A jövő a Qi kompatibilis okos telefonok előtt

Az okostelefonok fejlődése elképesztő méreteket ölt, a gyártók egyre másra jelennek meg új funkciókkal. Minden gyártó piacra dobja a saját csúcskategóriás készülékét, amivel igyekszik lenyűgözni a vásárlókat.

De van egy terület, ahol még nem következett be az az óriási fejlődés, amire a felhasználók nagyon várnak. Mi ez a terület?

Bár hihetetlen milyen fejlesztések történtek az okostelefon piacon, de az akkumulátorok üzemidejében még nem történt igazán átütő megoldás. Továbbra is napi szintű elfoglaltság az okostelefonok töltése. Ezen a fronton viszont van újdonság. Méghozzá a vezeték nélküli töltési technológia megjelenése az okostelefonok piacán.

Mi a vezeték nélküli töltés?

Hétköznapi nyelven egyszerűen arról van szó, hogy anélkül tudod tölteni a készülékedet, hogy azt valamilyen kábelre kellene dugni. Nem kell mást tenned, mint egy vezeték nélküli töltőre helyezni a telefonod és már figyelheted is, ahogy kúszik felfelé az akkumulátor szintje. Varázslat? Nem, tudomány! És még csak nem is “rocket science”.

Egy közel 200 éves technológiáról van szó, így tehát nem egy újonnan feltalált megoldásról beszélünk. Az újdonság ereje abban rejlik, hogy magát az elméletet ilyen formában még nem használták fel. A XIX. században Faraday, angol tudós jött rá arra, hogy a mágneses tér feszültséget idézhet elő egy vezetőben. Ebből lett az elektromágneses indukció. Aztán jött Nicola Tesla, aki az elméletet továbbfejlesztette és kidolgozta a módszert, amivel elektromos energiát vezeték nélkül is lehet továbbítani.

Hogyan működik a vezeték nélküli töltés?

A vezetés nélküli töltés technológiája az elektromágneses mezőkön alapul. A vezeték nélküli töltőben lévő adó tekercsek elektromágneses mezőt hoznak létre, ami aztán az okostelefonokban lévő vevő tekercsekben feszültséget indukál.

Ehhez persze a készüléket a töltőre kell helyezni. Az indukciós töltés ugyanis csak kis hatótávolsággal, mindössze 5 mm-es sávban működik. Arra is ügyelni kell, hogy semmilyen szigetelő réteg (pl. telefontok) ne legyen közvetlenül a telefon és a töltő között. Igaz, már vannak olyan telefontokok, amik használhatóak vezeték nélküli töltés közben is.

Sok kritika érte a vezeték nélküli töltés technológiáját a kis hatótávolság és a töltési idő miatt és hát való igaz, az 5 mm nem egetverő távolság és a töltési időn is van még mit javítani. A hatótávolság növelése érdekében a legújabb modellekben már nem csupán indukciós eljárást alkalmaznak, hanem kihasználják a mágneses rezonanciát is. Ehhez mind az okostelefonban, mind a töltőben található tekercseket úgy kell összehangolni, hogy azok azonos frekvencián rezonáljanak. Az áramátvitel az egyik eszközről a másikra a rezonáns tekercsek között történik. Ezzel pedig az 5 mm-es hatótávolság 45 mm-re is megnövelhető.

Qi: egy szabvány mind felett

Természetesen, ahogy az lenni szokott, minden gyártó a maga módján implementálta ezt a technológiát és különböző szabványokkal dobták piacra a termékeiket. Sokáig úgy tűnt, hogy három szabvány is célba érhet, de végül a Qi szabvány került ki győztesen.

A gyűrűk ura analógiájára, azaz az “egy gyűrű mind felett” helyett azt is mondhatnánk, hogy egy szabvány mind felett az, amit a Qi képvisel. A vezeték nélküli töltés technológiájában ugyanis megtörtént az a csoda, ami a legtöbb esetben el szokott maradni. Mégpedig az, hogy a gyártók végül egyetlen szabvány mellett tették le a voksukat.

A Qi vezeték nélküli töltés szabványa mellett szépen felsorakoztak a mobilgyártók: Samsung, Apple, LG, HTC, Motorola, Nokia, Verzion. Ebből a listából a legnagyobb meglepetés az Apple, akik híresek vagy – ha jobban tetszik – hírhedtek arról, hogy szeretnek csúcsminőségű, de egyéni megoldásokat alkalmazni és ezáltal kilógni a sorból. A vezeték nélküli töltés szabványának kérdésében viszont még ők is úgy látták, hogy a Qi a követendő szabvány.

És hogy ez a közös álláspont miért olyan nagy dolog? Ismerős az a szituáció, mikor merül a telefonod és nincs nálad a töltőd? Mások pedig hiába ajánlanak fel neked töltőket, egyik sem jó a te telefonodhoz. A Qi szabvánnyal nincs többé ilyen helyzet. Ha Qi kompatibilis telefonod van, akkor azt bármilyen Qi szabványú vezeték nélküli töltővel töltheted. Mindegy melyik gyártó neve szerepel éppen rajta.

A jövő pedig egyértelműen az egyre jobb hatótávolságú és egyre gyorsabb vezeték nélküli töltőké. Ezt jól mutatja, hogy a mobilgyártó cégek már Qi szabvánnyal dobják piacra az új készülékeket és arra is lehet számítani, hogy a technológia az olcsóbb modellek felé is átszivárog. Ráadásul a kényelem érdekében egyre több helyen alkalmazzák a vezeték nélküli töltőket autókban , sőt már bútorokba építve is.