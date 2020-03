A Huawei bemutatta a P40-készülékcsaládot

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága bemutatta a gyártó legújabb zászlóshajó készülékeit, a P40 Pro+, a P40 Pro és a P40 okostelefonokat.

A vadonatúj Leica kameráknak és a számos innovatív videós és fotós funkciónak köszönhetően a P40-sorozat új tagjaival egy mozgó filmstúdiót kapnak kezükbe a felhasználók. A készülékek mindemellett 5G-képes processzorral, szupergyors Wi-Fi 6-tal, valamint Celiával, a vadonatúj hangasszisztenssel érkeznek.

„A Huawei P-sorozatának középpontjában mindig is az innovatív esztétika és a prémium képalkotást lehetővé tevő hardver kialakítása állt. A Leica kiváló kamerái, az erőteljes chipkészlet és a Huawei XD Fusion Engine segítségével a P40-sorozat egész nap magas felhasználói élményt nyújt mindenki számára kreativitásának maximális kiteljesítéséhez”

– mondta Richard Yu, a Huawei Fogyasztói Üzletágának vezetője a Huawei P40-sorozat online bemutatóján.

Szupervékony káva és képernyőbe illesztett ujjlenyomat-olvasó

A Huawei a P40 Pro+ és P40 Pro készükékeket a legújabb Overflow kijelzővel szerelte fel. A szupervékony kávák és a mai stílusirányzatnak megfelelő, lekerekített sarkok magával ragadó látványt és ergonomikus fogást biztosítanak. A képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó pedig a P30 Pro-hoz képest 30 százalékkal gyorsabb biometrikus azonosítást tesz lehetővé.

Még a pixeleket is lebontja a részletgazdagabb képekért

A Huawei P40-készülékek fejlett Ultra Vision Leica kamerarendszere három konfigurációban – triplakamerás, Quad és Penta kamerás – érhető el. A P40 kiváló fényképek készítésére képes ultraszéles látószögű, széleslátószögű és telefotó lencséinek köszönhetően. A P40 Pro kamerarendszere az erősebb szuper érzékeny Cine kamerája és 3D mélységérzékelő kamerája segítségével támogatja az 50-szeres SuperSensing zoomot is. A P40 Pro+ vadonatúj SuperZoom Array rendszere pedig a 10-szeres valódi optikai zoomolást és az akár 100-szoros digitális zoomolást is lehetővé teszi.

A P40-készülékek Ultra Vision szenzora forradalmasítja a pixelszintű szenzortechnológiát. Az 1/1.28”-es átlójú szenzor támogatja a pixel binning képfeldolgozást, így a nap bármely szakaszában képes az 2.44μm és a valaha volt legnagyobb sebességű Octa PD AutoFocus elérésére, míg a Huawei XD Fusion Engine a mesterséges intelligencia segítségével növeli a részletek reprodukcióját, még rossz fényviszonyok között is.

A P40 Pro 5x-ös optikai zoommal, 10x-es hibrid zoommal és 50x-es digitális zoommal rendelkezik, és most először a periszkópos kamera is RYYB színszűrőt kapott, mely növeli a fénybefogadást és a zoommal készített képek minőségét. A P40 Pro+ pedig a periszkópos kialakítású 100-szoros SuperZoom Array-nek köszönhetően ötször veri vissza a beérkező fényt, ezzel 178 százalékkal növeli annak útját, amellyel a 10-szeres valódi optikai zoomot segíti. Az Ultra Vision főkamera és a SuperZoom Array közösen dolgoznak a mesterséges intelligenciával a Triple OIS+AIS – hardveres és szoftveres képstabilizálás – elérésén, így is javítva a fényképek és videók stabilitását.

A P40 Pro és Pro+ 32MP-es szelfikamerája és infravörös mélységkamerája az autofókuszt és bokeh-szimulációt is támogatja. Az IR arcfelismerő a fényviszonyoktól függetlenül garantálja a biztonságos feloldást. A P40-sorozat újdonsága a Huawei Golden Snap, egy új galériafunkció, melyben a mesterséges intelligencia egy mozgóképből választja ki a legjobb képkockákat. Az AI Remove Passerby és Remove Reflection funkciókkal pedig fejlett képszerkesztésre van lehetőség, segítségükkel akár a kéretlen tárgyakat és fényeket – például a háttérben elhaladó gyalogost, vagy az üvegről visszaverődő fényt – is retusálni lehet a képek hátteréből.

A zsebed is elég egy mozgó filmstúdió tárolására

A P40 Pro+ és Pro 40MP-es szuper érzékeny Cine kamerája ultraszéles látószögű lencsével rendelkezik, melynek fokális hosszúsága 18mm-nek felel meg, továbbá egy 1/1.54”-es szenzor támogatja a DSLR kamerák körében népszerű 3:2 képarányt. A szenzor pixeleit külön is lehet állítani aszerint, hogy éppen hosszú, rövid vagy normális exponálást használnak-e a HDR-videók készítésénél. A kamerába épített Pixel Fusion technológia támogatja a tizenhat az egyben pixel binning képfeldolgozást 4.48μm szuperpixelek készítéséhez, melyek akár az ISO51200 értékig is feltolják a fényérzékelést és lehetővé teszik az 7680fps ultralassú videók készítését.

A P40-készülékek támogatják a videók valós idejű bokeh-szimulációját is. Az eszközök ehhez egy széles rekeszidejű lencse effektjeit imitálják, ezáltal segítik fókuszba állítani a videó alanyát. A telefotó kamerák nagyfelbontású közeli képek, valamint 4K time-lapse videók készítésére is képesek. Az Audi Zoom funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy audió-forrásra közelítsenek rá és felerősítsék annak hangját.

Wi-Fi 6-tal és 5G-s processzorral érkezik a szupergyors net

A P40-készülékeket a Kirin 990 5G-képes processzor hajtja az eddigi legátfogóbb 5G-sávtámogatással. A P40-sorozat támogatja az 160MHZ Wi-Fi 6 Plus technológiát, mellyel az adatok átvitele akár 2400Mbps sebességgel is lehetséges. A P40 Pro-ra elérhető az 40W SuperCharge is, amely gyors és kényelmes töltést biztosít.

Celia, az új hangasszisztens segít a mindennapokban

Az EMUI 10.1 operációs rendszer számos új funkciót tartalmaz, ilyen például a Huawei MeeTime, amely 1080p Full HD videóhívások kezdeményezését teszi lehetővé, akár gyengén megvilágított helyiségekben is. A Huawei Share segítségével a felhasználók nemcsak fájlokat másolhatnak egyik készülékről a másikra, hanem akár a képernyőt is megoszthatják a különböző készülékek között. A P40-készülékekkel debütál Celia, a hangasszisztens, akinek számos funkciója közé tartozik a tárgyfelismerés, zene- és videó visszajátszás vagy az üzenetküldés. Celia jelenleg 5 nyelven 8 országban, az EMUI 10.1–es felhasználói felületet támogató készülékeken érhető el.

A Multi-screen Collaboration segíti a hatékony együttműködést a Windows PC és az Android-készülékek között. Egy egyszerű kapcsolatlétesítést követően a felhasználók könnyedén másolhatják át fájljaikat, vagy akár egy kijelzőről is irányíthatnak több készüléket. A perifériás megosztás lehetővé teszi, hogy az okostelefon a PC I/O eszközeit használja, így akár csatlakozni tud olyan feladatokhoz, mint például a videóhívás. Az okostelefonon elmentett fájlok közvetlenül a számítógépen is megnyithatók előzetes átvitel nélkül.

Mindhárom készülék a Huawei új mobil-ökoszisztémáját, a Huawei Mobile Services-t (HMS) használja, amely mára a világ harmadik legelterjedtebb rendszerévé nőtte ki magát. A HMS alkalmazás-áruháza, az AppGallery folyamatosan bővíti kínálatát a legnépszerűbb hazai és nemzetközi appokkal, együttműködésben a fejlesztőkkel. A HMS jelenleg több mint 170 országban van jelen, havi több mint 400 millió aktív felhasználóval rendelkezik, az appok fejlesztésén pedig 1,3 milliónál is több fejlesztő dolgozik.

Ár és elérhetőség

Modell Szín Konfiguráció Ajánlott bruttó fogyasztói ár HUAWEI P40 Pro Ezüst, Jégfehér, Fekete 8 GB + 256 GB 394.900 HUF HUAWEI P40 8 GB + 128 GB 287.900 HUF

A P40 Pro és P40 háromféle gyöngyházszínű – Jégfehér, Ezüst és Fekete –, üvegbevonattal március 26-tól előrendelhető az ismert online áruházakban, április 6-tól elérhető a kereskedelmi partnerek kínálatában, a Vodafone-nál pedig április első felétől kapható. A P40 Pro+, amelynek nano-tech kerámia hátlapja az égetés és polírozás hatására rendkívül tartós és időálló, Kerámia Fekete és Kerámia Fehér színekben lesz kapható. Sőt, a Huawei P40 Pro+ prémium Swarovski-kristályok díszítette ajándékdobozban is rendelhető lesz, hazánkban várhatóan június végétől válik elérhetővé.

A P40-készülékek mellett a Huawei bemutatta a Watch GT 2 E okosórát, a Huawei Sound X-et, valamint a legújabb S/S’20 Huawei X Gentle Monster okosszemüveget is, tovább bővítve a digitális életet javító termékportfólióját.