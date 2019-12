A Samsung Galaxy Note10 telefon csodákra képes az S Pen tollal

A Galaxy Note telefonok mindig is a legjobbak között voltak, amelyeket a mobiltechnológia szerelmesei kaphattak. A Samsung Galaxy Note10 – beleértve a Note10 és Note10+ modelleket – is ezt erősíti meg. A széria az első osztályú teljesítményt nagy méretű kijelzővel és egy fantasztikus kiegészítővel, az S Pennel kombinálja. Vajon mit tud ez a Note10 telefonokba rejtett digitális toll?

Az S Pen tollal írhatsz, rajzolhatsz és festhetsz

A Samsung Galaxy Note10 első osztályú munkaeszköz. Versenytársait főleg az S Pen digitális tollnak köszönhetően körözi le, amely lehetővé teszi az írást, festést, rajzolást, jegyzetek készítését vagy a telefon egyszerű gesztusokkal történő irányítását. A toll a Note10 vagy Note10+ telefonokban bújik meg, és kiválóan használható szövegekhez.

A Text Export funkciónak köszönhetően, például, felismeri a kézírásodat. Készíts jegyzetet úgy, mintha csak tollal írnál papírra, és alakítsd át olvasható szöveggé egyetlen kattintással.

Az S Pen-t akár kikapcsolt képernyőn is használhatod. Csak nyomd rá a tollat és kezdj el írni. Természetesen nem csak írhatsz, hanem különféle színekkel festhetsz vagy rajzolhatsz is. Műveidet elmentheted a Samsung Notes alkalmazásban és kitűzheted őket az Always On Display-re.

Használd az S Pen-t a Note10 telefon távirányítójaként

Ám a Pen nem csak írásra alkalmas. A Bluetooth technológia támogatásának köszönhetően további lehetőségek nyílnak meg előtted a telefonod használatát illetően. A toll például távirányítóként is funkcionálhat: nyomd meg a tollon található gombot prezentáció megkezdéséhez, videófelvételek elindításához vagy szüneteltetéséhez, vagy képkészítéshez. Igen, az S Pen-nel fényképezhetsz is. Ez rendkívül hasznos tud lenni csoportszelfik készítésekor. Miután mindannyian összehúzódtatok, elég egyetlen kattintás a tollon, és már kész is a fotó.

Ám ez még nem minden! A Samsung S Pen-je még ennél is többre képes. A digitális toll felismeri a mozdulatokat és lehetővé teszi, hogy a Note10 vagy Note10+ telefont ne gombnyomással, hanem mozdulattal vezéreld. Ezt a technológiát Air action-nek hívják, és a következőkre képes:

Mozgasd az S Pen-t az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a közelítéshez és távolításhoz, valamint a fotózáshoz.

Mozgatás jobbra vagy balra – Nézd meg a következő vagy az előző fotót a galériában.

Az S Pen le- vagy felfelé mutatásával növelheted vagy csökkentheted a lejátszott zeneszám hangerejét.

Mint láthatod, az S Pen egy rendkívül hasznos eszköz, amely számos tevékenység során bevethető. Írhatsz, rajzolhatsz, és a telefonodat is vezérelheted vele. Segítségével a Samsung Galaxy Note10 okostelefonokat munkára és szórakozáshoz is használhatod.