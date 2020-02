Magyarországon is elérhető a stílusos Samsung Galaxy Z Flip

Az önkifejezés talán soha nem volta annyira fontos, mint az új évtizedben, hisz soha nem állt ennyi lehetőség az emberek rendelkezésére ahhoz, hogy megmutathassák magukat a világnak. 2020 elején már több mint egymilliárd felhasználója volt a legnagyobb képmegosztó közösségi oldalnak.

A Samsung Galaxy Z Flip okostelefon lenyűgöző, összehajtható formatervezéssel és állványmentes használat mellett Okos felvétel móddal biztosítja mindenki számára a zökkenőmentes élménymegosztást a közösségi média felületein.

A közösségi média felhasználóinak száma tovább emelkedett, miközben az influencerek világa még több ember számára válik elérhetővé. A legnagyobb képmegosztó applikáció történetek szekcióját már világszerte 500 millióan használják naponta, az átlag felhasználó pedig 28 percet tölt el a felületet böngészve minden egyes nap. A felhasználók rengeteg tartalmat készítenek, így a lehető legjobb és legegyedibb készülékekre van szükségük napjaik dokumentálásához és munkájukhoz.

A Samsung legújabb összehajtható telefonja, a Galaxy Z Flip mind megjelenésével, mind innovatív funkcióival az önkifejezés egy új módját hozza el és segít megosztani a világgal a fontosnak tartott pillanatokat. Az Okos felvétel funkció a mesterséges intelligencia technológiájával választja ki a legjobb felvételt az automatikusan rögzített képek és videók közül, így a technikai beállítások helyett elég csak az élményre figyelni.

A különleges, összehajtható készülék zsanérjainak köszönhetően szinte bármilyen helyzetben stabilan az asztalra helyezhető, így nem szükséges külön állványt használni a professzionális minőségű képek és videók rögzítéséhez, amelyek a továbbfejlesztett kezelői felületen keresztül egyszerűen oszthatók meg bármely közösségi oldalon.

A kompakt púder méretű telefon különleges Tükör Lila és Tükör Fekete színekben érhető el, és akár egy színházi táskába is könnyedén belefér. A Galaxy Z Flip összecsukott állapotban is ellátja a felhasználót a legfontosabb információkkal, hisz apró külső kijelzőjén értesítések, üzenetek és telefonhívások is megjeleníthetők, miközben a külső kamerát használva szelfit is lehet készíteni a kompakt képernyővel.

Magyarországon a Samsung Galaxy Z Flip telefon 2020. február 21-től elérhető. A készülék a közösségi média felhasználói számára hasznos funkciókkal, és egyedi kialakításával a mindennapok stílusos kiegészítője lesz, amellyel mindig egyszerű a társaság középpontjába kerülni.