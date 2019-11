A Huawei P30 Pro lett a legjobb kamerás okostelefon

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága két szakmai díjjal gazdagodott az idei TechRadar Mobile Choice Consumer Awards eseményen.

A tizenkilencedik alkalommal megrendezett eseményen a P30 Pro elnyerte a Legjobb Kamerás Okostelefon (Best Camera Phone) díját, a P Smart 2019 pedig a Legjobb Értékű Okostelefon (200 font alatt) díját.

A jelölteket a TechRadar szakértői választották ki, közülük a felhasználók szavazatai alapján kerültek ki a győztesek. A P Smart 2019-et karcsú kialakítása, lenyűgöző tárhelye és kedvező ára miatt nyerte el a felhasználók tetszését. A Huawei P30 Pro pedig négy kamerájával, az elkészített képek tisztaságával és részletgazdaságával nyűgözte le a zsűri tagjait.

„Megtiszteltetés, hogy a TechRadar felhasználói és szakértői ismét elismerik készülékeinket. A Huawei elkötelezett amellett, hogy új, fejlett okostelefonokat és fényképezési megoldásokat biztosítson felhasználói számára, melyekkel tovább lehet feszegetni az okostelefonos fényképezés határait”

– mondta Li Changzu, a Huawei Fogyasztói Üzletág Handset Business részlegének alelnöke.

A Huawei 2018-ban három (Év Gyártója, Év Okostelefonja, Legjobb Kamerás Okostelefon), 2017-ben kettő (Legjobb Középkategóriás Okostelefon, Legjobb Kamerás Okostelefon – P20), 2016-ban pedig egy (Legjobb Kamerás Okostelefon – P9) díjat zsebelhetett be a TechRadar díjátadón.

„Az idei versenyre több mint 34.000 szavazat érkezett, mely tizenkilenc éves történelmünk rekordjának számít. Ez mutatja, hogy a felhasználók szívesen szavaznak kedvenc készülékeikre”

– mondta Mark Fermor, a TechRadar Mobile Choice Consumer Awards díjazásért felelős igazgatója.

A P30 széria készülékeiből bemutatása óta több mint tizenhétmillió darabot szállítottak le. A készülékeket számos szakmai szervezet is elismerte, többek között az Európai Kép- és Hang Szövetség (EISA – Expert Image and Sound Association) is a P30 Pro-t jutalmazta a legjobb okostelefonnak járó díjjal („EISA Best Smartphone 2019-2020”).