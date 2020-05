50%-kal nőtt a mobilkijelzők átlagmérete az elmúlt 5 évben

A trendek egyértelműen azt mutatják, hogy a fogyasztók évről-évre egyre nagyobb kijelzővel rendelkező készülékeket gyömöszölnek a zsebeikbe. A tendenciát az értékesítési adatok is megerősítik: a Telenornál az elmúlt 5 évben a legnagyobb példányszámban eladott mobiltelefonok képernyőjének mérete folyamatos növekedést mutat.

Chatelünk, videó meetinget bonyolítunk, emailezünk, online ügyintézünk, cikket olvasunk, filmet nézünk, streamingelünk. Digitális életünket ma már egyre többet és egyre hosszabb ideig a mobilunkon éljük, sőt, sokaknak még tévénézés közben is a kezében a telefon. Egy, a Bell Research által közzétett jelentés* szerint az egyszerre több eszközt is használó felhasználók 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy második képernyője az okostelefonja. Ahogy a TV-k is egyre nagyobbak, úgy az okostelefonok kijelző-mérete is jelentőset ugrott az elmúlt pár évben.

A Telenor eladási adatai is azt támasztják alá, hogy az ár mellett az akkumulátor kapacitása, a kamera képességei, a processzor és a kijelző a legfőbb tényezők a választásban. Az elmúlt öt évet tekintve jól látszik, hogy a fogyasztók a felhasználói élmény érdekében az egyre nagyobb kijelzővel rendelkező készülékeket keresik. A népszerű mobilok kijelző-mérete folyamatosan növekszik, és ez az eladásokban is jól tükröződik.

Az átlagos kijelző-méret növekedése összefügg a legkeresettebb modellek méretével: a Telenornál 2015-2019 között a legnépszerűbb mobilok mind 4,5 colos vagy annál nagyobb kijelzővel rendelkeztek, és a méretük évről-évre nőtt.