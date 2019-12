Az EVOLVEO Easyphone AD ideális megoldás azok számára, akik jobban szeretik a klasszikus gombos billentyűzetet, ugyanakkor az érintőképernyős okostelefonok előnyeit is ki szeretnék használni.

A cseh gyártó készüléke azoknak készült, akik egyszerűen kezelhető, megfelelő teljesítménnyel, minőségi vakus kamerával és nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkező telefont keresnek, és mindemellett ki akarják használni az Android operációs rendszer kínálta előnyöket is. Különösen ajánlott az idősebb korosztálynak, akik általában nem kedvelik a rengeteg, nehezen átlátható ikont a telefon kijelzőjén, vagy pedig továbbra is szeretnék gombokkal vezérelni a telefont.

A telefon a nagy billentyűknek és a 2,8” színes érintőkijelzőnek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető. A nagy kijelző lehetővé teszi fényképek, internetes oldalak nézegetését vagy akár filmnézést is. A telefon grafikus környezete egyszerű, ami a kevesebb műszaki érzékkel rendelkező felhasználó számára ideális. A kezelése nagyon egyszerű, a telefon csak a legszükségesebb alkalmazásokat tartalmazza, amelyek áttekinthetően négy külön képernyőre vannak szétosztva.

Az Easyphone AD hátlapján található egy SOS gomb is, amelynek használata esetén a készülék automatikusan felhívja az előzőleg beállított telefonszámokat. Ebben a funkcióban akár 5 számot is be lehet előre állítani. A telefonhoz egy praktikus töltőállvány is tartozik, amire elég rátenni a telefont, és az akkumulátor töltése automatikusan elindul. A telefon 2,0 megapixeles kamerával és LED-diódával van ellátva. Videóhívásokhoz a beépített elülső kamerát lehet használni. A telefonban két aktív SIM-kártyát lehet használni, az egyik szabványos méretű, a másik Micro SIM formátumú. A telefon támogatja microSDHC memóriakártya telepítését fényképei és zeneállományai tárolására. Az EasyPhone Ad GPS modullal is rendelkezik, ami a navigációhoz használható.

Specifikáció: