több mint pozitív hírek érkeztek róla, majd kiderült, hogy még a Samsung hazájában is igen kelendő a termék. Összességében tehát nem lett igazuk azoknak, akik azt jósolták, nem fogynak majd jól a 2019-es iPhone-ok.

Ami az Omdia listájának többi szereplőjét illeti, nos, meglepetésről aligha beszélhetünk. A második helyet megint egy Samsung-eszköznek, az A51-nek sikerült megcsípnie, ebből 6,8 millió talált gazdára az év első három hónapjában. (Előzőleg a J4 Plus volt igazán népszerű.) A dobogó harmadik fokára pedig a Redmi Note 8 került, valamivel rosszabb, 6,6 milliós értékesítési mutatóval. Ezzel szemben 2019-ben az iPhone 8 volt a Q1-es időszak favoritja.

Az Omdia rangsorán az iPhone 11 Pro és Pro Max eszközök is szerepelnek, de ezekből már jóval kevesebbet vásároltak, mint az olcsóbb kiadásból: előbbiből 3,8 millió, míg a nagyobb és drágább Pro Max-ból 4,2 millió kelt el. A listára további három Galaxy is felkerült, az A10s, az S20 Plus 5G-s fajtája, valamint az A30s.

Az iPhone 11-es eladások idei első negyedévre vonatkozó adatait a Canalys elemzőcég is megerősítette.

Forrás: HVG