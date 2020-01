Január végétől Magyarországon is kapható Huawei Mate 30 Pro

Január végétől néhány további európai ország mellett Magyarországon is kapható lesz limitált darabszámban a Huawei ősszel bemutatott csúcskészüléke, a Huawei Mate 30 Pro.

A vállalat aktuális zászlóshajó készüléke az első olyan okostelefon a magyar piacon, amely már teljes mértékben a Huawei saját fejlesztésű mobilszolgáltatási-rendszerére, a Huawei Mobile Services-re (HMS) épül. A vállalat továbbra is kiemelt piacként kezeli Magyarországot és már az idei évben további okoseszközökkel – többek közt prémium hangszórókkal, okosszemüvegekkel, otthoni hálózati eszközökkel – bővíti a hazánkban elérhető termékportfólióját.

Az első kizárólag HMS-sel működő készülék

A tavaly ősszel bemutatott, és azóta számos szakmai elismerést és díjat begyűjtő Mate 30 Pro az első olyan készülék, amelyet a vállalat a saját fejlesztésű alkalmazás-ökoszisztémájával, a Huawei Mobile Services-szel (HMS) vezet be a magyar piacra. A HMS egy olyan rendszer, amely a videózástól a böngészésen és a navigáción át az adattárolásig teljes körű alkalmazás-ökoszisztémát nyújt a készülékek tulajdonosainak. Kedvenc app-jaikat a Huawei saját alkalmazásboltjából, az AppGallery-ből tölthetik le a felhasználók, fájljaikat a gyártó felhőjében a Huawei Cloudban tárolhatják, és a programok, illetve szolgáltatások működéséhez szükséges azonosítási folyamat is a Huawei ID rendszeren keresztül történik. A gyártó már több mint ötvenötezer alkalmazást integrált a HMS-be, amely folyamatosan fejlődik és dinamikusan növekszik a legnépszerűbb magyar és nemzetközi appokkal.

A HMS-be – amelynek a napokban készült el 4.0-ás verziója – eddig több mint egymillió fejlesztő regisztrált világszerte és tölti fel alkalmazásait folyamatosan az AppGallery-be. Utóbbit havonta több mint 390 millió okostelefon-tulajdonos használja a világ 170 országában.

Minden eddiginél kiemelkedőbb kamerateljesítmény

A Mate 30 Pro nemcsak a HMS tekintetében hoz újdonságot, ez az első olyan készülék, amely a Huawei Kirin 990 5G-képes chipkészletét használja és számos egyéb innovatív technológiát vonultat fel. Többek közt a benchmarkként szolgáló DxOmark 2019-ben a piac legjobb fotózási képességekkel rendelkező okostelefonjaként értékelte a Mate 30 Pro-t.

A Mate 30 Pro négykamerás rendszere egy 40MP-es ultraszéles látószögű Cine kamerából, egy 40MP-es SuperSensing főkamerából, egy 8MP-es telefotó kamerából, valamint egy 3D mélységérzékelő kamerából (Depth Sensing Camera) áll. A SuperSensing Cine kamera duál főkamerás rendszerével a felhasználók lélegzetelállító, akár 4K/60fps minőségben videózhatnak, a kamera teljesítménye pedig ultralassításban elérheti az akár 7680 fps sebességet is. A készülék kettős főkamera-rendszerének második tagja az 1/1.7 hüvelyk méretű SuperSensing lencse alacsony fényviszonyok közt is lenyűgöző minőségű képek készítésére alkalmas. A 8MP-es telefotó kamera háromszoros optikai-, ötszörös hibrid-, valamint harmincszoros digitális zoomot kapott. A gyártó a szelfik szerelmeseinek is kedvezett a Mate 30 Pro megalkotásakor: az előlapi 32 MP-es szelfikamera mellett egy 3D-s mélységérzékelő kamera pro-bokeh effekteket is biztosít.

A Huawei Mate 30 Pro 6,53 hüvelykes OLED Huawei Horizon kijelzővel érkezett és a készülék képes a 3D-s arcfelismerésre, valamint alkalmazza a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó technológiát is. Annak érdekében, hogy bárhol és bármikor készen álljon, a gyártó 4500mAh-s akkumulátorral szerelte fel a Mate 30 Pro-t, amely vezetékes és vezeték nélküli Huawei SuperCharge technológiával egyaránt villámgyorsan és biztonságosan tölthető.

Ár és elérhetőség

A készülék előrendelése január 21-én indul és 27-ig tart Magyarországon. Ezen időszak során a megrendelők egy 46 mm-es Watch GT 2-t kapnak ajándékba, készülékük átvételekor pedig ingyenesen hozzájutnak a VIP garancia szolgáltatáshoz, amely 6 hónapos extra kijelző-biztosítást is magába foglal. Ezentúl a vállalat azzal is segíti az első hazai Mate 30 Pro felhasználókat, hogy január 28-tól soron kívül fogadja a VIP garanciával rendelkező tulajdonosokat ügyfélszolgálatán és telefonos ügyfélszolgálatán keresztül is.

A készülék január 28-tól limitált számban, a Huawei Consumer Service Centerben, az Arena Pop-Up Store-ban, a Shopmark Huawei Experience Store-ban és a Hillside Huawei Experience Store-ban érhető el 344.990 forintos ajánlott bruttó fogyasztói áron. A Mate 30 Pro 256GB-os tárhellyel, galaktikus szürke változatban érkezik a boltok polcaira.

Termékportfólió-bővítéssel erősít a Huawei

A vállalat kiemelt piacként tekint Magyarországra, ezért is teszi elérhetővé a Mate 30 Pro-t, valamint már a közeljövőben újabb okoseszközökkel bővíti kínálatát. Noha a vállalat továbbra is okostelefonjai értékesítését helyezi a középpontba, új termékstratégiájának részeként további 8 okoseszköz kategória (PC, tablet, fejhallgató, televízió, hangszóró, szemüveg, óra, autós okoseszközök) is meghatározó szerepet kap majd a termékpalettáján, így a gyártó minden élethelyzetben megfelelő okos, egymással összekapcsolható megoldást kínál. Ennek részeként a következő fél évben olyan IoT-termékek érkeznek a magyar piacra, mint a Devialettel együttműködésben készült Huawei Sound X felsőkategóriás hangszóró, a Huawei X Gentle Monster okosszemüvegek, valamint az ökoszisztémát összekapcsoló eszközök. Így vezeték nélküli routerek, elsőként a Huawei WS5200, valamint az otthoni lefedettségi problémákra megoldást kínáló mash, a Huawei Q2 Pro is megjelenik a vállalat hazai kínálatában a már elérhető okostelefonok, viselhető és hordozható okoseszközök, valamint PC-k mellett. A Huawei nem titkolt célja, hogy nemcsak az okostelefonok, hanem az összes okoseszköz területén három éven belül a világ legnagyobb gyártójává váljon.