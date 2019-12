Az új Nokia 2.3 a mesterséges intelligencia erejét adja a kezünkbe

A HMD Global, a Nokia telefonok otthona bejelentette legújabb készülékét, a Nokia 2.3-at. A funkciógazdag, mesterséges intelligenciával támogatott kamera segít a legjobb képek elkészítésében, a 6,2 hüvelykes HD+ kijelző és a kétnapos akkumulátor üzemidő pedig a hosszantartó szórakozást garantálja. A Nokia 2.3 készen áll az Android™ 10 érkezésére, emellett garantált a három évnyi havi biztonsági frissítés és a két évnyi OS frissítés is, ezzel a telefon mindig frissnek hat majd.

A Nokia 2.3 dupla hátlapi kamerával érkezik, illetve támogatja a legújabb Nokia telefonos funkciót, az „Ajánlott fotót” is, mely segít kiválasztani a legjobban sikerült képet. Például egy családi portrét nem egyszerű tökéletesen megörökíteni, ebben is segít a funkció, mely több képkockát is rögzít a gombnyomás előtt és után, majd az algoritmus a legjobbat javasolja mentésre. A „portré módot” és a kevés fény melletti fotózást egyaránt támogatja a mesterséges intelligencia, a felhasználók számos kreatív fényképet készíthetnek a beállítások módosításával.

Magyarországon a fekete és a ciánzöld verzió lesz kapható

Időt is segít megtakarítani a Nokia 2.3, a dedikált Google Asszisztens gombbal hangvezérléssel ellenőrizhetők a naptárbejegyzések, feladatok, illetve számos más információ. A készülék biometrikus arcfelismerésével könnyű és biztonságos feloldást tesz lehetővé.

„A vásárlók eddig is nagyon szerették a Nokia 2-es szériát, a Nokia 2.3-mal is a megkezdett utat folytatjuk, az alsóbb szegmensben is garantálva a két évnyi szoftver- és három évnyi biztonsági frissítést. A kategória legjobb mesterséges intelligenciáját kínálja, nagy képernyőjének és kétnapos üzemidejének köszönhetően ideális választás azoknak, akiknek fontos a megbízhatóság, az okostelefonjuk pedig az elsődleges kijelző.” – mondta Juho Sarvikas, a HMD Global termékfejlesztési vezetője.

Mutasd meg a kreatív oldalad!

A „portré módnak” köszönhetően a fotókon látványosan elkülöníthető az előtér és a háttér, a Google Képekben utólagosan is módosítható az elmosás mértéke és effektje. A 13MP/2MP-es dupla hátlapi kamerával egyedi fotók készíthetők, számos exkluzív bokeh (elmosás) effekttel, mint a pillangó-, a szív-, vagy a csillagformájú. A professzionális hatásért a képek tehát utólag is szerkeszthetők, a fókusz állítható.

A Nokia 2.3 továbbfejlesztett képegyesítést és expozíció-halmozást (exposure stacking, amikor több kép is készül, más-más fénybeállítások mellett, majd ezek egyesítésre kerülnek) is kínál, így éles és színekben gazdag részletek születhetnek még gyenge fényviszonyok között is.

Hosszan tartó szórakozás

A kétnapos üzemidőről a mesterséges intelligencia által vezérelt Adaptív Akkumulátor technológia gondoskodik. A készülék megtanulja a felhasználó alkalmazáshasználati szokásait, ezáltal észrevétlenül képes rá, hogy kitolja a töltések közötti időtartamot és teret adjon a tartalomfogyasztásnak.

Elegáns megjelenés

Az északi dizájn ihlette Nokia 2.3 amellett, hogy jól néz ki, tartós anyagokból, használatra született. A 3D nano-textúrált hátlap biztonságosan illik a kézbe, a formavilág pedig emlékezetessé teszi a készüléket. A dupla kamerát és a vakut a mérnökök kameradudor nélkül varázsolták a készülékbe, melynek alumíniumváza strapabíró eszközt eredményez, melynek belső komponensei védettek a behatások ellen.

A Nokia 2.3 készen áll az Android™ 10 fogadására, három évig garantáljuk a havi biztonsági javításokat, két évig pedig az operációs rendszer frissítését. A telefon így idővel egyre csak jobb lesz. Az Android™ 10 egyik újítása, hogy elérhető benne a Sötét Mód, ezáltal csökkenthető a fogyasztás és javul az éjszakai használat minősége, a másik fontos újdonság pedig a továbbfejlesztett adatvédelem lesz, amint megérkezik a frissítés.

A Nokia 2.3 ciánzöld és fekete színben, 2020. január közepétől lesz elérhető.