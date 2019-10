Ilyen, ha egy zseniális újragondoló és a Samsung együttműködik

A divattervezőként és illusztrátorként is kiemelkedő művész Samsung Galaxy Note10+ okostelefon segítségével hozta létre a kizárólag digitális technikával készült „Mobile Masterpieces” (Mesterművek mobillal) sorozatát, amely a huszonegyedik századi közönség számára értelmez újra olyan ikonikus európai műalkotásokat, mint például Vermeer „Leány gyöngy fülbevalóval” című képe.

Hey Reilly most először alkalmazott okostelefonos technikát a képek megalkotásához és megosztásához. A közösségi média csatornáit galériaként használva a műalkotásokat szélesebb közönséghez juttatja el, egyúttal rajongóit arra ösztönzi, gondolják újra a művészetet, a rendelkezésre álló digitális készülékekre pedig tekintsenek kreatív eszközként.

A közösségi média egy teljesen új irányt jelent a művészi alkotás, a műalkotások megosztása és fogyasztása terén. A művészvilág kedvenc közösségi felülete az Instagram, ahol a felhasználók csak 2019-ben több mint 334 millió alkalommal alkalmazták az #art hashtaget, valamint a nemzetközi műkincskereskedők 80 százaléka fedez fel új művészeket ezen a csatornán, 75 százalékuk pedig ezen a platformon keres olyan alkotásokat, amelyeket megvásárolna.

Az alkotói folyamat során Hey Reilly a Note 10+ olyan tulajdonságait és funkcióit használta, mint az S Pen, a többlencsés kamera, az AR-Irkafirka, a professzionális videószerkesztő szoftver, a szupergyors töltési lehetőség és az akár 1TB tárhely. A művész a készüléket az alkotás mindegyik szakaszában alkalmazta, a forráskeresésnél, a képek rögzítésénél, módosításánál és megosztásánál is.

A „Mobile Masterpieces” sorozat tagjai: „Selfie Portrait” (Szelfi-arckép), „Lady with a Pug Frog” (Hölgy béka-mopsszal), „Enigmatic Smile” (Rejtélyes mosoly), „Girl with a Red Nose” (Leány piros orral), és „Venus Di Smilo” (Vénusz grimasza). A műalkotások a Samsung online művészi közösségében, a Galaxy PENUP oldalon érhetők el és ugyaninnen letölthetők.

Selfie Portrait (Szelfi-arckép)

Az S Pen páratlan pontosságával és az S Pen Mozdulatok segítségével Hey Reilly a saját szelfijét vágta össze az ikonikus posztimpresszionista festő önarcképével. Az AR-Irkafirkával az AR elemek közvetlenül kerültek a képre, így Hey egyedi mozgóképet készített.

Lady with a Pug Frog (Hölgy béka-mopsszal)

Leonardo születésének 500. évfordulójára Hey Reilly a hölgy hermelinjét a sokak által kedvelt, hűséges kutyafajtára cserélte. A művész a Krakkói Nemzeti Múzeumban látható alkotást a Motion Portrait funkcióval keltette életre.

Enigmatic Smile (Rejtélyes mosoly)

A világ legtöbbet fotózott műalkotása 21. századi mosolyt kapott az S Pen kivágás és szerkesztési lehetőségeinek köszönhetően.

Enigmatic Smile (Rejtélyes mosoly)

A világ legtöbbet fotózott műalkotása 21. századi mosolyt kapott az S Pen kivágás és szerkesztési lehetőségeinek köszönhetően.

Venus Di Smilo (Vénusz grimasza)

Ezen a kollázson a szépség- és szerelem istennője gúnyos arckifejezéssel született újjá az S Pen lasszó kijelölés funkciójának köszönhetően Hey Reilly keze által

„Az Instagram csatornám olyan, akár egy galéria. Egy pozitív közeg, ahol művészként megoszthatom a világgal az alkotásaimat. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan fejlődnöm kell. Az inspiráció, az alkotás és a munkafolyamatok is folyton változnak, hogy továbbra is olyan tartalmakat osszak meg, amelyekre felfigyelnek. A Note10+ megszabadított az egértől és a billentyűzettől, így a teljes alkotói folyamatot új szintre emelte. A művészetem fontos része a humor, és ha ezek az alkotások akár csak pár pillanatra is mosolyt csalnak az emberek arcára, számomra egyet jelent a boldogsággal.”