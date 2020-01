Ezek 2020 legjobban várt okostelefonjai

Technológiai szempontból rengeteg változás vár az okostelefonos piacra az előttünk álló esztendőben, ami részben az 5G térhódításának, részben a folyamatos fejlődésnek köszönhető, így nem véletlen, hogy már most árgus szemekkel figyel a szakma, miközben a rajongók is várják a közelgő újdonságokat. Ebből az apropóból úgy határoztunk, hogy összegyűjtjük 2020 legjobban várt okostelefonjait az Androidos szegmensre korlátozva figyelmünket, hiszen a legtöbb nálunk is megtalálható gyártó nagy dobásra készül a háttérben.

Nézzük, mik lesznek 2020 legjobban várt okostelefonjai:

Xiaomi Mi 10

A Xiaomi az utóbbi évek egyik, ha nem a legdinamikusabban fejlődő kínai okostelefon-gyártója, akik a csúcskategóriás mobilok és az elérhető árak ötvözésével képesek voltak óriási felhasználói bázist felállítani maguk köré. Nem véletlen, hogy az idei esztendő egyik legjobban várt készüléke is hozzájuk köthető, lévén biztosan folytatódik a népszerű Mi-széria, ezáltal már megindultak a pletykák egy feltehetően az MWC-n bejelentésre kerülő Xiaomi Mi 10-es készülékről. Az eszköz várhatóan Snapdragon 865-ös lapkára, 8/128 vagy 12/256GB RAM-ra és ROM-ra, valamint egy 6,5 hüvelykes OLED kijelzőre épülhet fel, 4500 mAh-s akkumulátor társaságában, amihez négyes kamerarendszert emlegetnek a szóbeszédek, a főszerepben egy 64 megapixeles Sony IMX686-os szenzorral.

Xiaomi Redmi K30 5G

Az 5G felé is tárt kapukkal közelít az idén a hazánkban egyre kiterjedtebb szervízhálózattal rendelkező Xiaomi, akik a Redmi K30 5G esetében nyitnának a lehető leghatározottabban az új technológia irányába. A kérdéses okostelefon alapkiadásai a világ más részein már korábban napvilágot láttak, hozzánk azonban várhatóan csak idén érkeznek meg, méghozzá Snapdragon 865-ös lapkakészletre felépítve, a 12GB RAM-hoz társított bődületes méretekkel büszkélkedő 512GB-os belső tárhellyel kibővülve. Az eszköz biztosan nem szenved majd hiányt egy erőteljesebb, gyorstöltést támogató akkumulátorból sem, de Pro változatához több helyen öt modulos kamerarendszert is pletykálnak.

Samsung Galaxy S20

Ismét az MWC expót megelőzve, napra pontosan február 11-én mutatja majd be legújabb csúcsmobiljait a Samsung, melyeket mindenki Galaxy S11 név alatt vár, azonban a dél-koreai óriás úgy döntött, idén nemcsak a technológiai fejlődés tekintetében, hanem az elnevezésben szintén új utakra lép. Így történt, hogy a Samsung következő csúcskategóriás okostelefonja a Galaxy S20 lesz. A készülékről annyi biztos egyelőre, hogy több innovációt is felvonultat majd, biztosan támogatni fogja az 5G-t, kijelzője 120Hz-es lesz, növekedés várható az akkumulátor terén, a kamerák tekintetében pedig egy 108 megapixeles, ötszörös optikai zoommal büszkélkedő szenzor kerülhet a középpontba.

Samsung Galaxy Fold 2

Méregdrága árkategóriája ellenére óriási népszerűségnek örvendett a Samsung Galaxy Fold okostelefon, mely az ismert gyártó első összehajtható kijelzős készülékeként határozottan bebizonyította, hogy egyáltalán nem nevezhető zsákutcának. Olyannyira nem, hogy még az idén biztosan előhozakodnak a Galaxy Fold 2-vel, amiről egyelőre annyit tudni, hogy nemcsak szebb és jobb, hanem sokkal olcsóbb is lesz a fejlődő technológiának köszönhetően, tehát sokkal többen elérhetik majd, mint elődjét.

Huawei P40

Az amerikai embargó miatt ugyan óriási kérdőjel egyelőre a Huawei jövője, azonban a kínai gyártó rendíthetetlenül törtet előre, ezáltal következő csúcskészüléke várhatóan a Huawei P40 lehet majd az év első felében, amiről annyit tudni, hogy óriási hátlapi kameraszigettel – a Pro változat esetében benne öt szenzorral –, valamint kameralyukas előlappal érkezik. Nagy innováció tehát a dizájn terén nem várható, azonban a motorháztető alatt komoly erőfitogtatás vár ránk, köszönhetően a Kirin 990-es lapkának. Természetesen nem is vártunk mást a Huawei részéről, így sokkal nagyobb kérdés, hogy mire megy majd a készülék a Google támogatása nélkül?

LG G9

Várhatóan két csúcskészüléket is piacra dob tavasszal az LG, melyek közül a G9 kaphat nagyobb figyelmet – a másik a V60 ThinQ lesz –, amiről egyelőre annyit tudunk, hogy magabiztosan hozza majd azt a színvonalat, mint a 2020-ban érkező csúcsmobilok többsége. Ennek megfelelően az eszköz alapját biztosan a Snapdragon 865 adja, és bár a RAM és a ROM pontos mennyisége még nem ismert, 8 és 128GB alá biztosan egyik esetben sem megy majd a gyártó, és biztosak lehetünk a kimagasló kamera- és akkumulátorteljesítményben, valamint az 5G-támogatásban is, hiszen utóbbi egy idei zászlóshajó esetében alapvető követelmény.

Nokia 9.1

Bár eredetileg még a tavalyi évre vártuk, a HMD Global azonban nagyon helyesen 2020-ra tolta a következő felsőkategóriás Nokia okostelefon megjelenését, mely Nokia 9.1 név alatt érkezhet – bár születtek pletykák egy rejtélyes Nokia 10-ről is –, ami leginkább a kamerák tekintetében hozhat elképesztő dolgokat. Az új Nokia ugyanis öt nagyteljesítményű szenzorral lesz felszerelve, méghozzá nem egy szenzorszigeten belül, hanem ügyesen szétszórva a hátlapon, miközben az egészet egy kifejezetten erős hardver foghatja össze. Ezen a téren egyelőre csak a Snapdragon 865 lapkában lehetünk biztosak, valamint természetesen az 5G-támogatásban.

OnePlus 8

A OnePlus az utóbbi évek egyik legkedveltebb okostelefonos márkája lett a kínai régióból, így nem véletlen, hogy 2020-ra is felkészült már a gyártó, méghozzá a OnePlus 8 készülékkel. A szivárgásoknak köszönhetően megtudtuk, hogy a telefon több változatban, az alapkiadás mellett Lite és Pro típusban is kapható lesz, melyek közül utóbbi egy 6,65 hüvelykes kijelzőre épül, amit egy kameralyukkal szeretnének feldobni, mely kifejezetten kevesek által üdvözölendő megoldás a korábbi készülékházból kiugró szelfikamera után. Ami viszont jó hír, hogy a hátlapra egy olyan szenzorkészlet kerül, melyek között még ToF érzékelőt is találhatunk, miközben az erőforrás tekintetében bár konkrét hardverelemekről még nem beszéltek a pletykák, de az biztos, hogy a Snapdragon legújabb lapkakészletére épülhet majd fel az egész rendszer.

Ezek lesznek 2020 legjobban várt okostelefonjai, további friss híreket az okostelefon rovatunkban.