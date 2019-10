Magyarországra is megérkezett az LG dupla kijelzős felsőkategóriás V okostelefon-szériájának legújabb tagja, egyben a vállalat első 5G-képes készüléke, az LG V50ThinQ.

A Groupama Arénában mutatta be az LG Magyarország a dél-koreai gyártó legújabb, felsőkategóriás LG V50ThinQ okostelefonját. Az LG első 5G-képes mobilján a felhasználók a 4G-nél várhatóan tízszer gyorsabb 5G hálózatra csatlakozva kompromisszumok nélkül játszhatnak vagy élvezhetik az online videós tartalmakat. Az eseményen az Ericsson Magyarország a Telekommal közösen kereskedelmi 5G szolgáltatásra is alkalmas berendezésekből felépített teszthálózaton mutatta be az 5G technológiát.

Az okostelefon 6,4 hüvelykes, 19,5:9 képarányú QHD+ OLED FullVision kijelzője mellé az LG egy második, 6,2 hüvelykes képernyőt is ad. A második kijelző és maga a készülék egymástól függetlenül is használható, így számos új felhasználói lehetőséget kínál játék, tartalomfogyasztás és multitasking terén is. Például amíg az egyik képernyőn filmet nézünk, a másikon az IMDB-n böngészhetünk, vagy élő közvetítés alatt válaszolhatunk a kommentekre, de akár játék közben is csetelhetünk a barátainkkal. A mobilos játékok esetén a második kijelző kontrollerként is funkcionálhat, így játék közben az ujjaink nem takarják el a fő képernyőn zajló eseményeket. A második kijelzőt két kényelmes szögben — 104 és 180 fokban — csatlakoztathatjuk az okostelefonhoz. Mivel ez a képernyő is a mobil akkumulátorát használja, nincs szükség külön töltésre.

A készülék összesen öt kamerával rendelkezik, amelyből kettőbe videoképmélység-szabályozót (Video Depth Control) építettek, így a mozgásban lévő tárgyak mindig tiszták maradnak a felvételeken. A távolság és képmélység elemzését végző kettős látótér (Dual Field Of View) technológia révén a felhasználók tökéletes fényeléssel, pontosan örökíthetik meg a látottakat.

Az új modell erőteljes sztereohangzása fejhallgató használatával és anélkül is érvényesül. A beépített DTS:X technológia révén az LG V50ThinQ 5G képes a különféle hangfájlok minőségének feljavítására, a Qualcomm® aptX™ és aptX HD hangtechnológiáinak köszönhetően pedig a hangzás fej- és fülhallgatóval is tökéletes.

Az LG első 5G készülékébe a legújabb Qualcomm® Snapdragon™ 855 mobilplatformot a Snapdragon X50 5G modemmel együtt építették be. A telefon — az LG okostelefonok között elsőként — 4000 mAh-s akkumulátort kapott.

A nagyobb teljesítmény miatt egy új, a megelőző modellben találhatónál közel háromszor nagyobb hőkamrás hűtőrendszert építettek a készülékbe, ami a hagyományos hőelvezető csöveknél hatékonyabban tartja alacsonyan a belső hőmérsékletet, és több alkalmazás egyidejű futtatása mellett is javítja a processzor teljesítményét.

A V-széria vékony, stílusos formatervét követve az LG V50ThinQ csupán 8,3 milliméter vastag és alig 183 grammot nyom, továbbá az elődmodellhez hasonlóan szintén megfelel az Egyesült Államok katonai szabványa, a MIL-STD 810G követelményeinek.

LG V50ThinQ 5G

Chipkészlet: Qualcomm ® Snapdragon™ 855 mobilplatform

Snapdragon™ 855 mobilplatform Kijelző: 6,4 hüvelykes 19.5:9 QHD+ OLED FullVision (3120 x 1440 / 564ppi)

Memória: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (2TB-ig)

Kamera:

– Hátlapi 16MP szupernagylátószögű (F1.9 / 1.0μm / 107˚)

12MP normál látószögű (F1.5 / 1.4μm / 78˚)

12MP telefotó lencse (F2.4 / 1.0μm / 47˚)

– Előlapi 8MP normál látószögű (F1.9 / 1.12μm / 80˚)

5MP nagylátószögű (F2.2 / 1.0μm / 90˚)

Akkumulátor: 4000 mAh

Operációs rendszer: Android 9.0 Pie

Méret: 159,2 x 76,1 x 8,3mm

Súly: 183g

Hálózat: 3G / 4G LTE-A / 5G

Összekapcsolhatóság: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 / NFC /

USB Type-C (USB 3.1 kompatibilis)

Színek: Asztro Fekete

Egyéb: Sztereohangszórók / Boombox hangszóró / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / Super Far Field Voice Recognition / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D térhangzás / IP68 víz- és porállóság / HDR10 / Arcfelismerés / Ujjlenyomat-leolvasó / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technológia / MIL-STD-810G szabvány

LG V50ThinQ 5G második képernyő