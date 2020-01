A HMD Global bejelentette, hogy a Nokia 7 plus és a Nokia 6.1 – csatlakozva a Nokia 7.1, a Nokia 9 PureView és a Nokia 8.1 típusú készülékekhez szintén megkapja a legújabb Android főverziót, ráadásul még januárban érkezik a frissítés.

Ezzel hatra emelkedik az Android 10-et futtató Nokia okostelefonok száma, a HMD Global pedig teljesíti igéretét, miszerint 2019 utolsó negyedévében három, majd 2020 első negyedévében újabb három készülékre teszi elérhetővé a legfrissebb rendszert.

A Nokia ezzel továbbra is élen jár a rendszerfrissítések tekintetében, és az egyik legrövidebb idő alatt Android 10-re váltó márka. A Nokia 7 plus és a Nokia 6.1 is tagja az Android One családnak, ami azt jelenti, hogy a kiadástól számítva három éven keresztül havi biztonsági javítások, és két éven keresztül szoftverfrissítések érkeznek a készülékekhez. Az Android 10 már a második nagy OS frissítés a készülékekre, ez is igazolja a HMD Global tételmondatát, miszerint a telefonjaik idővel egyre csak jobbak és jobbak lesznek. A független magyarországi forgalmazásban vásárolt készülékek január 21-22-én kapják meg az új rendszert, a szolgáltatóknál vásárolt telefonok esetében a szolgáltatók jóváhagyását követően lesz elérhető az Android 10.

Az új rendszer több új funkciót is elérhetővé tesz: