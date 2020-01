Általában nem sok különbség akad a drágább telefonok tartozékai és az egyszerűbb okos telefonok kiegészítői között. Gondolhatunk itt az iPhone tok, tokok típusaira és az egyszerűbb japán márkájú telefonok kiegészítőire.

Mivel sablon méretek szerint kategorizálják be az okos telefonokat és a képernyő méretek is hasonlóak bizonyos márkáknál, ezért a készülékekre kerülő védő tokok sem térnek el egymástól nagymértékben. A divatosabb tokok igyekeznek minden esetben valamilyen életérzést vagy divatirányzatot képviselni, ugyanúgy, mint tulajdonosuk is. Az iPhone tok, tokok körében is igen nagy a választék, de a legdivatosabb darabok közé tartoznak még mindig a szilikon anyagból készült mobil tokok is. Az iPhone tok, tokok leginkább az egyszerűséget és a letisztult formákat követik. Igaz, hogy lehet közöttük extrém darabokat is találni, de nem az a legjellemzőbb.

A szilikon tokok hasznosak, nehezen szakadnak el és könnyen tisztíthatóak még is megvédik a telefonokat a külső hatásoktól. Az iPhone tok, tokok tisztítását is érdemes sűrűn megejteni, mivel a telefon kiegészítői a legkoszosabb dolgok, amikről nem is tudunk, hogy sűrűbben kellene őket megtisztítani. Ennek ellenére inkább a szilikonra esik a választás a legtöbb esetben. A többi tok, ami fémekből vagy műanyagból készül, nem olyan felkapott a megvásárolt kiegészítők kategóriájában, de ugyanolyan tartósak, mint a szilikon társaik. A lányok körében a legkedveltebbek a virágmintás mobiltokok és a színes, mintás borítók. A férfiak ragaszkodnak az egyszerűbb és az egyszínű darabokhoz, ezért is inkább a női nemű vásárlóknak nagyobb az igényük az állandó tokcseréhez.

A megunt iPhone tok, tokok gyorsan lecserélhetőek, sőt a fiatalabb generációknak akár több tíz darab is lehet belőlük, melyeket a hangulatukhoz illően tudnak váltogatni. Ezért is lett az iPhone tok, tokok használata manapság is egy olyan jelkép, ami a fiatalok körében divatosnak számít. Érdemes az internetes készletekben keresgélni új tokok vásárlásakor, mivel sokkal több közül lehet választani és sokkal kedvezményesebb áron kaphatjuk meg őket.