Digitalizáljuk a nagyit okostelefonnal!

A technológiai újításoknak köszönhetően a világunk folyamatosan változik, a mobiltechnológia fejlődése pedig különösen gyors.

Miközben a legtöbb ember az újdonságok előnyeit élvezi, addig az idősebb generáció tagjai gyakran lemaradnak, mert egyszerűen nem tudnak lépést tartani az új trendekkel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kéne mondaniuk az innovációkban rejlő előnyökről: számos okostelefonokban találhatók már olyan szolgáltatások, amelyek támogatják őket, vagy akár az életüket is megmenthetik!

Kevesen gondolják, pedig ma már kifejezetten időseknek tervezett okostelefonok is léteznek, melyeknek az egyszerűbb készülékekkel szemben nemcsak funkcionális, de szociális előnyei is vannak. Nézzük, melyek a leghasznosabb tulajdonságok:

ON AIR – Felvétel indul!

A 65 évesnél idősebb generáció 42% -ánál csökken a kéz precizitása, és erőkifejtés is nehézkessé válik – a szenior telefongyártó, a DORO* felmérése szerint. Ebben a helyzetben még egy SMS küldése sem egyszerű: itt jöhetnek képbe a beszédet-szöveggé alakító alkalmazások, vagy a hangutasító funkciók. Beépített, vagy letölthető alkalmazásként állnak rendelkezésre, és teljesíthetnek olyan parancsokat, mint: „Emlékeztess, hogy hívjam fel az orvosomat 5 órakor.” Egyes alkalmazások SMS-t, vagy akár híreket is fel tudnak olvasni használójuk számára.

Nagyobb képernyő – Hogy jobban láthassalak

Az említett DORO felmérés szerint ebben a korcsoportban 5 emberből 4-nek problémái vannak a látásával. A csökkent látási képességgel nem egyszerű kezelni a régebbi, egyszerűbb készülékek apróbb billentyűzetét és komplikált menürendszerét. Mivel az okostelefonok általában sokkal nagyobb képernyővel rendelkeznek, az idősek könnyebben igazodnak ki rajtuk, nem beszélve arról, hogy a betűk mérete jelentősen növelhető, a kontraszt és fényerő állítható, a kétujjas nagyításnak köszönhetően pedig a képekbe, szövegekbe is könnyen belezoomolhat a felhasználó.

Segélyhívás- Amikor szükséges

A központi segélyhívó számok vészhelyzet esetén mobiltelefonról, akár jelszó megadás és SIM kártya nélkül is hívhatóak. Ezt minden készülék tudja. A legtöbb szenior telefon viszont már rendelkezik dedikált segélyhívó gombbal is, amelyhez a felhasználó rendelhet előre kiválasztott személyeket: ez lehet egy családtag, egy megbízható szomszéd, vagy akár az idős ember háziorvosa – a segélyhívó gomb megnyomása esetén az ő a számát fogja tárcsázni a készülék, vagy erre küld automatikus SMS-t.

Távol, mégis közel

A mobiltechnológia újításainak köszönhetően a rendszeres kapcsolattartás csökkentheti a magány érzését úgy, ahogy az 50 évvel ezelőtt még nem lett volna lehetséges. A távol élő gyerekek, unokák hang- vagy video hívása egyszerűbbek ezekkel a telefonokkal, hiszen elég csak a hívott fél fényképére kattintani az okostelefon kijelzőjén. A rendszeres hívásokkal, beszélgetésekkel a fiatalabb generáció is hozzájárulhat az idősebb korosztály mentális állapotának javításához, így csökkentve a szorongás vagy a depresszió kialakulásának veszélyét. Egyes telefongyártók olyan beépített megoldásokkal is rendelkeznek, amelyen keresztül a barátok és a családtagok kaphatnak távoli hozzáférést az idősebb rokonuk telefonjához (természetesen az ő engedélyével), és akár a világ túlsó feléről is segíthetnek a készülék beállításában.

Szórakozás, korhatár nélkül

Ne skatulyázzuk be az időseket, az életkor csak egy szám! Miért is ne tanulhatnának új dolgokat, vagy szórakoztathatnák magukat vicces videókkal okostelefonjukon ők is?! A Pinterest alkalmazás segítségével például inspirációt nyerhetnek meglévő hobbijukhoz, majd a kész remekműveket ismerőseikkel is megoszthatják a közösségi média csatornákon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ők is vágynak a dicséretre, elismerésre! Sok időskorú ember fizikai nehézségekkel küzd, de ez sem lehet akadály, hogy az elméjüket tornáztassák: olyan jól ismert, ingyenesen letölthető játékok garmadája várja őket, mint a scrabble, a sakk vagy a sodoku, és ehhez még csak idegen nyelvet sem kell tudni!

