Itt az új Huawei mobilcsalád! Mate 30 a porondon

A Huawei Technologies bemutatta Mate 30 zászlóshajó sorozatának készülékeit.

A csúcsszéria modelljeit Kirin 990 5G-képes chipkészlettel, a fotózás és videózás élményét új szintre emelő Supersensing Cine kamerával, valamint egyedi OLED Huawei Horizon kijelzővel is felszerelte a gyártó. A Mate 30 Pro forradalmi négykamerás rendszere a 4K-s felbontású és lassított felvételek készítésében is újat nyújt elődjéhez képest. A készülék megjelenése nemcsak a kör alakú kamera elhelyezés miatt különleges: a Huawei a hagyományos oldalsó, hangerőszabályzó gombokat láthatatlan virtuális kialakításúakra cserélte. A gyártó további két újdonságot is bemutatott, a Watch GT 2 okosórát és a FreeBuds 3 fülhallgatót, utóbbi idén novemberben érkezik az európai piacra.

Mate 30 Pro – nagyon tud

A gyártó legújabb csúcskészüléke minden eddiginél fejlettebb fotózási és videózási képességekkel rendelkezik. A Mate 30 Pro forradalmi, halo („glória”) elrendezésű négykamerás rendszere egy 40MP-es Cine kamerából, egy 40MP-es SuperSensing kamerából, egy 8MP-es telefotó kamerából, valamint egy 3D mélységérzékelő kamerából (Depth Sensing Camera) áll.

A SuperSensing Cine kamera duál főkamerás rendszerével a felhasználók lélegzetelállító felvételeket készíthetnek. A Cine lencse 1/1.54 hüvelykes szenzora különleges, ISO 51200 fényérzékenységének köszönhetően a felhasználó a Mate 30 Pro-val akár 4K/60fps minőségben videózhat, a kamera teljesítménye pedig ultralassításban elérheti az akár a 7680 fps-t sebességet is. A készülék kettős főkamera-rendszerének második tagja az 1/1.7 hüvelyk méretű SuperSensing lencse, amely negyven százalékkal több fényt fog be elődjéhez képest, így ISO 409600 fényérzékenységével alacsony fényviszonyok közt is lenyűgöző minőségű képek készítésére alkalmas.

A 8MP-es telefotó kamera háromszoros optikai-, ötszörös hibrid-, valamint harmincszoros digitális zoomot kapott. A gyártó a szelfik szerelmeseinek is kedvezett a Mate 30 Pro megalkotásakor: az előlapi 3D-s mélységérzékelő kamera pro-bokeh effekteket biztosít, így pontos mélységinformációkkal látja el a készüléket a jó minőségű portrék készítéséhez. Az optikai képstabilizálás (OIS), a mesterségesintelligencia-vezérelt stabilizálás (AIS), valamint a 3D-s mélységérzékelés teszik a Mate 30 készülékeket a lehető legjobbá fényképezés és videózás területén.

A Huawei a széria készülékei közül egyedül a 6,53 hüvelykes OLED Huawei Horizon kijelzővel rendelkező Mate 30 Pro esetében tette elérhetővé a 3D arcfelismerő és a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó technológiát egyaránt, amely fejlett adatvédelmet és biztonságot nyújt az okostelefon tulajdonosa számára. A készülék hangkibocsátó kijelzőn keresztül is tökéletes hangzásáról a gyártó Acoustic Display technológiája gondoskodik.

Mate 30 – a kisebbik jó

A Huawei a csúcsszéria másik készülékét is számtalan forradalmi megoldással szerelte fel a fotózás terén. A Mate 30 SuperSensing triplalencsés, szintén kör alakú elrendezésű kamerarendszert kapott, amely egy 40MP-es SuperSensing-, egy 16MP-es ultraszéles-látószögű- és egy 8MP-es telefotó lencséből áll. Az új, ISP 5.0 jelfeldolgozó processzornak köszönhetően a Mate 30 kitűnő minőségű képek és videók készítését teszi lehetővé a tulajdonosa számára. A 6,62 hüvelykes – a Mate 30 Pro-hoz hasonlóan – vékony kávájú kijelző tetején ultrakeskeny notch kapott helyet, ezzel maximálva a képernyő méretét.

Felhasználói élmény újragondolva

A Dark mode funkciónak köszönhetően a készülékeken az éjszakai olvasás sem terheli a felhasználó szemeit. A Mate 30 széria okostelefonjainak forradalmi kijelző-megoldása, hogy a hagyományos, gombos hangerő-szabályozás helyét átvették a képernyő oldalába épített szenzorok. Az Intuitive Side-touch Interaction funkciónak köszönhetően a felhasználók kényelmesen, a kijelző bármelyik oldalán elhelyezhetik a virtuális hangerőszabályzókat attól függően, hogy jobb- vagy balkezesek. A Multi Screen Collaboration funkció az adatátvitel során van a felhasználók segítségére: az alkalmazás lehetővé teszi az fájlok áthelyezését és több kijelző együttes használatát Huawei eszközök között. A Mate 30 széria készülékeit gesztusvezérléssel és intelligens HiCar funkcióval is felszerelte a gyártó, amely biztosítja a készülék és az autó kommunikációja és szórakoztatási rendszere közti zavartalan összekapcsoltságot.

Csúcsteljesítmény – a világ első, második generációs 5G okostelefonja

A Mate 30 széria készülékei a legújabb EMUI felülettel érkeznek, amelynek Alway-On-Display (AOD) kialakítása miatt a telefonok képernyőjének színe a fényviszonyokhoz mérten egész nap változik. A Mate 30 Pro-t és a Mate 30-at is Kirin 990 5G lapka hajtja, amely a Huawei eddigi legkifinomultabb okostelefon-chipkészlete. A szilikon-alapú technológia korlátait feszegetve, a Kirin 990-t háromszintű hatékonysági CPU architektúrával, a Huawei saját fejlesztésű Da Vinci NPU (neurális feldolgozó egység) architektúrájával látta el a gyártó, amely két nagyméretű duál NPU- és kisméretű NPU-magokból áll. A grafikai teljesítményért a szuper nagy, tizenhat magos GPU felel.

Összekapcsoltság és erő

A 7nm+ EUV módszerrel kialakított Kirin 990 5G támogatja a 2G, 3G és 4G, valamint az 5G NSA és SA hálózatokat is, valamint az akadásmentes összekapcsoltságot biztosító a Dual Sim, Dual Standby és FDD/TDD teljes frekvenciás sávokat egyaránt. A világ első, második generációs okostelefonjaként a Mate 30 Pro 5G-ben 14 db 5G antenna található, mely hihetetlen sebességet és páratlan összekapcsoltságot tesz lehetővé az okostelefon használata során.

A gyártó a Mate 30-at 4200mAh-s, a Mate 30 Pro-t pedig 4500mAh-s akkumulátorral szerelte fel. A TÜV Rheinland által hitelesített vezetékes és vezeték nélküli Huawei SuperCharge technológia, a 27W-os Wireless Huawei SueprCharge, valamint a 40W-os Huawei SuperCharge gyors és biztonságos töltést tesznek lehetővé. A töltés az autóban, valamint powerbank használata során is minden forgatókönyvre kiterjedő, akadás mentes élményt biztosít.

A Mate 30 sorozat készülékei a korábbi Mate 20 Pro készülékhez hasonlóan támogatják a fordított vezeték nélküli töltést is, mely gyors és kényelmes módja más készülékek töltöttségének növelésére.

Richard Yu, a Huawei Fogyasztói Üzletágának vezérigazgatója elmondta:

„A Huawei Mate 30 sorozat felszabadítja az okostelefonokban rejlő összes lehetőséget. Megkérdőjelezi a konvenciókat, miközben páratlan felhasználói élményt nyújt. Az 5G korszak lehetőséget biztosít arra, hogy újragondoljuk az okostelefon-technológiát, a Mate 30 sorozat pedig a teljes kifejezése mindannak, ami lehetséges”

– tette hozzá a gyártó illetékese.

A Huawei bemutatta továbbá a Watch GT 2 okosórákat, továbbá bejelentette a FreeBuds 3 fülhallgatók elérhetőségét is. A gyártó újgenerációs headseteinek fekete és fehér változatai Kínában, Európában, a Közel-Keleten, Oroszországban, az Ázsia-Csendes-óceáni térségben, valamint Közép-Amerikában novembertől lesznek elérhetők.

A Mate 30 Pro, valamint a Mate 30 4G és 5G kialakításban, Smaragdzöld, Galaktikus szürke, Kozmikus Lila, valamint Éjfekete színekben, illetve különleges vegán bőr borítással Erdei Zöld és Napfelkelte változatokban érkeznek a boltok polcaira. A készülékek magyarországi elérhetőségéről egyelőre nincs információ.