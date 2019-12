Xiaomi Redmi és Redmi Note: megfizethető és kiváló

A Xiaomi márka az egyik legnépszerűbb mobiltelefon-gyártó, mivel a legjobb áron kínál kiváló minőséget ügyfeleinek. Az idő múlásával ráadásul a minőség is egyre jobb lett. Ezt láthatjuk a Xiaomi Redmi és a Xiaomi Redmi Note esetében is.

Tudod egyáltalán, miben különbözik egymástól a Xiaomi Redmi és a Xiaomi Redmi Note? A válasz egyszerű: a Xiaomi Redmi alacsony áron, masszív szilárd hardverrel támad és a kijelzője 6,2 ”-ig terjed. Ezzel szemben a Redmi Note sorozat telefonjai akár 6,5 ”-es finom felbontású kijelzővel, jobb általános feldolgozással és jobb kamerával rendelkeznek. Természetesen egy ilyen okostelefon pár tízezerrel többe kerül.

Redmi Note 8 Pro – meglepően nagy teljesítményű telefon négy kamerával.

Jelenleg a legjobb darab a Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ez a gyönyörű okostelefon zöld, fekete, fehér és kék változatban kapható, akár 128 GB-os belső tárolókapacitással. A Redmi Note 8 Pro átmérője 6,53”, ezért a nagyobb képernyők rajongói is kedvelni fogják. A 2340 x 1080 pixel felbontással és a HDR támogatással a kiváló minőségű filmeket vagy sorozatokat is élvezheted. A finom csepp alakú képernyőkivágás még játék közben sem fog zavarni.

A Redmi Note 8 Pro hátlapján egy kamera található, összesen négy érzékelővel. Az elsődleges kamera felbontása 64 megapixel (f / 1,8), és egy 8 megapixeles 120 fokos ((f /2,2) látószögű érzékelővel valamint egy 2 Mpx-es makró és egy további 2 Mpx-es érzékelővel egészül ki (mindkettő f / 2,4). A hardvert mesterséges intelligencia és kettős LED-vaku támogatja. Az elülső szelfikamera 20 MPx-es f / 2,0 rekesszel.

Ne feledkezzünk meg a kevésbé ismert, de nagyszerű MediaTek Helio G90T chip használatáról, amely még a legújabb játékokkal is elbír, ráadásul meglehetősen gazdaságos, a 4.500mAh akkumulátor akár két napig kitart.

A Redmi 8 az olcsó telefonok királya.

A legerősebb Xiaomi Redmi ennek a lenyűgöző telefonnak a 8. generációja. A 60 000-es árkategóriában el kell ismernünk, hogy ő a csúcs. Hogy miért?

Első pillantásra elbűvöl a hibátlan külső és a híres ár / érték arány. A vonzó árcédula olyan telefont takar, amely mindent átlagon felüli minőségben kínál. A 6,22 hüvelykes IPS kijelző jellemzői kiválóak, és finomsága még az e-könyv olvasókat is lenyűgözi. Csak az elülső oldalon találunk egy apró kivágást a szelfikamerának.

A telefon külsejét tekintve is átlag feletti. Három variációban kapható: visszafogott feketében, és dinamikusan tükröződő zafírkékben és rubinpiros színekben. Ezt azok fogják különösen értékelni, akiknek fontos a stílusos megjelenés. A 12 MPx (f/2,2) + 2 MPx-es főkamera napos időben tökéletes képeket készít .

Ráadásul a Xiaomi Redmi 8-at 5000 mAh-es akkumulátorral szerelték fel. Ez azt jelenti, hogy a kevésbé igényes felhasználóknak akár 3 napig elő se kell vennie a töltőt.

Az ideális kiegészítő? Okosóra!

A Xiaomi okosórái vagy aktivitásmérői szintén népszerűek. A legújabb okosóra, a Xiaomi Amazfit GTS az igényesebb felhasználókat veszi célba, mivel az Apple Watch Series 4-gyel száll versenybe. Megjelenésében és funkcióit tekintve szinte ugyanolyan, ámde lényegesen kevesebbe kerül.

A fém keretben foglalt nagy AMOLED kijelzőt napfényben is kiválóan leolvashatjuk. A tucatnyi számlap közül biztosan te is találsz kedvedre valót. Az óra akár 12 sporttevékenységet képes mérni, beleértve a pulzusszám mérését is. Természetesen a párosított telefonnal is példaértékűen kooperál. Mellett szól a hosszú élettartam is, amely mindennapos használat mellett akár 14 napig is bírja. Ha folyamatosan bekapcsolva tartod a GPS-t ez az időtartam 25 órára csökken, ami még mindig kimagasló teljesítménynek számít.

A Xiaomi-ról

A 2010-ben alapított Xiaomi az okostelefonokra és a tartozékokra összpontosított, például órák és fejhallgatók gyártására. Az elmúlt években a választék kibővült az okos háztartási gépekkel. Mára a Xiaomi a világ több mint 80 országában és régiójában van jelen, ráadásul piacvezetőként.