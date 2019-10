Megkezdődött a Nokia okostelefonok android frissítése

A HMD Global megtartva ígéretét, miszerint a Nokia okostelefonok egyre csak jobbak és jobbak lesznek, megkezdte a legújabb Android főverzió bevezetését, az Android 10 már frissíthető Nokia 8.1-en.

Ez a modell az első Nokia okostelefon a legújabb Androiddal, és az első Android 10-es telefon, melyben a Qualcomm Snapdragon 710 teljesít szolgálatot.

A Nokia 8.1 felhasználók a frissítést követően a legújabb mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket, a legújabb akadálymentességet segítő opciókat, illetve az intuitív vezérlés minden előnyét is élvezhetik, emellett minden korábbinál nagyobb kontrollt kapnak a személyes adataik felett.

Az Android Oreo és Pie frissítésekben egyaránt vezető szerepet töltött be a HMD Global, a Nokia okostelefonok pedig az Android 10 kapcsán is kiemelt sebességgel kapják meg a legújabb verziót. A teljes Nokia okostelefonos portfólióra három éven keresztül érkező havi biztonsági javítócsomagokkal a felhasználók folyamatosan azt érezhetik, hogy a készülékük friss, mintha csak most vásárolták volna.

A Counterpoint Research közelmúltban publikált tanulmánya összehasonlította a nagyobb androidos gyártókat és arra jutott, hogy a Nokia okostelefonok egyedülálló sebességgel kapták meg a legújabb operációs rendszerverziókat, illetve a havi biztonsági javítócsomagokat. A HMD Global továbbra is elkötelezett a frissítések mellett, és meg kívánja tartani vezető szerepét.

„A szoftverfrissítés iránti elkötelezettségünk legfontosabb eleme, hogy a lehető legjobb élményt hozzuk el mindenkinek – használjon akár belépő szintű készüléket, vagy csúcsmodellt. Azt ígértük, hogy gyorsan kiadjuk az Android Oreót és az Android Pie főverziókat, ezeket teljesítettük is. Az Android 10 esetében sem lesz ez másként. A Nokia 8.1-gyel kezdtünk, ez az első Qualcomm Snapdragon 710-es készülék, ami megkapta az Android 10-et. A célunk az, hogy a lehető legtöbb chipset kapcsán az elsők legyünk a frissítésben. Természetesen minderre nem lennénk képesek a beta labs programban résztvevő rajongóink nélkül, akik aktívan támogatják a fejlesztéseket és jelzik az esetleges hibákat, hogy a frissítés érkezésekor már a lehető legjobb élményt nyújtsa a szoftver mindenkinek. Nagyon hálásak vagyunk a közösség munkájáért is, és alig várjuk, hogy a teljes portfólió Android 10-re váltson 2020 elejére”

– mondta Juho Sarvikas, a HMD Global termékfejlesztési vezetője.