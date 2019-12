Az iPhone 11 kasszasiker

Mint minden évben, az ikonikus iPhone okostelefonok legújabb generációját idén is szeptember közepén mutatták be. Az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max nevű új modellek szeptember 20-től érhetők el, és számos fejlesztést hoztak magukkal. Pontosan mit? Érdemes megvenni a Pro-t?

A kedvezőtlen előrejelzésekkel szemben a legújabb iPhone-ból váratlanul sokat adnak el. Az Apple meglehetősen érdekes stratégiát választott, amellyel megmaradt, sőt, a tavalyi modellekhez képest csökkent a készülékek ára.

Új szín minden iPhone-nak

Ami a formatervezést illeti, az iPhone Xr vagy az iPhone XS generációja óta nem sokat változott. Gyakorlatilag csupán a kamerák számában van eltérés, de majd erre is kitérünk. A színek azonban újak. Az iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max biztosan felismerhetők az éjzöld külsejükről és matt hátlapi üvegükről. A többi szín ugyanaz maradt – ezüst, asztroszürke, arany.

Az iPhone 11 esetében a következő izgalmas színpaletta érhető el – lila, sárga, zöld, fekete, fehér és piros (PRODUCT RED). Épp ezért az Apple most először átlátszó gyári tokot állított elő, így a környezeted már az első ránézésre láthatja, hogy milyen színváltozatot szereztél be.

Akár három objektív az iPhone 11 Pro-hoz

Na de kezdjük sorban! Az alap iPhone 11 két kamerája 12 Mpx-es érzékelővel (elsődleges és ultraszéles) rendelkezik, míg az iPhone 11 Pro prémium verzió már három érzékelővel (elsődleges, ultraszéles és telefotó) lett ellátva. És ez az, amiért a hátlap vitatéma. Sokaknak gyönyörű, másoknak inkább visszataszító. Ez azonban tényleg egyéni ízlés kérdése. Mi elsősorban a három kamera eredményére vagyunk kíváncsiak. Nagyszerű!

A DxOMark professzionális szerver a harmadik helyre rangsorolja az iPhone 11 Pro-t, ami igazán remek eredmény. Különösen elismerte a készülék azon lehetőségét, hogy az ultraszéles kamera segítségével nagyobb kép tárulhat elénk, vagy épp ellenkezőleg, a telefotó kamerának köszönhetően a részletekbe is bepillantást nyerhetünk. Az egyes lencsék együttműködése különösen lenyűgöző videófelvételek készítésekor, amikor a képminőség csökkenése nélkül zoomolhatunk. Vannak olyan alkalmazások, amelyek révén az összes kamerával egyszerre készíthetünk képeket vagy videót.

Röviden: homályos felvételt készíteni az iPhone 11 sorozattal szinte lehetetlen. Így még az amatőr fotósok is hihetetlen technikai potenciálra tehetnek szert.

Az iPhone 11 a legnagyobb teljesítményű okostelefon

Néhány évvel ezelőtt az Apple nagyszerű döntést hozott és komoly beruházást hajtott végre a saját chipjére vonatkozóan, amelyet az iPhone-okban és iPad-ekben alkalmaz. A vadonatúj A13 Bionic-nak nem akar versenytársa a mobilok világában, és akár kétszer nagyobb teljesítményre képes más területeken, mint a többi márka. Az A13 Bionic még mindig egy pár erőteljes és négy gazdaságos maggal rendelkezik. Összesen 8,5 milliárd tranzisztort tudhat a magáénak, szemben a tavalyi A12 Bionic 6,9 milliárdjával.

Ha a játékok szerelmese vagy, bizonyára értékelni fogod, hogy a grafikai teljesítmény általánosan 20%-kal nőtt, míg az energiafelhasználás 30%-kal csökkent. Hogy mit is jelent ez? Még a legigényesebb játékokat is tovább élvezheted. Az Apple mesterséges intelligenciája (Neural Engine) szintén gyorsabb lett 20%-kal, ahogy a RAM is fejlődött. Az iPhone 11 esetében 3-ról 4GB-ra ugrott az iPhone XR-hez viszonyítva, míg az iPhone 11 Pro (Max) RAM-ja ugyanakkora – 4GB – maradt.

Mi a helyzet az akkumulátorral? Számos okostelefon Achilles-ínjével? Az Apple még itt is javítgatott egy kicsit, főleg a csúcsmodellnél, az iPhone 11 Pro Max-nál, amelynek akkumulátora fantasztikus növekedést ért el: most már 3 969 mAh-s kapacitással büszkélkedhet. Ez egy rekord érték, amelynek kimerítése hatalmas erőfeszítésbe fog kerülni.

Összefoglalás: az iPhone 11 ésszerű választás

Ha fontolgatod, hogy belépsz az ízletes alma világába, az új iPhone 11 a nyilvánvaló választás. Ne ijesszen meg a 64GB-os belső memória, hiszen felhőalapú tárhely áll a rendelkezésedre.

Azonban, ha nem vered a fogadhoz a garast és a lehető legmagasabb minőségben szeretnéd megörökíteni gyermekeid felnőtté válását, akkor az iPhone 11 Pro-t vagy az iPhone 11 Pro Max-ot érdemes beszerezned. Így a képek és a videók is kiváló minőségűek lesznek. Te pedig gyönyörködhetsz a lélegzetelállító OLED kijelzőben. Mi inkább a Max verziót ajánljuk, amely szó szerint kimeríthetetlen akkumulátor-kapacitással büszkélkedhet.